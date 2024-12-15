https://1prime.ru/20241215/volgoneft-212-853589969.html

Один из моряков, эвакуированных с танкера "Волгонефть 212", погиб

Один из моряков, эвакуированных с танкера "Волгонефть 212", погиб - 15.12.2024, ПРАЙМ

Один из моряков, эвакуированных с танкера "Волгонефть 212", погиб

С танкера "Волгонефть 212" эвакуировали 13 моряков, один из них погиб. Об этом сообщило МЧС России в своем Telegram-канале. | 15.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-15T14:55+0300

2024-12-15T14:55+0300

2024-12-15T14:55+0300

происшествия

россия

черное море

керченский пролив

крушение

моряки

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МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. С танкера "Волгонефть 212" эвакуировали 13 моряков, один из них погиб. Об этом сообщило МЧС России в своем Telegram-канале. Ранее пресс-служба главного управления МЧС Крыма сообщила, что грузовое судно "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа терпит бедствие в Керченском проливе и запросило помощь, на спасение экипажа из Керчи вышел спасательный буксир "Меркурий". Позднее МЧС России сообщило, что еще один танкер "Волгонефть 239" получил повреждение в Керченском проливе, на его борту находится 14 человек экипажа и груз с нефтепродуктами. В Росморречфлоте уточняли, что крушение произошло в акватории Черного моря в результате шторма, при этом и-за аварии произошел разлив нефтепродуктов. В рамках спасательной операции направлены два буксира и два вертолета, проводится эвакуация.По факту данного происшествия Южная транспортная прокуратура организовала проверку исполнения закона в сфере безопасности мореплавания.Кроме того, следователи ГСУ СК РФ по Крыму и Севастополю возбудили уголовные дела по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.

https://1prime.ru/20241215/razliv-853589234.html

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россия, черное море, керченский пролив, крушение, моряки