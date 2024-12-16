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Экс-президент Абхазии не будет выдвигать кандидатуру на досрочных выборах

Экс-президент Абхазии не будет выдвигать кандидатуру на досрочных выборах - 16.12.2024, ПРАЙМ

Экс-президент Абхазии не будет выдвигать кандидатуру на досрочных выборах

Бывший глава Абхазии Аслан Бжания не будет выдвигать свою кандидатуру на пост президента на досрочных выборах, назначенных на 15 февраля 2025 года, передает РИА | 16.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-16T19:11+0300

2024-12-16T19:11+0300

2024-12-16T19:15+0300

политика

абхазия

экс-президент

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СУХУМ, 16 дек - ПРАЙМ. Бывший глава Абхазии Аслан Бжания не будет выдвигать свою кандидатуру на пост президента на досрочных выборах, назначенных на 15 февраля 2025 года, передает РИА Новости со ссылкой на источник в президентской администрации республики."Аслан Бжания принял решение не баллотироваться на пост президента Абхазии, но его команда пойдет на выборы, - рассказал источник РИА Новости. - Вероятнее всего, это будет нынешний и.о. президента Бадра Гунба".К отставке президента и премьер-министра Абхазии привел политический кризис, который начался в середине ноября после того, как парламент республики не смог ратифицировать инвестиционное соглашение с Российской Федерацией.

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абхазия, экс-президент