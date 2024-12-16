https://1prime.ru/20241216/aviaintsidenty-853609082.html
Росавиация объяснила увеличение числа авиаинцидентов в России
Росавиация объяснила увеличение числа авиаинцидентов в России - 16.12.2024, ПРАЙМ
Росавиация объяснила увеличение числа авиаинцидентов в России
Незначительное увеличение количества авиационных инцидентов в 2024 году из-за проблем с двигателем в России связано с ростом авиаперевозок, сообщила Росавиация. | 16.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-16T15:23+0300
2024-12-16T15:23+0300
2024-12-16T15:24+0300
росавиация
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экономика
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МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Незначительное увеличение количества авиационных инцидентов в 2024 году из-за проблем с двигателем в России связано с ростом авиаперевозок, сообщила Росавиация. Ведомство пишет, что в начале декабря в СМИ стала распространяться информация о росте связанных с отказами двигателей событий в авиакомпаниях и делается вывод о неблагоприятной ситуации в области безопасности полетов на воздушном транспорте России. "При этом важно понимать, что незначительный рост авиационных инцидентов, связанных с отказами двигателей, в 2024 году произошел на фоне увеличения количества рейсов российских авиакомпаний и соответственно их пассажиропотока", - опровергла Росавиация мысли об опасности полетов в РФ. Авиаперевозки в январе-октябре в России выросли более чем на 6% к аналогичному периоду 2023 года. "Все экипажи воздушных судов (ВС) в обязательном порядке проходят периодическую подготовку по действиям в случае отказа двигателя на различных этапах полета", - добавляет Росавиация.
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росавиация, авиаинциденты, перевозки пассажиров
Росавиация, авиаинциденты, перевозки пассажиров, Экономика
Росавиация объяснила увеличение числа авиаинцидентов в России
Росавиация объяснила увеличение числа авиаинцидентов в России ростом перевозок
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Незначительное увеличение количества авиационных инцидентов в 2024 году из-за проблем с двигателем в России связано с ростом авиаперевозок, сообщила Росавиация.
Ведомство пишет, что в начале декабря в СМИ стала распространяться информация о росте связанных с отказами двигателей событий в авиакомпаниях и делается вывод о неблагоприятной ситуации в области безопасности полетов на воздушном транспорте России.
"При этом важно понимать, что незначительный рост авиационных инцидентов, связанных с отказами двигателей, в 2024 году произошел на фоне увеличения количества рейсов российских авиакомпаний и соответственно их пассажиропотока", - опровергла Росавиация мысли об опасности полетов в РФ.
Авиаперевозки в январе-октябре в России выросли более чем на 6% к аналогичному периоду 2023 года.
В Росавиации отметили интерес компаний из РФ к рынку воздушных услуг ООН
"Все экипажи воздушных судов (ВС) в обязательном порядке проходят периодическую подготовку по действиям в случае отказа двигателя на различных этапах полета", - добавляет Росавиация.