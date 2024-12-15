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Врач рассказала о состоянии госпитализированных членов экипажа танкера

Врач рассказала о состоянии госпитализированных членов экипажа танкера - 15.12.2024, ПРАЙМ

Врач рассказала о состоянии госпитализированных членов экипажа танкера

В числе пострадавших при крушении танкера в Керченском проливе двое моряков находятся в тяжелом состоянии, девять находятся в средней степени тяжести, сообщила... | 15.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-15T20:37+0300

2024-12-15T20:37+0300

2024-12-15T20:37+0300

происшествия

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КРАСНОДАР, 15 дек – ПРАЙМ. В числе пострадавших при крушении танкера в Керченском проливе двое моряков находятся в тяжелом состоянии, девять находятся в средней степени тяжести, сообщила заместитель главного врача городской больницы Анапы Элина Григорьева. Ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что 11 членов экипажа, пострадавших при крушении танкера в Керченском проливе, доставили в городскую больницу Анапы. У всех зафиксировано переохлаждение. По словам Григорьевой, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, девять – в состоянии средней степени тяжести. При этом все пострадавшие передвигаются самостоятельно, видимых травм нет, осмотрены госпитализированы, находятся под постоянным наблюдением, добавила она. "Тяжесть двух человек обусловлена длительным пребыванием в воде", — сказала врач в опубликованных мэрией Анапы кадрах. Она также уточнила, что препараты им медизделия находятся в больнице в достаточном количестве. Ранее пресс-служба главного управления МЧС Крыма сообщила, что грузовое судно "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа терпит бедствие в Керченском проливе и запросило помощь, на спасение экипажа из Керчи вышел спасательный буксир "Меркурий". Позднее МЧС России сообщило, что еще один танкер "Волгонефть 239" получил повреждение в Керченском проливе, на его борту находится 14 человек экипажа и груз с нефтепродуктами.В Росморречфлоте уточняли, что крушение произошло в акватории Черного моря в результате шторма, при этом и-за аварии произошел разлив нефтепродуктов. В рамках спасательной операции направлены два буксира и два вертолета, проводится эвакуация.По факту данного происшествия Южная транспортная прокуратура организовала проверку исполнения закона в сфере безопасности мореплавания.Кроме того, следователи ГСУ СК РФ по Крыму и Севастополю возбудили уголовные дела по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. Позднее ведомство сообщило, что одно из уголовных дел по факту крушения танкера в акватории Черного моря в связи с гибелью члена экипажа судна "Волгонефть 212" переквалифицировали на более тяжкий состав.

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россия, анапа, пострадавшие, врач, медпомощь