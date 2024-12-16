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Биткоина снова обновил исторический рекорд
Биткоина снова обновил исторический рекорд - 16.12.2024, ПРАЙМ
Биткоина снова обновил исторический рекорд
Стоимость биткоина обновила исторический максимум, превысив 107 тысяч долларов, следует из данных торгов. | 16.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-16T19:55+0300
2024-12-16T19:55+0300
2024-12-16T19:55+0300
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МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Стоимость биткоина обновила исторический максимум, превысив 107 тысяч долларов, следует из данных торгов. По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина растёт за сутки по состоянию на 19.47 мск на 3,41% - до 106 604,71 доллара. В том числе на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин дорожает на 3,43% - до 106 695,99 доллара. А минутами ранее показатель достигал рекордного значения в 107 195,58 доллара. Криптовалюта дорожает вторую торговую сессию подряд. При этом с начала года стоимость биткоина увеличилась в два с половиной раза.
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биткоин, стоимость, рекорд
Экономика, Биткоин, стоимость, рекорд
Биткоина снова обновил исторический рекорд
Стоимость биткоина вновь обновила исторический рекорд, превысив $107 тыс
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Стоимость биткоина обновила исторический максимум, превысив 107 тысяч долларов, следует из данных торгов.
По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина растёт за сутки по состоянию на 19.47 мск на 3,41% - до 106 604,71 доллара. В том числе на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин дорожает на 3,43% - до 106 695,99 доллара. А минутами ранее показатель достигал рекордного значения в 107 195,58 доллара.
Трамп поздравил владельцев биткоина с рекордным ростом криптовалюты
Криптовалюта дорожает вторую торговую сессию подряд. При этом с начала года стоимость биткоина увеличилась в два с половиной раза.