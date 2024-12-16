Есть лишь один способ привлечь бизнес на биржу. И это не деньги

МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. В России есть большой потенциал для получения бизнесом финансирования через биржу. Самый большой объём средств привлекается сейчас через выпуск корпоративных облигаций — более 4 трлн рублей с начала года, а суммарный объём рынка таких бумаг превысил 30 трлн рублей. Это заметно больше, чем через эмиссию акций: с начала года корпоративному сектору удалось получить через этот механизм финансирования всего лишь 102 млрд рублей. Есть также возможность привлечь финансирование через выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА). Общий объём рынка ЦФА в 2024 году уже перевалил рубеж в 0,5 трлн рублей, но это — первичный рынок. На вторичном рынке ЦФА объём сделок составляет лишь около 4 млрд рублей. Много говорится о необходимости инфраструктурного развития биржевого рынка, создания стимулов для выхода бизнеса со своими бумагами на биржу. Однако ключевой момент, на мой взгляд, это работа брокера. Здесь я могу исходить из опыта своей работы в 2017-2022 гг в должности председателя Совета директоров "Открытие брокер". Есть, вроде бы, всем известная вещь: потенциальному эмитенту ценных бумаг нужно помочь по максимуму разобраться, как это лучше всего сделать, а также провести работу с рынком потенциальных инвесторов. Известно, что это должен делать организатор размещения ценных бумаг. Но ведь отсюда следует, что совместить спрос с предложением ценных бумаг можно и нужно. И это вопрос профессионализма тех, кто этим занимается. Не секрет, что в настоящий момент вопрос не только в том, как разместить ценные бумаги, а как побудить инвесторов в них вкладываться. Особенно сильно настороженность инвесторов чувствуется на рынке первичного размещения акций (IPO). Азбучная истина, но нередко в мире, и в России в частности, после IPO курс выпущенных акций корректируется вниз. Есть масса объяснений этому, но факт остаётся фактом: это обстоятельство отворачивает некоторых от участия в IPO. Кроме того, снижение Индекса Мосбиржи на 18% с начала года вроде бы не создаёт повода для оптимизма. Однако — это всё то, что на поверхности. Если с одной стороны, грамотно привести бизнес на биржу, а с другой стороны, создать классный инвестиционный портфель, сбалансированный по риску и доходности, то в итоге мы получим нужный результат: и бум IPO, и бум спроса инвесторов на размещаемые акции в стране. Как получить такой результат? Нужны профессионалы, а также стратегический подход к управлению брокерскими услугами, и это — отдельная история. Она включает в себя необходимость идти на шаг впереди конкурентов, предвосхищать ожидания клиентов, внедрять самые лучшие инновации, делая их доступными и удобными. Умение брать на себя инновационный риск при управлении компанией в инвестиционной сфере, не бояться быть первыми не только в стране, но и в мире, внедряя прогрессивные финтех решения, — это то, что прямо здесь и сейчас нужно инвестиционной индустрии России. И тогда всё получится.Автор : Константин Церазов, экономист, бывший вице-президент банка Открытие
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. В России есть большой потенциал для получения бизнесом финансирования через биржу. Самый большой объём средств привлекается сейчас через выпуск корпоративных облигаций — более 4 трлн рублей с начала года, а суммарный объём рынка таких бумаг превысил 30 трлн рублей. Это заметно больше, чем через эмиссию акций: с начала года корпоративному сектору удалось получить через этот механизм финансирования всего лишь 102 млрд рублей.
Есть также возможность привлечь финансирование через выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА). Общий объём рынка ЦФА в 2024 году уже перевалил рубеж в 0,5 трлн рублей, но это — первичный рынок. На вторичном рынке ЦФА объём сделок составляет лишь около 4 млрд рублей.
Много говорится о необходимости инфраструктурного развития биржевого рынка, создания стимулов для выхода бизнеса со своими бумагами на биржу. Однако ключевой момент, на мой взгляд, это работа брокера. Здесь я могу исходить из опыта своей работы в 2017-2022 гг в должности председателя Совета директоров "Открытие брокер".
Есть, вроде бы, всем известная вещь: потенциальному эмитенту ценных бумаг нужно помочь по максимуму разобраться, как это лучше всего сделать, а также провести работу с рынком потенциальных инвесторов. Известно, что это должен делать организатор размещения ценных бумаг.
Но ведь отсюда следует, что совместить спрос с предложением ценных бумаг можно и нужно. И это вопрос профессионализма тех, кто этим занимается. Не секрет, что в настоящий момент вопрос не только в том, как разместить ценные бумаги, а как побудить инвесторов в них вкладываться.
Особенно сильно настороженность инвесторов чувствуется на рынке первичного размещения акций (IPO). Азбучная истина, но нередко в мире, и в России в частности, после IPO курс выпущенных акций корректируется вниз. Есть масса объяснений этому, но факт остаётся фактом: это обстоятельство отворачивает некоторых от участия в IPO.
Кроме того, снижение Индекса Мосбиржи на 18% с начала года вроде бы не создаёт повода для оптимизма. Однако — это всё то, что на поверхности.
Если с одной стороны, грамотно привести бизнес на биржу, а с другой стороны, создать классный инвестиционный портфель, сбалансированный по риску и доходности, то в итоге мы получим нужный результат: и бум IPO, и бум спроса инвесторов на размещаемые акции в стране.
Как получить такой результат? Нужны профессионалы, а также стратегический подход к управлению брокерскими услугами, и это — отдельная история. Она включает в себя необходимость идти на шаг впереди конкурентов, предвосхищать ожидания клиентов, внедрять самые лучшие инновации, делая их доступными и удобными.
Умение брать на себя инновационный риск при управлении компанией в инвестиционной сфере, не бояться быть первыми не только в стране, но и в мире, внедряя прогрессивные финтех решения, — это то, что прямо здесь и сейчас нужно инвестиционной индустрии России. И тогда всё получится.
Автор : Константин Церазов, экономист, бывший вице-президент банка Открытие
Путин заявил о росте инвестиций в Россию третий год подряд
4 декабря, 15:45
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