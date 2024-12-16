https://1prime.ru/20241216/finuslugi-853599618.html

"Финуслуги" предоставят возможность покупать цифровые финансовые активы

"Финуслуги" предоставят возможность покупать цифровые финансовые активы - 16.12.2024, ПРАЙМ

"Финуслуги" предоставят возможность покупать цифровые финансовые активы

Маркетплейс Московской биржи "Финуслуги" в первой половине 2025 года предоставит возможность покупать цифровые финансовые активы (ЦФА) всем клиентам, сообщил... | 16.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-16T07:59+0300

2024-12-16T07:59+0300

2024-12-16T07:59+0300

финансы

москва

рф

мосбиржа

банк россия

банк россии

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853599618.jpg?1734325143

МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Маркетплейс Московской биржи "Финуслуги" в первой половине 2025 года предоставит возможность покупать цифровые финансовые активы (ЦФА) всем клиентам, сообщил старший управляющий директор Мосбиржи по розничному бизнесу, развитию электронных платформ и проекту "Финуслуги" Игорь Алутин. "ЦФА - это наш флагманский продукт, который "Финуслуги" запустили в этом году. Первые выпуски для закрытой аудитории уже успешно прошли тестирование. В первой половине 2025 года мы сделаем этот сервис доступным всем клиентам. Наша задача - сделать простой клиентский путь. Изменения в законодательстве, которые вступят в силу с января 2025 года, позволят нам убрать две лишние кнопки, которые требуются сейчас при покупке ЦФА. Мы хотим, чтобы их можно было купить на "Финуслугах" также просто, как облигации", - сообщил Алутин во время пресс-конференции. "Хочу акцентировать внимание на том, что у нас будут появляться продукты, которым в России аналогов еще не было. Наш запуск ЦФА уникален тем, что был задействован оператор обмена. Теперь все выпуски ЦФА операторов информационных систем (ОИС), которые будут подключаться к оператору обмена.., могут быть доступны на "Финуслугах". Подключение ОИС к оператору обмена позволяет эмитентам выпускать ЦФА с возможностью дистрибуции на весь рынок через маркетплейс "Финуслуги", - добавил он. Группа "Московская биржа" в августе 2023 года получила статусы оператора информационной системы (НКО АО НРД) и оператора обмена ЦФА (ПАО "Московская биржа"). "Финуслуги" – платформа для управления личными финансами, созданная Московской биржей в рамках проекта "Маркетплейс" Банка России. Там можно выбирать и открывать банковские вклады онлайн, брать кредиты наличными, приобретать паи инвестиционных фондов, а также облигации компаний и субъектов РФ, выбирать страховые услуги. Пополнять вклады и счета на "Финуслугах" можно с помощью Системы быстрых платежей.

москва

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, москва, рф, мосбиржа, банк россия, банк россии