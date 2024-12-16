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Суд утвердил мировое соглашение по спору "Балтики" с Carlsberg на $878 млн - 16.12.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241216/baltika-853608904.html
Суд утвердил мировое соглашение по спору "Балтики" с Carlsberg на $878 млн
Суд утвердил мировое соглашение по спору "Балтики" с Carlsberg на $878 млн - 16.12.2024, ПРАЙМ
Суд утвердил мировое соглашение по спору "Балтики" с Carlsberg на $878 млн
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в понедельник утвердил мировое соглашение по иску пивоваренной компании "Балтика" о взыскании с датской | 16.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-16T15:20+0300
2024-12-16T15:20+0300
экономика
компания балтика
carlsberg
мировое соглашение
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МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в понедельник утвердил мировое соглашение по иску пивоваренной компании "Балтика" о взыскании с датской пивоваренной компании Carlsberg около 6,2 миллиарда датских крон (около 878 миллионов долларов по текущему курсу), следует из материалов дела. "Информация о принятом судебном акте – утвердить мировое соглашение", - сообщается в карточке дела на портале "Электронное правосудие". Параметры этого соглашения пока не уточняются. Ранее в сентябре арбитражный суд Петербурга удовлетворил ходатайство "Балтики" о рассмотрении дела в закрытом режиме. "Балтика" настаивала на взыскании убытков с компаний Carlsberg Sverige Aktiebolag, Carlsberg Breweries A/S, Carlsberg Deutschland GmbH, а также ООО "Хоппи Юнион". Исковые требования заявлены в размере 6 246 330 000 крон. Как следует из данных ЕГРЮЛ, в настоящее время пивоваренная компания "Балтика", принадлежавшая датской Carlsberg Group, перешла в собственность "ВГ Инвест". Так, 98,65% долей перешли АО "ВГ Инвест", оставшиеся 1,35% принадлежат "Хоппи Юнион", собственником которой также стало ООО "ВГ Инвест". Генеральный директор "ВГ Инвест" - вице-президент "Балтики" Егор Гусельников, компания была зарегистрирована в августе этого года. Carlsberg Group в марте 2022 года заявила о планах уйти из России. В конце июня 2023 года концерн объявил, что подписал соглашение о продаже бизнеса в РФ, но сделка не состоялась: в июле президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому доля, принадлежащая иностранной компании, перешла во временное управление Росимущества. В декабре 2024 года был опубликован указ Путина, согласно которому из временного управления Росимущества были выведены 100% долей в ООО "Пивоваренная компания "Балтика". Из них 98,56% принадлежали Carlsberg Sverige Aktiebolag, 1,35% - ООО "Хоппи Юнион", 0,09% - Carlsberg Deutschland GmbH. Датская Carlsberg Group в начале декабря 2024 года сообщила, что продает свою долю в "Пивоваренной компании "Балтика" двум топ-менеджерам российской компании, при этом оставляя за собой активы в Азербайджане, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Монголии, Туркмении, Киргизии и на Украине.
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7 495 645-6601
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компания балтика, carlsberg, мировое соглашение
Экономика, компания Балтика, Carlsberg, мировое соглашение
15:20 16.12.2024
 
Суд утвердил мировое соглашение по спору "Балтики" с Carlsberg на $878 млн

Суд утвердил мировое соглашение по спору "Балтики" с Carlsberg на $878 млн

© Борис Бабанов | Перейти в медиабанкВоздушный шар
Воздушный шар
© Борис Бабанов
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МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в понедельник утвердил мировое соглашение по иску пивоваренной компании "Балтика" о взыскании с датской пивоваренной компании Carlsberg около 6,2 миллиарда датских крон (около 878 миллионов долларов по текущему курсу), следует из материалов дела.
"Информация о принятом судебном акте – утвердить мировое соглашение", - сообщается в карточке дела на портале "Электронное правосудие".
Параметры этого соглашения пока не уточняются. Ранее в сентябре арбитражный суд Петербурга удовлетворил ходатайство "Балтики" о рассмотрении дела в закрытом режиме.
"Балтика" настаивала на взыскании убытков с компаний Carlsberg Sverige Aktiebolag, Carlsberg Breweries A/S, Carlsberg Deutschland GmbH, а также ООО "Хоппи Юнион". Исковые требования заявлены в размере 6 246 330 000 крон.
Пивоваренная компания Балтика - ПРАЙМ, 1920, 02.12.2024
Компанию "Балтика" вывели из временного управления Росимущества
2 декабря, 16:17
Как следует из данных ЕГРЮЛ, в настоящее время пивоваренная компания "Балтика", принадлежавшая датской Carlsberg Group, перешла в собственность "ВГ Инвест". Так, 98,65% долей перешли АО "ВГ Инвест", оставшиеся 1,35% принадлежат "Хоппи Юнион", собственником которой также стало ООО "ВГ Инвест". Генеральный директор "ВГ Инвест" - вице-президент "Балтики" Егор Гусельников, компания была зарегистрирована в августе этого года.
Carlsberg Group в марте 2022 года заявила о планах уйти из России. В конце июня 2023 года концерн объявил, что подписал соглашение о продаже бизнеса в РФ, но сделка не состоялась: в июле президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому доля, принадлежащая иностранной компании, перешла во временное управление Росимущества.
В декабре 2024 года был опубликован указ Путина, согласно которому из временного управления Росимущества были выведены 100% долей в ООО "Пивоваренная компания "Балтика". Из них 98,56% принадлежали Carlsberg Sverige Aktiebolag, 1,35% - ООО "Хоппи Юнион", 0,09% - Carlsberg Deutschland GmbH.
Датская Carlsberg Group в начале декабря 2024 года сообщила, что продает свою долю в "Пивоваренной компании "Балтика" двум топ-менеджерам российской компании, при этом оставляя за собой активы в Азербайджане, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Монголии, Туркмении, Киргизии и на Украине.
 
Экономикакомпания БалтикаCarlsbergмировое соглашение
 
 
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