https://1prime.ru/20241216/birzha-853437776.html

Есть лишь один способ привлечь бизнес на биржу. И это не деньги

Есть лишь один способ привлечь бизнес на биржу. И это не деньги - 16.12.2024, ПРАЙМ

Есть лишь один способ привлечь бизнес на биржу. И это не деньги

В России есть большой потенциал для получения бизнесом финансирования через биржу. Самый большой объём средств привлекается сейчас через выпуск корпоративных... | 16.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-16T08:15+0300

2024-12-16T08:15+0300

2024-12-16T08:15+0300

мнения аналитиков

константин церазов

финансы

цфа

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853437776.jpg?1734326104

МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. В России есть большой потенциал для получения бизнесом финансирования через биржу. Самый большой объём средств привлекается сейчас через выпуск корпоративных облигаций — более 4 трлн рублей с начала года, а суммарный объём рынка таких бумаг превысил 30 трлн рублей. Это заметно больше, чем через эмиссию акций: с начала года корпоративному сектору удалось получить через этот механизм финансирования всего лишь 102 млрд рублей. Есть также возможность привлечь финансирование через выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА). Общий объём рынка ЦФА в 2024 году уже перевалил рубеж в 0,5 трлн рублей, но это — первичный рынок. На вторичном рынке ЦФА объём сделок составляет лишь около 4 млрд рублей. Много говорится о необходимости инфраструктурного развития биржевого рынка, создания стимулов для выхода бизнеса со своими бумагами на биржу. Однако ключевой момент, на мой взгляд, это работа брокера. Здесь я могу исходить из опыта своей работы в 2017-2022 гг в должности председателя Совета директоров "Открытие брокер". Есть, вроде бы, всем известная вещь: потенциальному эмитенту ценных бумаг нужно помочь по максимуму разобраться, как это лучше всего сделать, а также провести работу с рынком потенциальных инвесторов. Известно, что это должен делать организатор размещения ценных бумаг. Но ведь отсюда следует, что совместить спрос с предложением ценных бумаг можно и нужно. И это вопрос профессионализма тех, кто этим занимается. Не секрет, что в настоящий момент вопрос не только в том, как разместить ценные бумаги, а как побудить инвесторов в них вкладываться. Особенно сильно настороженность инвесторов чувствуется на рынке первичного размещения акций (IPO). Азбучная истина, но нередко в мире, и в России в частности, после IPO курс выпущенных акций корректируется вниз. Есть масса объяснений этому, но факт остаётся фактом: это обстоятельство отворачивает некоторых от участия в IPO. Кроме того, снижение Индекса Мосбиржи на 18% с начала года вроде бы не создаёт повода для оптимизма. Однако — это всё то, что на поверхности. Если с одной стороны, грамотно привести бизнес на биржу, а с другой стороны, создать классный инвестиционный портфель, сбалансированный по риску и доходности, то в итоге мы получим нужный результат: и бум IPO, и бум спроса инвесторов на размещаемые акции в стране. Как получить такой результат? Нужны профессионалы, а также стратегический подход к управлению брокерскими услугами, и это — отдельная история. Она включает в себя необходимость идти на шаг впереди конкурентов, предвосхищать ожидания клиентов, внедрять самые лучшие инновации, делая их доступными и удобными. Умение брать на себя инновационный риск при управлении компанией в инвестиционной сфере, не бояться быть первыми не только в стране, но и в мире, внедряя прогрессивные финтех решения, — это то, что прямо здесь и сейчас нужно инвестиционной индустрии России. И тогда всё получится.Автор : Константин Церазов, экономист, бывший вице-президент банка Открытие

https://1prime.ru/20241204/putin-853323305.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

Константин Церазов https://cdnn.1prime.ru/img/84216/86/842168678_1699:0:5859:4160_100x100_80_0_0_b0e2832b9d443f94c4d523bdcc5b8fd0.jpg

Константин Церазов https://cdnn.1prime.ru/img/84216/86/842168678_1699:0:5859:4160_100x100_80_0_0_b0e2832b9d443f94c4d523bdcc5b8fd0.jpg

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Константин Церазов https://cdnn.1prime.ru/img/84216/86/842168678_1699:0:5859:4160_100x100_80_0_0_b0e2832b9d443f94c4d523bdcc5b8fd0.jpg

мнения аналитиков, константин церазов, финансы, цфа