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Шотландия не смогла отказаться от экспорта алкоголя в Россию, пишут СМИ - 15.12.2024, ПРАЙМ
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Шотландия не смогла отказаться от экспорта алкоголя в Россию, пишут СМИ
Шотландия не смогла отказаться от экспорта алкоголя в Россию, пишут СМИ - 15.12.2024, ПРАЙМ
Шотландия не смогла отказаться от экспорта алкоголя в Россию, пишут СМИ
Шотландия заработала свыше 25 миллионов фунтов стерлингов на поставках алкоголя в Россию после начала спецоперции на Украине, передает издание The Herald. | 15.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-15T10:18+0300
2024-12-15T10:18+0300
экономика
россия
шотландия
виски
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МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Шотландия заработала свыше 25 миллионов фунтов стерлингов на поставках алкоголя в Россию после начала спецоперции на Украине, передает издание The Herald."Шотландия экспортировала в Россию алкогольные напитки на сумму более 25 миллионов фунтов стерлингов с начала СВО, не смотря на рекомендации", — отмечается в публикации.Однако, данная сумма оказалась почти в два раза меньше, чем до начала украинского кризиса. В то время Шотландия экспортировала алкоголь на сумму 8,9 миллиона фунтов стерлингов, а сейчас – всего 3,85 миллиона фунтов стерлингов. Тем не менее, некоторые шотландские компании продолжают вести бизнес с Россией
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шотландия
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россия, шотландия, виски
Экономика, РОССИЯ, ШОТЛАНДИЯ, виски
10:18 15.12.2024
 
Шотландия не смогла отказаться от экспорта алкоголя в Россию, пишут СМИ

The Herald: Шотландия не смогла отказаться от экспорта алкоголя в Россию

© fotolia.com / Ahileos%Алкоголь
%Алкоголь - ПРАЙМ, 1920, 15.12.2024
© fotolia.com / Ahileos
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МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Шотландия заработала свыше 25 миллионов фунтов стерлингов на поставках алкоголя в Россию после начала спецоперции на Украине, передает издание The Herald.
"Шотландия экспортировала в Россию алкогольные напитки на сумму более 25 миллионов фунтов стерлингов с начала СВО, не смотря на рекомендации", — отмечается в публикации.
Однако, данная сумма оказалась почти в два раза меньше, чем до начала украинского кризиса. В то время Шотландия экспортировала алкоголь на сумму 8,9 миллиона фунтов стерлингов, а сейчас – всего 3,85 миллиона фунтов стерлингов. Тем не менее, некоторые шотландские компании продолжают вести бизнес с Россией
%Виски - ПРАЙМ, 1920, 07.12.2024
Объем продаж элитного шотландского виски в мире упал на 34%, пишут СМИ
7 декабря, 18:33
 
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