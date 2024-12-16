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Российский рынок акций завершил основные торги в минусе - 16.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241216/aktsii-853615661.html
Российский рынок акций завершил основные торги в минусе
Российский рынок акций завершил основные торги в минусе - 16.12.2024, ПРАЙМ
Российский рынок акций завершил основные торги в минусе
Российский рынок акций продемонстрировал серьезное падение по итогу основных торгов понедельника, следует из данных Московской биржи. | 16.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-16T19:21+0300
2024-12-16T19:22+0300
экономика
российский рынок акций
снижение
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МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций продемонстрировал серьезное падение по итогу основных торгов понедельника, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 2,61%, до 2 420,3 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 2,59%, до 805,06 пункта, долларовый индекс РТС - на 2,12%, до 740,87 пункта. "Индекс Мосбиржи начал неделю коррекцией в направлении 2400 пунктов. Причин для снижения было достаточно – санкционные новости, снижение цен на нефть, укрепление рубля, приближение заседания ЦБ, на котором, вероятно ключевая ставка, будет повышена до 23%", - комментирует Александр Шепелев из компании "БКС Мир инвестиций". Так, февральский фьючерс нефти марки Brent дешевеет на 0,5%, до 74,11 доллара за баррель. Западные инвесторы переходят к выжидательной позиции перед заседанием Федеральной резервной системы (ФРС) США 18 ноября, которая, как ожидается, понизит учётную ставку на 0,25 п.п., отметил эксперт. В лидерах снижения стоимости – акции "Новабева" (-12,08%), "Русснефти" (-7,02%), "Самолета" (-6,14%), ЛСР (-5,48%), ММК (-5,4%), "ПИКа" (-5,35%), "Позитива" (-5,26%). А одни из немногих бумаг, продемонстрировавшими рост стоимости по итогам основной торговой сессии, это акции "Лензолота" (обыкновенные акции подорожали на 12,2%, префы – на 2,17%). "Через дивидендный гэп пройдет несколько акций, в том числе тяжеловесные акции "Лукойла". Это может "откусить" от индекса Мосбиржи около 1%. Прогноз на 17 декабря – 2375-2475 пунктов", - говорит Шепелев. А поскольку основной индекс пробил вниз не только сопротивление на уровне 2500 пунктов, но и следующую "психологически важную" отметку — 2450, его падение до 2300 пунктов в этом году или после новогодних праздников не выглядит нереальным, резюмирует Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global.
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российский рынок акций, снижение
Экономика, российский рынок акций, снижение
19:21 16.12.2024 (обновлено: 19:22 16.12.2024)
 
Российский рынок акций завершил основные торги в минусе

Российский рынок акций завершил основные торги понедельника падением на 2,6%

© Unsplash/KanchanaraКотировки, сток
Котировки, сток
© Unsplash/Kanchanara
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МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций продемонстрировал серьезное падение по итогу основных торгов понедельника, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 2,61%, до 2 420,3 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 2,59%, до 805,06 пункта, долларовый индекс РТС - на 2,12%, до 740,87 пункта.
"Индекс Мосбиржи начал неделю коррекцией в направлении 2400 пунктов. Причин для снижения было достаточно – санкционные новости, снижение цен на нефть, укрепление рубля, приближение заседания ЦБ, на котором, вероятно ключевая ставка, будет повышена до 23%", - комментирует Александр Шепелев из компании "БКС Мир инвестиций". Так, февральский фьючерс нефти марки Brent дешевеет на 0,5%, до 74,11 доллара за баррель.
Западные инвесторы переходят к выжидательной позиции перед заседанием Федеральной резервной системы (ФРС) США 18 ноября, которая, как ожидается, понизит учётную ставку на 0,25 п.п., отметил эксперт.
Дивидендная отсечка
Российский рынок акций завершил торги умеренным снижением
13 декабря, 19:28
В лидерах снижения стоимости – акции "Новабева" (-12,08%), "Русснефти" (-7,02%), "Самолета" (-6,14%), ЛСР (-5,48%), ММК (-5,4%), "ПИКа" (-5,35%), "Позитива" (-5,26%). А одни из немногих бумаг, продемонстрировавшими рост стоимости по итогам основной торговой сессии, это акции "Лензолота" (обыкновенные акции подорожали на 12,2%, префы – на 2,17%).
"Через дивидендный гэп пройдет несколько акций, в том числе тяжеловесные акции "Лукойла". Это может "откусить" от индекса Мосбиржи около 1%. Прогноз на 17 декабря – 2375-2475 пунктов", - говорит Шепелев. А поскольку основной индекс пробил вниз не только сопротивление на уровне 2500 пунктов, но и следующую "психологически важную" отметку — 2450, его падение до 2300 пунктов в этом году или после новогодних праздников не выглядит нереальным, резюмирует Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global.
 
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