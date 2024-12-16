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Блиновская обжаловала решение о банкротстве

Блиновская обжаловала решение о банкротстве - 16.12.2024, ПРАЙМ

Блиновская обжаловала решение о банкротстве

Блогер Елена Блиновская подала апелляционную жалобу на решение о собственном банкротстве, следует из данных картотеки арбитражных дел. | 16.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-16T08:33+0300

2024-12-16T08:33+0300

2024-12-16T08:33+0300

россия

суд

елена блиновская

банкротство

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МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Блогер Елена Блиновская подала апелляционную жалобу на решение о собственном банкротстве, следует из данных картотеки арбитражных дел. В карточке дела указано: "В суде зарегистрирована апелляционная жалоба Блиновской Елены Олеговны".Она ранее сама инициировала процедуру банкротства, но затем изменила решение, надеясь погасить свои долги самостоятельно. Тем не менее, суд признал ее банкротом и открыл процедуру реализации ее имущества.В решении суда не указан общий размер ее неисполненных обязательств. После объявления банкротом в производстве появились требования от двух кредиторов: Федеральной налоговой службы России на сумму около 1,2 миллиарда рублей и банка ВТБ на сумму около 270 миллионов рублей. Эти требования пока не были рассмотрены.ФНС провела проверку платежей Блиновской за 2019-2021 годы и выявила, что ее недоимка составила почти 918 миллионов рублей, а также начислила пени и штрафы на сумму около 227 миллионов рублей. Таким образом, общая сумма требований превысила 1,1 миллиарда рублей. Блиновская попыталась оспорить это решение в судебном порядке, однако арбитражные суды трех инстанций отклонили ее претензии.На 2 октября юрист Блиновской, Иван Морозов, сообщил РИА Новости, что ей удалось погасить более 320 миллионов рублей налоговой задолженности. Остаток основного долга на тот момент превышал 587 миллионов рублей, а суммарный долг Блиновской составил около 1,2 миллиарда рублей. На заседании 13 ноября Морозов заявил, что Блиновская пытается продать дом за 600-650 миллионов рублей с целью закрытия основного долга по налогам до конца декабря.Она также обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 900 миллионов рублей, легализации денежных средств, приобретенных преступным путем, и неправомерном обороте средств платежей. Слушания проходят в Савеловском суде Москвы.Кроме того, ее мужа Алексея могут признать банкротом, так как Сбербанк подал заявление в арбитражный суд Ярославской области с требованиями на сумму свыше 7,5 миллиона рублей. Уголовное дело в отношении Блиновского, который в настоящее время находится в зоне СВО и считается пособником преступлений своей жены, выделено в отдельное производство и приостановлено.

https://1prime.ru/20241205/blinovskaya-853364387.html

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россия, суд, елена блиновская, банкротство