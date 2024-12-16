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В Бурятии рассказали о работе над вывозом угля на восток - 16.12.2024, ПРАЙМ
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В Бурятии рассказали о работе над вывозом угля на восток
В Бурятии рассказали о работе над вывозом угля на восток - 16.12.2024, ПРАЙМ
В Бурятии рассказали о работе над вывозом угля на восток
Работа над вопросом по вывозу угля в восточном направлении продолжается, сообщил РИА Новости руководитель комиссии Госсовета по направлению "Транспорт", глава... | 16.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-16T05:58+0300
2024-12-16T05:58+0300
энергетика
россия
экономика
кузбасс
москва
бурятия
алексей цыденов
росстат
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МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Работа над вопросом по вывозу угля в восточном направлении продолжается, сообщил РИА Новости руководитель комиссии Госсовета по направлению "Транспорт", глава Бурятии Алексей Цыденов. "Вопрос еще не решен, продолжается. Президент поручил правительству разобраться поглубже, поэтому сейчас это анонсировать сложно", - ответил Цыденов на вопрос, какова ситуация с вывозом угля в восточном направлении. Российские угольные предприятия на фоне санкций столкнулись с потерей рынков, увеличением затрат и ростом логистических расходов, говорил губернатор Кузбасса. В результате, по данным Росстата, угольщики в 2024 году впервые с ковидного 2020 года начали демонстрировать сальдированный убыток. Добыча угля в этом году также преимущественно снижалась примерно на 1,7% к уровню прошлого года, следует из данных Росстата. Для разрешения накопившихся сложностей с вывозом угля на восток, который и так традиционно загружен, Минэнерго в октябре выступило за заключение соглашений о вывозе продукции на 2025 год между РЖД и угольными регионами, а также предложило создать новые соглашения на Северо-Запад и Юг. Но сам холдинг готов на соглашения только с Кузбассом. Для поддержки угольной отрасли правительство досрочно отменило все курсовые экспортные пошлины.
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россия, кузбасс, москва, бурятия, алексей цыденов, росстат, росстат, госсовет
Энергетика, РОССИЯ, Экономика, КУЗБАСС, МОСКВА, Бурятия, Алексей Цыденов, Росстат, РОССТАТ, Госсовет
05:58 16.12.2024
 
В Бурятии рассказали о работе над вывозом угля на восток

Глава Бурятии Цыденов: работа над вывозом угля на восток продолжается

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МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Работа над вопросом по вывозу угля в восточном направлении продолжается, сообщил РИА Новости руководитель комиссии Госсовета по направлению "Транспорт", глава Бурятии Алексей Цыденов.
"Вопрос еще не решен, продолжается. Президент поручил правительству разобраться поглубже, поэтому сейчас это анонсировать сложно", - ответил Цыденов на вопрос, какова ситуация с вывозом угля в восточном направлении.
Российские угольные предприятия на фоне санкций столкнулись с потерей рынков, увеличением затрат и ростом логистических расходов, говорил губернатор Кузбасса. В результате, по данным Росстата, угольщики в 2024 году впервые с ковидного 2020 года начали демонстрировать сальдированный убыток. Добыча угля в этом году также преимущественно снижалась примерно на 1,7% к уровню прошлого года, следует из данных Росстата.
Для разрешения накопившихся сложностей с вывозом угля на восток, который и так традиционно загружен, Минэнерго в октябре выступило за заключение соглашений о вывозе продукции на 2025 год между РЖД и угольными регионами, а также предложило создать новые соглашения на Северо-Запад и Юг. Но сам холдинг готов на соглашения только с Кузбассом. Для поддержки угольной отрасли правительство досрочно отменило все курсовые экспортные пошлины.
 
ЭнергетикаЭкономикаРОССИЯКУЗБАССМОСКВАБурятияАлексей ЦыденовРосстатРОССТАТГоссовет
 
 
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