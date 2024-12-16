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Блиновская обжаловала решение о банкротстве - 16.12.2024, ПРАЙМ
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Блиновская обжаловала решение о банкротстве
Блиновская обжаловала решение о банкротстве - 16.12.2024, ПРАЙМ
Блиновская обжаловала решение о банкротстве
Блогер Елена Блиновская подала апелляционную жалобу на решение о собственном банкротстве, следует из данных картотеки арбитражных дел. | 16.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-16T08:33+0300
2024-12-16T08:33+0300
россия
суд
елена блиновская
банкротство
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МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Блогер Елена Блиновская подала апелляционную жалобу на решение о собственном банкротстве, следует из данных картотеки арбитражных дел. В карточке дела указано: "В суде зарегистрирована апелляционная жалоба Блиновской Елены Олеговны".Она ранее сама инициировала процедуру банкротства, но затем изменила решение, надеясь погасить свои долги самостоятельно. Тем не менее, суд признал ее банкротом и открыл процедуру реализации ее имущества.В решении суда не указан общий размер ее неисполненных обязательств. После объявления банкротом в производстве появились требования от двух кредиторов: Федеральной налоговой службы России на сумму около 1,2 миллиарда рублей и банка ВТБ на сумму около 270 миллионов рублей. Эти требования пока не были рассмотрены.ФНС провела проверку платежей Блиновской за 2019-2021 годы и выявила, что ее недоимка составила почти 918 миллионов рублей, а также начислила пени и штрафы на сумму около 227 миллионов рублей. Таким образом, общая сумма требований превысила 1,1 миллиарда рублей. Блиновская попыталась оспорить это решение в судебном порядке, однако арбитражные суды трех инстанций отклонили ее претензии.На 2 октября юрист Блиновской, Иван Морозов, сообщил РИА Новости, что ей удалось погасить более 320 миллионов рублей налоговой задолженности. Остаток основного долга на тот момент превышал 587 миллионов рублей, а суммарный долг Блиновской составил около 1,2 миллиарда рублей. На заседании 13 ноября Морозов заявил, что Блиновская пытается продать дом за 600-650 миллионов рублей с целью закрытия основного долга по налогам до конца декабря.Она также обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 900 миллионов рублей, легализации денежных средств, приобретенных преступным путем, и неправомерном обороте средств платежей. Слушания проходят в Савеловском суде Москвы.Кроме того, ее мужа Алексея могут признать банкротом, так как Сбербанк подал заявление в арбитражный суд Ярославской области с требованиями на сумму свыше 7,5 миллиона рублей. Уголовное дело в отношении Блиновского, который в настоящее время находится в зоне СВО и считается пособником преступлений своей жены, выделено в отдельное производство и приостановлено.
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россия, суд, елена блиновская, банкротство
РОССИЯ, суд, Елена Блиновская, банкротство
08:33 16.12.2024
 
Блиновская обжаловала решение о банкротстве

Блогер Елена Блиновская обжаловала решение о банкротстве

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаседание суда по делу блогера Е. Блиновской
Заседание суда по делу блогера Е. Блиновской - ПРАЙМ, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Блогер Елена Блиновская подала апелляционную жалобу на решение о собственном банкротстве, следует из данных картотеки арбитражных дел.
В карточке дела указано: "В суде зарегистрирована апелляционная жалоба Блиновской Елены Олеговны".
Она ранее сама инициировала процедуру банкротства, но затем изменила решение, надеясь погасить свои долги самостоятельно. Тем не менее, суд признал ее банкротом и открыл процедуру реализации ее имущества.
В решении суда не указан общий размер ее неисполненных обязательств. После объявления банкротом в производстве появились требования от двух кредиторов: Федеральной налоговой службы России на сумму около 1,2 миллиарда рублей и банка ВТБ на сумму около 270 миллионов рублей. Эти требования пока не были рассмотрены.
Заседание суда по делу блогера Е. Блиновской - ПРАЙМ, 1920, 05.12.2024
ФНС потребовала от Блиновской выплату долга на сумму более миллиарда рублей
5 декабря, 17:03
ФНС провела проверку платежей Блиновской за 2019-2021 годы и выявила, что ее недоимка составила почти 918 миллионов рублей, а также начислила пени и штрафы на сумму около 227 миллионов рублей. Таким образом, общая сумма требований превысила 1,1 миллиарда рублей. Блиновская попыталась оспорить это решение в судебном порядке, однако арбитражные суды трех инстанций отклонили ее претензии.
На 2 октября юрист Блиновской, Иван Морозов, сообщил РИА Новости, что ей удалось погасить более 320 миллионов рублей налоговой задолженности. Остаток основного долга на тот момент превышал 587 миллионов рублей, а суммарный долг Блиновской составил около 1,2 миллиарда рублей. На заседании 13 ноября Морозов заявил, что Блиновская пытается продать дом за 600-650 миллионов рублей с целью закрытия основного долга по налогам до конца декабря.
Она также обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 900 миллионов рублей, легализации денежных средств, приобретенных преступным путем, и неправомерном обороте средств платежей. Слушания проходят в Савеловском суде Москвы.
Кроме того, ее мужа Алексея могут признать банкротом, так как Сбербанк подал заявление в арбитражный суд Ярославской области с требованиями на сумму свыше 7,5 миллиона рублей. Уголовное дело в отношении Блиновского, который в настоящее время находится в зоне СВО и считается пособником преступлений своей жены, выделено в отдельное производство и приостановлено.
 
РОССИЯсудЕлена Блиновскаябанкротство
 
 
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