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ФАС анонсировал повышение тарифа транспортировки нефти "Транснефтью"

ФАС анонсировал повышение тарифа транспортировки нефти "Транснефтью" - 16.12.2024, ПРАЙМ

ФАС анонсировал повышение тарифа транспортировки нефти "Транснефтью"

Тарифы на услуги транспортировки, перевалки, слива, налива, приема и сдачи нефти в системе магистральных трубопроводов компании "Транснефть" повышаются с 1... | 16.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-16T17:34+0300

2024-12-16T17:34+0300

2024-12-16T17:34+0300

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МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Тарифы на услуги транспортировки, перевалки, слива, налива, приема и сдачи нефти в системе магистральных трубопроводов компании "Транснефть" повышаются с 1 января на 5,8%, следует из приказа Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ, опубликованного на официальном портале правовых актов. Так, индексируются тарифы на прокачку нефти по магистральным трубопроводам на 5,8% и будут в следующем размере (рублей за 100 тонн на километр): АО "Транснефть - Сибирь" - 14,6592, "Транснефть - Западная Сибирь" - 18,3062, "Транснефть - Восток" - 26,3472, "Транснефть - Дальний Восток" - 26,3472, "Транснефть - Урал" - 22,8995, "Транснефть - Прикамье" - 25,4481, "Транснефть - Верхняя Волга" - 30,3654, "Транснефть - Приволга" - 23,8975, "Транснефть - Дружба" - 27,6908, "Черномортранснефть" - 38,1274, "Транснефть - Север" - 47,4593 и "Транснефть - Балтика" - 27,7324. Сетевой тариф на прокачку нефти по системе Восточная Сибирь - Тихий океан (ВСТО) для поставок нефти на экспорт в Китай вырастает также на 5,8%, до 3568,42 рубля за тонну (без НДС). Приказ вступает в силу с 1 января 2025 года, уточняется в документе. Правительство РФ в 2020 году утвердило механизм индексации тарифов "Транснефти" на ближайшие 10 лет, до 2030 года, исходя из принципа "инфляция минус 0,1%". ФАС в октябре предложила проиндексировать тарифы на прокачку нефти по системе "Транснефти" в 2025 году на 5,8%. В 2024 году они выросли на 7,2%. В России в 2025 году предусмотрена корректировка налогообложения нефтегазовой отрасли. В частности, до 40% на 2025-2030 годы повышается ставка налога на прибыль "Транснефти" вместо предполагавшегося ранее повышения до 25%. Замглавы Минфина Алексей Сазанов объяснял необходимость роста налоговой нагрузки на "Транснефть" монопольным положением компании и тем, что это "регулируемый вид деятельности". В пресс-службе "Транснефти" заявили после этого, что компания ожидает вынужденное ощутимое сокращение инвестиционной программы из-за повышения налога на прибыль до 40%, предложила учесть рост налоговой нагрузки, а также политическую и экономическую обстановку в индексации тарифов на услуги компании до 2030 года. Газета РБК со ссылкой на на письмо вице-премьеру Александру Новаку писала, что "Транснефть" просит в 2025 году дополнительно проиндексировать тариф на транспортировку нефти на 8,7%.

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россия, фас рф, транснефть