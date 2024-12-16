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Российский рынок акций завершил основные торги в минусе

Российский рынок акций завершил основные торги в минусе - 16.12.2024, ПРАЙМ

Российский рынок акций завершил основные торги в минусе

Российский рынок акций продемонстрировал серьезное падение по итогу основных торгов понедельника, следует из данных Московской биржи. | 16.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-16T19:21+0300

2024-12-16T19:21+0300

2024-12-16T19:22+0300

экономика

российский рынок акций

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МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций продемонстрировал серьезное падение по итогу основных торгов понедельника, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 2,61%, до 2 420,3 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 2,59%, до 805,06 пункта, долларовый индекс РТС - на 2,12%, до 740,87 пункта. "Индекс Мосбиржи начал неделю коррекцией в направлении 2400 пунктов. Причин для снижения было достаточно – санкционные новости, снижение цен на нефть, укрепление рубля, приближение заседания ЦБ, на котором, вероятно ключевая ставка, будет повышена до 23%", - комментирует Александр Шепелев из компании "БКС Мир инвестиций". Так, февральский фьючерс нефти марки Brent дешевеет на 0,5%, до 74,11 доллара за баррель. Западные инвесторы переходят к выжидательной позиции перед заседанием Федеральной резервной системы (ФРС) США 18 ноября, которая, как ожидается, понизит учётную ставку на 0,25 п.п., отметил эксперт. В лидерах снижения стоимости – акции "Новабева" (-12,08%), "Русснефти" (-7,02%), "Самолета" (-6,14%), ЛСР (-5,48%), ММК (-5,4%), "ПИКа" (-5,35%), "Позитива" (-5,26%). А одни из немногих бумаг, продемонстрировавшими рост стоимости по итогам основной торговой сессии, это акции "Лензолота" (обыкновенные акции подорожали на 12,2%, префы – на 2,17%). "Через дивидендный гэп пройдет несколько акций, в том числе тяжеловесные акции "Лукойла". Это может "откусить" от индекса Мосбиржи около 1%. Прогноз на 17 декабря – 2375-2475 пунктов", - говорит Шепелев. А поскольку основной индекс пробил вниз не только сопротивление на уровне 2500 пунктов, но и следующую "психологически важную" отметку — 2450, его падение до 2300 пунктов в этом году или после новогодних праздников не выглядит нереальным, резюмирует Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global.

https://1prime.ru/20241213/torgi-853563591.html

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российский рынок акций, снижение