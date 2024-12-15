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Шотландия не смогла отказаться от экспорта алкоголя в Россию, пишут СМИ

Шотландия не смогла отказаться от экспорта алкоголя в Россию, пишут СМИ - 15.12.2024, ПРАЙМ

Шотландия не смогла отказаться от экспорта алкоголя в Россию, пишут СМИ

Шотландия заработала свыше 25 миллионов фунтов стерлингов на поставках алкоголя в Россию после начала спецоперции на Украине, передает издание The Herald. | 15.12.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Шотландия заработала свыше 25 миллионов фунтов стерлингов на поставках алкоголя в Россию после начала спецоперции на Украине, передает издание The Herald."Шотландия экспортировала в Россию алкогольные напитки на сумму более 25 миллионов фунтов стерлингов с начала СВО, не смотря на рекомендации", — отмечается в публикации.Однако, данная сумма оказалась почти в два раза меньше, чем до начала украинского кризиса. В то время Шотландия экспортировала алкоголь на сумму 8,9 миллиона фунтов стерлингов, а сейчас – всего 3,85 миллиона фунтов стерлингов. Тем не менее, некоторые шотландские компании продолжают вести бизнес с Россией

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