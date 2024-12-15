https://1prime.ru/20241215/zakharova-853586723.html

Виновные в гибели российских журналистов будут наказаны, заявила Захарова

Виновные в гибели российских журналистов будут наказаны, заявила Захарова - 15.12.2024, ПРАЙМ

Виновные в гибели российских журналистов будут наказаны, заявила Захарова

Боевики киевского режима, ответственные за гибель российских журналистов, будут наказаны. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. | 15.12.2024, ПРАЙМ

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россия

украина

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мария захарова

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МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Боевики киевского режима, ответственные за гибель российских журналистов, будут наказаны. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Убеждены, что виновные в их гибели неизбежно понесут заслуженное наказание",— сказано в комментарии дипломата, размещенном на сайте ведомства.Она отметила, что охота украинских бандитов на российских журналистов является результатом попустительства и поощрения такого террора со стороны Запада и его структур. Она также указала на доклад генерального директора ЮНЕСКО, в котором не было упомянуто о гибели российских журналистов.Захарова выразила благодарность профессиональному сообществу за их поддержку и указала на важность сохранения памяти о погибших журналистах и предотвращении подобных преступлений в будущем.

https://1prime.ru/20241212/zakharova-853515417.html

украина

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россия, украина, мид, мария захарова