Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Один из моряков, эвакуированных с танкера "Волгонефть 212", погиб - 15.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
ЧП на Крымском мосту - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20241215/volgoneft-212-853589969.html
Один из моряков, эвакуированных с танкера "Волгонефть 212", погиб
Один из моряков, эвакуированных с танкера "Волгонефть 212", погиб - 15.12.2024, ПРАЙМ
Один из моряков, эвакуированных с танкера "Волгонефть 212", погиб
С танкера "Волгонефть 212" эвакуировали 13 моряков, один из них погиб. Об этом сообщило МЧС России в своем Telegram-канале. | 15.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-15T14:55+0300
2024-12-15T14:55+0300
происшествия
россия
черное море
керченский пролив
крушение
моряки
https://cdnn.1prime.ru/img/83581/72/835817267_0:14:1930:1100_1920x0_80_0_0_5c1b3eacf8689246ea52f913a4eeb079.jpg
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. С танкера "Волгонефть 212" эвакуировали 13 моряков, один из них погиб. Об этом сообщило МЧС России в своем Telegram-канале. Ранее пресс-служба главного управления МЧС Крыма сообщила, что грузовое судно "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа терпит бедствие в Керченском проливе и запросило помощь, на спасение экипажа из Керчи вышел спасательный буксир "Меркурий". Позднее МЧС России сообщило, что еще один танкер "Волгонефть 239" получил повреждение в Керченском проливе, на его борту находится 14 человек экипажа и груз с нефтепродуктами. В Росморречфлоте уточняли, что крушение произошло в акватории Черного моря в результате шторма, при этом и-за аварии произошел разлив нефтепродуктов. В рамках спасательной операции направлены два буксира и два вертолета, проводится эвакуация.По факту данного происшествия Южная транспортная прокуратура организовала проверку исполнения закона в сфере безопасности мореплавания.Кроме того, следователи ГСУ СК РФ по Крыму и Севастополю возбудили уголовные дела по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.
https://1prime.ru/20241215/razliv-853589234.html
черное море
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83581/72/835817267_206:0:1782:1182_1920x0_80_0_0_9db96b468e59d98e4556e4d3a53ecf13.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, черное море, керченский пролив, крушение, моряки
Происшествия, РОССИЯ, Черное море, Керченский пролив, крушение, моряки
14:55 15.12.2024
 
Один из моряков, эвакуированных с танкера "Волгонефть 212", погиб

МЧС: с танкера "Волгонефть 212" эвакуировали 13 моряков, один из них погиб

© РИА Новости . Артур Лебедев | Перейти в медиабанкЧерное море
Черное море - ПРАЙМ, 1920, 15.12.2024
© РИА Новости . Артур Лебедев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. С танкера "Волгонефть 212" эвакуировали 13 моряков, один из них погиб. Об этом сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.
Ранее пресс-служба главного управления МЧС Крыма сообщила, что грузовое судно "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа терпит бедствие в Керченском проливе и запросило помощь, на спасение экипажа из Керчи вышел спасательный буксир "Меркурий". Позднее МЧС России сообщило, что еще один танкер "Волгонефть 239" получил повреждение в Керченском проливе, на его борту находится 14 человек экипажа и груз с нефтепродуктами.
В Росморречфлоте уточняли, что крушение произошло в акватории Черного моря в результате шторма, при этом и-за аварии произошел разлив нефтепродуктов. В рамках спасательной операции направлены два буксира и два вертолета, проводится эвакуация.
По факту данного происшествия Южная транспортная прокуратура организовала проверку исполнения закона в сфере безопасности мореплавания.
Кроме того, следователи ГСУ СК РФ по Крыму и Севастополю возбудили уголовные дела по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.
Разлив нефти рядом с Новороссийском - ПРАЙМ, 1920, 15.12.2024
В Черном море из-за крушения танкеров произошел разлив нефтепродуктов
13:52
 
ПроисшествияРОССИЯЧерное мореКерченский проливкрушениеморяки
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала