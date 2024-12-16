https://1prime.ru/20241216/bankrotstvo-853600022.html
Блиновская обжаловала решение о банкротстве
Блиновская обжаловала решение о банкротстве - 16.12.2024, ПРАЙМ
Блиновская обжаловала решение о банкротстве
Блогер Елена Блиновская подала апелляционную жалобу на решение о собственном банкротстве, следует из данных картотеки арбитражных дел. | 16.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-16T08:33+0300
2024-12-16T08:33+0300
2024-12-16T08:33+0300
россия
суд
елена блиновская
банкротство
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МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Блогер Елена Блиновская подала апелляционную жалобу на решение о собственном банкротстве, следует из данных картотеки арбитражных дел. В карточке дела указано: "В суде зарегистрирована апелляционная жалоба Блиновской Елены Олеговны".Она ранее сама инициировала процедуру банкротства, но затем изменила решение, надеясь погасить свои долги самостоятельно. Тем не менее, суд признал ее банкротом и открыл процедуру реализации ее имущества.В решении суда не указан общий размер ее неисполненных обязательств. После объявления банкротом в производстве появились требования от двух кредиторов: Федеральной налоговой службы России на сумму около 1,2 миллиарда рублей и банка ВТБ на сумму около 270 миллионов рублей. Эти требования пока не были рассмотрены.ФНС провела проверку платежей Блиновской за 2019-2021 годы и выявила, что ее недоимка составила почти 918 миллионов рублей, а также начислила пени и штрафы на сумму около 227 миллионов рублей. Таким образом, общая сумма требований превысила 1,1 миллиарда рублей. Блиновская попыталась оспорить это решение в судебном порядке, однако арбитражные суды трех инстанций отклонили ее претензии.На 2 октября юрист Блиновской, Иван Морозов, сообщил РИА Новости, что ей удалось погасить более 320 миллионов рублей налоговой задолженности. Остаток основного долга на тот момент превышал 587 миллионов рублей, а суммарный долг Блиновской составил около 1,2 миллиарда рублей. На заседании 13 ноября Морозов заявил, что Блиновская пытается продать дом за 600-650 миллионов рублей с целью закрытия основного долга по налогам до конца декабря.Она также обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 900 миллионов рублей, легализации денежных средств, приобретенных преступным путем, и неправомерном обороте средств платежей. Слушания проходят в Савеловском суде Москвы.Кроме того, ее мужа Алексея могут признать банкротом, так как Сбербанк подал заявление в арбитражный суд Ярославской области с требованиями на сумму свыше 7,5 миллиона рублей. Уголовное дело в отношении Блиновского, который в настоящее время находится в зоне СВО и считается пособником преступлений своей жены, выделено в отдельное производство и приостановлено.
https://1prime.ru/20241205/blinovskaya-853364387.html
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россия, суд, елена блиновская, банкротство
РОССИЯ, суд, Елена Блиновская, банкротство
Блиновская обжаловала решение о банкротстве
Блогер Елена Блиновская обжаловала решение о банкротстве
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Блогер Елена Блиновская подала апелляционную жалобу на решение о собственном банкротстве, следует из данных картотеки арбитражных дел.
В карточке дела указано: "В суде зарегистрирована апелляционная жалоба Блиновской Елены Олеговны".
Она ранее сама инициировала процедуру банкротства, но затем изменила решение, надеясь погасить свои долги самостоятельно. Тем не менее, суд признал ее банкротом и открыл процедуру реализации ее имущества.
В решении суда не указан общий размер ее неисполненных обязательств. После объявления банкротом в производстве появились требования от двух кредиторов: Федеральной налоговой службы России на сумму около 1,2 миллиарда рублей и банка ВТБ на сумму около 270 миллионов рублей. Эти требования пока не были рассмотрены.
ФНС потребовала от Блиновской выплату долга на сумму более миллиарда рублей
ФНС провела проверку платежей Блиновской за 2019-2021 годы и выявила, что ее недоимка составила почти 918 миллионов рублей, а также начислила пени и штрафы на сумму около 227 миллионов рублей. Таким образом, общая сумма требований превысила 1,1 миллиарда рублей. Блиновская попыталась оспорить это решение в судебном порядке, однако арбитражные суды трех инстанций отклонили ее претензии.
На 2 октября юрист Блиновской, Иван Морозов, сообщил РИА Новости, что ей удалось погасить более 320 миллионов рублей налоговой задолженности. Остаток основного долга на тот момент превышал 587 миллионов рублей, а суммарный долг Блиновской составил около 1,2 миллиарда рублей. На заседании 13 ноября Морозов заявил, что Блиновская пытается продать дом за 600-650 миллионов рублей с целью закрытия основного долга по налогам до конца декабря.
Она также обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 900 миллионов рублей, легализации денежных средств, приобретенных преступным путем, и неправомерном обороте средств платежей. Слушания проходят в Савеловском суде Москвы.
Кроме того, ее мужа Алексея могут признать банкротом, так как Сбербанк подал заявление в арбитражный суд Ярославской области с требованиями на сумму свыше 7,5 миллиона рублей. Уголовное дело в отношении Блиновского, который в настоящее время находится в зоне СВО и считается пособником преступлений своей жены, выделено в отдельное производство и приостановлено.