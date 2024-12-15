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В Минпромторге рассказали об особенности роста утильсбора на с/х технику

В Минпромторге рассказали об особенности роста утильсбора на с/х технику - 15.12.2024, ПРАЙМ

В Минпромторге рассказали об особенности роста утильсбора на с/х технику

Повышение утильсбора на сельскохозяйственную технику не коснётся машин, производство которых в РФ в настоящее время на начальном этапе освоения, рассказали в... | 15.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-15T13:30+0300

2024-12-15T13:30+0300

2024-12-15T13:30+0300

россия

минпромторг

утильсбор

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МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Повышение утильсбора на сельскохозяйственную технику не коснётся машин, производство которых в РФ в настоящее время на начальном этапе освоения, рассказали в Минпромторге России. В начале ноября ведомство сообщало, что рассматривает предложения об увеличении утилизационного сбора на отдельные виды сельхозтехники в 2025 году в пять раз, а с 2026 года по 2030 год проводить ежегодную индексацию на 15% по всем видам техники. "При формировании проекта постановления, регулирующего изменения в коэффициентах утильсбора на сельскохозяйственную технику, Минпромторг России внимательно проанализировал предложения отраслевого сообщества и учёл, что предлагаемые изменения не коснутся тех видов техники, производство которых в Российской Федерации на данный момент находится на начальном этапе освоения. Машины, которые серийно не выпускаются российскими и белорусскими предприятиями (как, например, свекло- и картофелеуборочные самоходные комбайны) в принципе не облагаются утилизационным сбором", — пояснили в министерстве. Также ежегодно Минпромторг РФ согласно потребности аграриев, консолидируемой Минсельхозом РФ, будет точечно формировать квоты на ввоз зарубежной техники в случаях, когда отечественные и белорусские предприятия не могут в полной мере удовлетворить внутренний спрос. При импорте таких машин в рамках квоты утильсбор будет уплачиваться по коэффициентам 2024 года. "Таким образом, проект постановления направлен на формирование сбалансированной позиции, которая позволит и удовлетворить потребности аграриев по ряду направлений, и сформировать благоприятные условия для развития отечественных машиностроителей. Напомним, что за счёт поступлений от утилизационного сбора будет продолжена реализация программ льготного приобретения сельскохозяйственной техники, позволяющих реализовывать её на более выгодных условиях", — добавили в министерстве, Кроме того дополнительно Минпромторг и Минсельхоз уже на протяжении двух лет реализуют поставки сельскохозяйственной техники по фиксированным ценам. В 2023 году по утверждённому ведомствами плану аграриям было поставлено свыше 5,5 тысяч российских и белорусских тракторов, а по итогам 2024 года ожидаются поставки на уровне 7,1 тысячи единиц техники. Подобный механизм будет действовать и в 2025 году. "Индексация ставок позволит выровнять условия конкуренции с иностранными компаниями, защитит многомиллиардные инвестиции отечественных заводов, не приведет к росту цен на российскую сельхозтехнику и поспособствует привлечению инвестиций в углубление локализации сельхозмашин. Сейчас совокупная доля российских и белорусских машин на рынке является достаточно высокой – на уровне 60-90% по основным сегментам", - отметили в ассоциации "Росспецмаш". В ассоциации добавили, что в настоящее время российский рынок сельхозтехники, в отличие от большинства зарубежных фактически не защищен. Ассоциация поддерживает поэтапное повышение ставок утилизационного сбора, но только на ту сельхозтехнику, аналоги которой производятся в России. "Для развития АПК важно, чтобы аграрии сохраняли возможность даже в условиях низкой маржинальности и при высоких процентных ставках обновлять свою технику. Поэтому поступления от утилизационного сбора будут в том числе направлены на программы стимулирования спроса на сельскохозяйственную технику", — пояснил председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенёв. По мнению подкомитета по сельскохозяйственному и лесозаготовительному машиностроению Союзмаша, индексация утилизационного сбора будет способствовать созданию высоколокализованного производства техники для аграриев страны, с оперативным сервисным обслуживанием и сопровождением, что обеспечит ее бесперебойную работу на полях.

https://1prime.ru/20241103/sbor-852573056.html

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россия, минпромторг, утильсбор