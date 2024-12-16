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Молдавия отказалась вести переговоры с Киевом о поставках газа в ПМР

Молдавия отказалась вести переговоры с Киевом о поставках газа в ПМР - 16.12.2024, ПРАЙМ

Молдавия отказалась вести переговоры с Киевом о поставках газа в ПМР

Власти Молдавии отказались вести переговоры с Киевом о поставках газа в Приднестровье из-за морально-этических соображений, заявил в эфире национального радио... | 16.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-16T23:29+0300

2024-12-16T23:29+0300

2024-12-16T23:39+0300

экономика

молдавия

газ

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МОСКВА, 16 дек – ПРАЙМ. Власти Молдавии отказались вести переговоры с Киевом о поставках газа в Приднестровье из-за морально-этических соображений, заявил в эфире национального радио "Молдова 1" вице-премьер по вопросам реинтеграции Олег Серебрян. С 16 декабря в Молдавии введен режим ЧП в энергетике. Правительство республики утверждает, что это сопряжено с риском гуманитарного кризиса в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР). Власти Молдавии ранее сообщили, что "Газпром" предложил Кишиневу вести переговоры с украинскими властями для обеспечения продолжения транзита газа в ПМР в следующем году. Заключенный в 2019 году пятилетний договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года. Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует. Минэнерго Молдавии ранее сообщало, что будет искать альтернативные пути, в том числе через Трансбалканский коридор. "В то время как Украина переживает гуманитарный кризис ... обсуждать с ними кризис в Приднестровье крайне тяжело. Что нам следовало делать, поехать в Киев и просить их о разрешении транзита российского газа, чтобы предотвратить гуманитарный кризис в Приднестровье? Но это сложно и с политической, и с моральной точки зрения", — сказал Серебрян. Вице-премьер выразил надежду, что "Газпром" не прекратит поставки газа в Молдавию по альтернативным маршрутам, в частности Трансбалканскому коридору, но пока, отметил, он, заявок со стороны российской компании не было. "Последняя надежда не исчезает в этот вечер. Есть и другие возможности. Запасы топлива делаются на каждый день. Единственный маршрут — это Трансбалканский коридор. Те, кто надеялся на восстановление поставок газа через Украину, ошиблись" — добавил Серебрян. Представитель молдавского правительства подчеркнул, что в случае энергетического кризиса в Приднестровье, жители региона, получат необходимую помощь. "Мы ввели режим ЧП в энергетике, это позволит нам наладить приоритетное снабжение Приднестровья помощью, продуктами, медикаментами, топливом, генераторами и другими жизненно важными товарами. Мы создадим зеленые коридоры для помощи населению. Мы рассматриваем возможность перевода особо уязвимых категорий граждан с левого берега, прежде всего, тех, кто находится в реанимации, детей в домах престарелых и инвалидов на правый берег для оказания помощи" — сказал Серебрян. Ранее Верховный совет (парламент) Приднестровья утвердил указ главы непризнанной республики Вадима Красносельского о введении на ее территории на 30 суток чрезвычайного экономического положения. Такое решение обусловлено возможным энергетическим кризисом, связанным с риском прекращения или сокращения поставок российского газа в республику. МИД Приднестровья ранее предложил Кишиневу совместно с Тирасполем обратиться к России и Украине с просьбой сохранить транзит природного газа в ПМР. В ведомстве также обвинили власти Молдавии в бездействии в вопросе сохранения транзита газа в непризнанную республику. Ранее правительство Молдавии заключало долгосрочные контракты с "Газпромом", что позволяло сдерживать рост цен на газ в регионе. Однако с приходом к власти прозападной партии "Действие и солидарность" (ПДС) акцент был сделан на поиск альтернативных поставщиков. С декабря 2022 года компания "Молдовагаз" получает газ из двух источников – от государственного предприятия Energocom и "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию, а сам Кишинев пользуется резервами топлива, купленными заблаговременно в разных странах.

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молдавия, газ