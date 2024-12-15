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Ставка больше ничего не решает: рубль под внешним влиянием
Ставка больше ничего не решает: рубль под внешним влиянием - 15.12.2024, ПРАЙМ
Ставка больше ничего не решает: рубль под внешним влиянием
Российский валютный рынок продолжает находиться под значительным влиянием геополитических факторов и санкционных ограничений. Поэтому влияние на рубль... | 15.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-15T08:33+0300
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МОСКВА, 15 дек – ПРАЙМ. Российский валютный рынок продолжает находиться под значительным влиянием геополитических факторов и санкционных ограничений. Поэтому влияние на рубль ожидающегося 20 декабря повышения ключевой ставки будет ограниченным, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.Несмотря на волатильность, Центральный Банк демонстрирует способность поддерживать относительную стабильность национальной валюты через регуляторные механизмы. Ключевым трендом остается адаптация финансовой системы к существующим внешним ограничениям.Центральный Банк России продолжает регулировать валютный рынок. Были приостановлены покупки иностранной валюты и сохранены операции по ее продаже объемом 8,4 миллиарда рублей ежедневно.Ключевым событием на следующей неделе станет заседание Центрального банка России, на котором ожидается повышение ключевой ставки с 21% до 22-23% годовых. Это решение будет обусловлено текущей высокой инфляцией, которая в ноябре ускорилась до 8,88% в годовом выражении, что значительно превышает целевой показатель в 4%. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что процесс замедления инфляции будет длительным и продолжится в 2025 и частично в 2026 году.На неделю с 16 – 20 ноября торговый диапазон для доллара - 99-111 рублей, евро – 104,50-112,50 рублей, юань – 13,40-14,40 рублей. Влияние повышения ключевой ставки на курс рубля будет ограниченным. Основная причина - сохраняющиеся структурные проблемы, связанные с западными санкциями. Санкционное давление существенно осложняет международные расчеты и возврат валютной выручки, что является более значимым фактором, влияющим на курс рубля, чем очередное повышение ключевой ставки, заключил Антонов.
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банки, финансы, владислав антонов, bitriver, ставка банка россии
Банки, Финансы, Владислав Антонов, BitRiver, ставка Банка России
Ставка больше ничего не решает: рубль под внешним влиянием
Аналитик Антонов: решение по ставке мало повлияет на рубль на следующей неделе
МОСКВА, 15 дек – ПРАЙМ. Российский валютный рынок продолжает находиться под значительным влиянием геополитических факторов и санкционных ограничений. Поэтому влияние на рубль ожидающегося 20 декабря повышения ключевой ставки будет ограниченным, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.
Несмотря на волатильность, Центральный Банк демонстрирует способность поддерживать относительную стабильность национальной валюты через регуляторные механизмы. Ключевым трендом остается адаптация финансовой системы к существующим внешним ограничениям.
Центральный Банк России продолжает регулировать валютный рынок. Были приостановлены покупки иностранной валюты и сохранены операции по ее продаже объемом 8,4 миллиарда рублей ежедневно.
Ключевым событием на следующей неделе станет заседание Центрального банка России, на котором ожидается повышение ключевой ставки с 21% до 22-23% годовых. Это решение будет обусловлено текущей высокой инфляцией, которая в ноябре ускорилась до 8,88% в годовом выражении, что значительно превышает целевой показатель в 4%. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что процесс замедления инфляции будет длительным и продолжится в 2025 и частично в 2026 году.
Готовьтесь к обесцениванию денег: вызовы 2025 года уже на пороге
На неделю с 16 – 20 ноября торговый диапазон для доллара - 99-111 рублей, евро – 104,50-112,50 рублей, юань – 13,40-14,40 рублей. Влияние повышения ключевой ставки на курс рубля будет ограниченным.
Основная причина - сохраняющиеся структурные проблемы, связанные с западными санкциями. Санкционное давление существенно осложняет международные расчеты и возврат валютной выручки, что является более значимым фактором, влияющим на курс рубля, чем очередное повышение ключевой ставки, заключил Антонов.