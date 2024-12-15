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Виновные в гибели российских журналистов будут наказаны, заявила Захарова - 15.12.2024, ПРАЙМ
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Виновные в гибели российских журналистов будут наказаны, заявила Захарова
Виновные в гибели российских журналистов будут наказаны, заявила Захарова - 15.12.2024, ПРАЙМ
Виновные в гибели российских журналистов будут наказаны, заявила Захарова
Боевики киевского режима, ответственные за гибель российских журналистов, будут наказаны. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. | 15.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-15T11:02+0300
2024-12-15T11:02+0300
россия
украина
мид
мария захарова
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МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Боевики киевского режима, ответственные за гибель российских журналистов, будут наказаны. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Убеждены, что виновные в их гибели неизбежно понесут заслуженное наказание",— сказано в комментарии дипломата, размещенном на сайте ведомства.Она отметила, что охота украинских бандитов на российских журналистов является результатом попустительства и поощрения такого террора со стороны Запада и его структур. Она также указала на доклад генерального директора ЮНЕСКО, в котором не было упомянуто о гибели российских журналистов.Захарова выразила благодарность профессиональному сообществу за их поддержку и указала на важность сохранения памяти о погибших журналистах и предотвращении подобных преступлений в будущем.
https://1prime.ru/20241212/zakharova-853515417.html
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россия, украина, мид, мария захарова
РОССИЯ, УКРАИНА, МИД, Мария Захарова
11:02 15.12.2024
 
Виновные в гибели российских журналистов будут наказаны, заявила Захарова

Захарова: киевские боевики, виновные в гибели журналистов РФ, понесут наказание

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПетербургский международный юридический форум-2024
Петербургский международный юридический форум-2024 - ПРАЙМ, 1920, 15.12.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
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МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Боевики киевского режима, ответственные за гибель российских журналистов, будут наказаны. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Убеждены, что виновные в их гибели неизбежно понесут заслуженное наказание",— сказано в комментарии дипломата, размещенном на сайте ведомства.
Она отметила, что охота украинских бандитов на российских журналистов является результатом попустительства и поощрения такого террора со стороны Запада и его структур. Она также указала на доклад генерального директора ЮНЕСКО, в котором не было упомянуто о гибели российских журналистов.
Захарова выразила благодарность профессиональному сообществу за их поддержку и указала на важность сохранения памяти о погибших журналистах и предотвращении подобных преступлений в будущем.
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Захарова ответила на заявление спецпредставителя ОБСЕ по Украине
12 декабря, 10:53
 
РОССИЯУКРАИНАМИДМария Захарова
 
 
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