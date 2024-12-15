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Выйдет вкладно: банки начали охоту за премиями россиян перед Новым годом

Выйдет вкладно: банки начали охоту за премиями россиян перед Новым годом - 15.12.2024, ПРАЙМ

Выйдет вкладно: банки начали охоту за премиями россиян перед Новым годом

Банки в России запустили акции и предложения по продуктам и услугам в преддверии праздников, сообщают "Известия". | 15.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-15T15:19+0300

2024-12-15T15:19+0300

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МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Банки в России запустили акции и предложения по продуктам и услугам в преддверии праздников, сообщают "Известия"."Учитывая, что в декабре в российских компаниях часто выплачивают годовые бонусы и премии, основные усилия банков направлены на привлечение средств в накопительные продукты. Мы полагаем, что этот год не станет исключением, — рассказали "Известиям" в ВТБ.Большинство банков сфокусировались на предложениях с высокой доходностью вкладов, предлагая ставки от 23 до 26% годовых. В прошлом году более популярными были предложения по открытию кредитных карт с беспроцентным периодом или повышенным кешбеком.Некоторые банки также предлагают доходность в 25% годовых при открытии депозитных онлайн-предложений. Эти ставки считаются привлекательными для физических лиц, так как они превышают инфляцию и возможный рост курса доллара.Опрошенные изданием эксперты заметили, что банки склонны не раскрывать все условия своих предложений в рекламе, но они обязаны указывать все в договоре. Чтобы избежать неприятных сюрпризов, эксперты рекомендуют задавать вопросы и уточнять все условия специальных предложений. Они также напомнили, что банки всегда будут действовать в своих интересах и не будут работать себе в убыток, заключили в издании.

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россия, банки, банковский вклад