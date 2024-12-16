Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Украине сделали заявление в отношении транзит газа из России - 16.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241216/gaz-853618558.html
На Украине сделали заявление в отношении транзит газа из России
На Украине сделали заявление в отношении транзит газа из России - 16.12.2024, ПРАЙМ
На Украине сделали заявление в отношении транзит газа из России
Премьер Украины Денис Шмыгаль во время телефонного разговора со словацким коллегой Робертом Фицо об энергетической безопасности заявил, что украинская сторона... | 16.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-16T23:34+0300
2024-12-16T23:36+0300
экономика
транзит газа через украину
заявление
https://cdnn.1prime.ru/img/83831/35/838313505_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_057f2968bac35c192093dcbd08dafaaa.jpg
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Премьер Украины Денис Шмыгаль во время телефонного разговора со словацким коллегой Робертом Фицо об энергетической безопасности заявил, что украинская сторона готова рассматривать транзит любого газа, кроме российского, после прекращения 31 декабря текущего контракта с "Газпромом". Заключенный в 2019 году пятилетний договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года. Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует. Украинский министр энергетики Герман Галущенко 12 декабря во время немецко-украинского бизнес-форума в Берлине заявил, что Украина готовится к прекращению транзита газа из России в Европу с 1 января 2025 года, Шмыгаль сообщил, что во время телефонного разговора с премьер-министром Словакии Робертом Фицо обсудили вопросы энергетической безопасности, в частности бесперебойное обеспечение природным газом в зимний период. Во время беседы Шмыгаль подчеркнул, что соглашение Украины с Россией о транзите газа, истекающее 31 декабря 2024 года, "не будет продлено". "Украина готова выполнять обязательства, которые мы взяли в рамках соглашения об ассоциации с ЕС. Поэтому если Еврокомиссия официально обратится к Украине относительно транзита любого газа, кроме российского, мы конечно будем это обсуждать и готовы реализовать соответствующие договоренности", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале. Кроме того, стороны обсудили расширение сотрудничества в сфере электроэнергетики. По словам Шмыгаля, за прошедшую неделю 30% импорта электроэнергии происходило именно из Словакии. Маршрут поставок через газоизмерительную станцию "Суджа" в Курской области сейчас единственный для транзита газа из России через Украину в Европу. "Газпром" в прошлом году поставил по нему около 15 миллиардов кубометров, что составило 4,5% от общего потребления в ЕС. В конце октября Фицо заявлял, что существует модель, которая позволит продолжить отправку газа и нефти через Украину в Западную Европу. Он также выражал сожаление, что объемы скорее всего уже не будут такими, как раньше. Действующий договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года. Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует.
https://1prime.ru/20241213/slovakiya-853563787.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83831/35/838313505_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d0dcd9bf0a2fe2b9fbd912bca87000e4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
транзит газа через украину, заявление
Экономика, транзит газа через Украину, заявление
23:34 16.12.2024 (обновлено: 23:36 16.12.2024)
 
На Украине сделали заявление в отношении транзит газа из России

На Украине в очередной раз заявили, что не продлят транзит газа из России

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомпрессорная станция, входящая в систему газопроводов для "Турецкого потока"
Компрессорная станция, входящая в систему газопроводов для Турецкого потока - ПРАЙМ, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Премьер Украины Денис Шмыгаль во время телефонного разговора со словацким коллегой Робертом Фицо об энергетической безопасности заявил, что украинская сторона готова рассматривать транзит любого газа, кроме российского, после прекращения 31 декабря текущего контракта с "Газпромом".
Заключенный в 2019 году пятилетний договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года. Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует.
Украинский министр энергетики Герман Галущенко 12 декабря во время немецко-украинского бизнес-форума в Берлине заявил, что Украина готовится к прекращению транзита газа из России в Европу с 1 января 2025 года,
Шмыгаль сообщил, что во время телефонного разговора с премьер-министром Словакии Робертом Фицо обсудили вопросы энергетической безопасности, в частности бесперебойное обеспечение природным газом в зимний период. Во время беседы Шмыгаль подчеркнул, что соглашение Украины с Россией о транзите газа, истекающее 31 декабря 2024 года, "не будет продлено".
Президентский дворец в Братиславе, Словакия - ПРАЙМ, 1920, 13.12.2024
В Словакии заявили, что намерены сохранить транзит газа через Украину
13 декабря, 19:32
"Украина готова выполнять обязательства, которые мы взяли в рамках соглашения об ассоциации с ЕС. Поэтому если Еврокомиссия официально обратится к Украине относительно транзита любого газа, кроме российского, мы конечно будем это обсуждать и готовы реализовать соответствующие договоренности", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.
Кроме того, стороны обсудили расширение сотрудничества в сфере электроэнергетики. По словам Шмыгаля, за прошедшую неделю 30% импорта электроэнергии происходило именно из Словакии.
Маршрут поставок через газоизмерительную станцию "Суджа" в Курской области сейчас единственный для транзита газа из России через Украину в Европу. "Газпром" в прошлом году поставил по нему около 15 миллиардов кубометров, что составило 4,5% от общего потребления в ЕС.
В конце октября Фицо заявлял, что существует модель, которая позволит продолжить отправку газа и нефти через Украину в Западную Европу. Он также выражал сожаление, что объемы скорее всего уже не будут такими, как раньше.
Действующий договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года. Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует.
 
Экономикатранзит газа через Украинузаявление
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала