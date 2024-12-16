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"Финуслуги" предоставят возможность покупать цифровые финансовые активы - 16.12.2024, ПРАЙМ
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"Финуслуги" предоставят возможность покупать цифровые финансовые активы
"Финуслуги" предоставят возможность покупать цифровые финансовые активы - 16.12.2024, ПРАЙМ
"Финуслуги" предоставят возможность покупать цифровые финансовые активы
Маркетплейс Московской биржи "Финуслуги" в первой половине 2025 года предоставит возможность покупать цифровые финансовые активы (ЦФА) всем клиентам, сообщил... | 16.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-16T07:59+0300
2024-12-16T07:59+0300
финансы
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рф
мосбиржа
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МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Маркетплейс Московской биржи "Финуслуги" в первой половине 2025 года предоставит возможность покупать цифровые финансовые активы (ЦФА) всем клиентам, сообщил старший управляющий директор Мосбиржи по розничному бизнесу, развитию электронных платформ и проекту "Финуслуги" Игорь Алутин. "ЦФА - это наш флагманский продукт, который "Финуслуги" запустили в этом году. Первые выпуски для закрытой аудитории уже успешно прошли тестирование. В первой половине 2025 года мы сделаем этот сервис доступным всем клиентам. Наша задача - сделать простой клиентский путь. Изменения в законодательстве, которые вступят в силу с января 2025 года, позволят нам убрать две лишние кнопки, которые требуются сейчас при покупке ЦФА. Мы хотим, чтобы их можно было купить на "Финуслугах" также просто, как облигации", - сообщил Алутин во время пресс-конференции. "Хочу акцентировать внимание на том, что у нас будут появляться продукты, которым в России аналогов еще не было. Наш запуск ЦФА уникален тем, что был задействован оператор обмена. Теперь все выпуски ЦФА операторов информационных систем (ОИС), которые будут подключаться к оператору обмена.., могут быть доступны на "Финуслугах". Подключение ОИС к оператору обмена позволяет эмитентам выпускать ЦФА с возможностью дистрибуции на весь рынок через маркетплейс "Финуслуги", - добавил он. Группа "Московская биржа" в августе 2023 года получила статусы оператора информационной системы (НКО АО НРД) и оператора обмена ЦФА (ПАО "Московская биржа"). "Финуслуги" – платформа для управления личными финансами, созданная Московской биржей в рамках проекта "Маркетплейс" Банка России. Там можно выбирать и открывать банковские вклады онлайн, брать кредиты наличными, приобретать паи инвестиционных фондов, а также облигации компаний и субъектов РФ, выбирать страховые услуги. Пополнять вклады и счета на "Финуслугах" можно с помощью Системы быстрых платежей.
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
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1
5
4.7
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финансы, москва, рф, мосбиржа, банк россия, банк россии
Финансы, МОСКВА, РФ, Мосбиржа, банк Россия, Банк России
07:59 16.12.2024
 
"Финуслуги" предоставят возможность покупать цифровые финансовые активы

Маркетплейс Мосбиржи "Финуслуги" в начале 2025 года предоставит возможность покупать ЦФ

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МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Маркетплейс Московской биржи "Финуслуги" в первой половине 2025 года предоставит возможность покупать цифровые финансовые активы (ЦФА) всем клиентам, сообщил старший управляющий директор Мосбиржи по розничному бизнесу, развитию электронных платформ и проекту "Финуслуги" Игорь Алутин.
"ЦФА - это наш флагманский продукт, который "Финуслуги" запустили в этом году. Первые выпуски для закрытой аудитории уже успешно прошли тестирование. В первой половине 2025 года мы сделаем этот сервис доступным всем клиентам. Наша задача - сделать простой клиентский путь. Изменения в законодательстве, которые вступят в силу с января 2025 года, позволят нам убрать две лишние кнопки, которые требуются сейчас при покупке ЦФА. Мы хотим, чтобы их можно было купить на "Финуслугах" также просто, как облигации", - сообщил Алутин во время пресс-конференции.
"Хочу акцентировать внимание на том, что у нас будут появляться продукты, которым в России аналогов еще не было. Наш запуск ЦФА уникален тем, что был задействован оператор обмена. Теперь все выпуски ЦФА операторов информационных систем (ОИС), которые будут подключаться к оператору обмена.., могут быть доступны на "Финуслугах". Подключение ОИС к оператору обмена позволяет эмитентам выпускать ЦФА с возможностью дистрибуции на весь рынок через маркетплейс "Финуслуги", - добавил он.
Группа "Московская биржа" в августе 2023 года получила статусы оператора информационной системы (НКО АО НРД) и оператора обмена ЦФА (ПАО "Московская биржа").
"Финуслуги" – платформа для управления личными финансами, созданная Московской биржей в рамках проекта "Маркетплейс" Банка России. Там можно выбирать и открывать банковские вклады онлайн, брать кредиты наличными, приобретать паи инвестиционных фондов, а также облигации компаний и субъектов РФ, выбирать страховые услуги. Пополнять вклады и счета на "Финуслугах" можно с помощью Системы быстрых платежей.
 
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