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Экс-президент Абхазии не будет выдвигать кандидатуру на досрочных выборах
Экс-президент Абхазии не будет выдвигать кандидатуру на досрочных выборах - 16.12.2024, ПРАЙМ
Экс-президент Абхазии не будет выдвигать кандидатуру на досрочных выборах
Бывший глава Абхазии Аслан Бжания не будет выдвигать свою кандидатуру на пост президента на досрочных выборах, назначенных на 15 февраля 2025 года, передает РИА | 16.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-16T19:11+0300
2024-12-16T19:11+0300
2024-12-16T19:15+0300
политика
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СУХУМ, 16 дек - ПРАЙМ. Бывший глава Абхазии Аслан Бжания не будет выдвигать свою кандидатуру на пост президента на досрочных выборах, назначенных на 15 февраля 2025 года, передает РИА Новости со ссылкой на источник в президентской администрации республики."Аслан Бжания принял решение не баллотироваться на пост президента Абхазии, но его команда пойдет на выборы, - рассказал источник РИА Новости. - Вероятнее всего, это будет нынешний и.о. президента Бадра Гунба".К отставке президента и премьер-министра Абхазии привел политический кризис, который начался в середине ноября после того, как парламент республики не смог ратифицировать инвестиционное соглашение с Российской Федерацией.
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Политика, АБХАЗИЯ, Экс-президент
Экс-президент Абхазии не будет выдвигать кандидатуру на досрочных выборах
Источник: экс-глава Абхазии не будет выдвигать кандидатуру на выборах 15 февраля
СУХУМ, 16 дек - ПРАЙМ. Бывший глава Абхазии Аслан Бжания не будет выдвигать свою кандидатуру на пост президента на досрочных выборах, назначенных на 15 февраля 2025 года, передает РИА Новости со ссылкой на источник в президентской администрации республики.
"Аслан Бжания принял решение не баллотироваться на пост президента Абхазии, но его команда пойдет на выборы, - рассказал источник РИА Новости. - Вероятнее всего, это будет нынешний и.о. президента Бадра Гунба".
ГД отложила ратификацию протокола к соглашению с Абхазией о режиме торговли
К отставке президента и премьер-министра Абхазии привел политический кризис, который начался в середине ноября после того, как парламент республики не смог ратифицировать инвестиционное соглашение с Российской Федерацией.