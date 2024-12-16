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На Украине сделали заявление в отношении транзит газа из России

На Украине сделали заявление в отношении транзит газа из России - 16.12.2024, ПРАЙМ

На Украине сделали заявление в отношении транзит газа из России

Премьер Украины Денис Шмыгаль во время телефонного разговора со словацким коллегой Робертом Фицо об энергетической безопасности заявил, что украинская сторона... | 16.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-16T23:34+0300

2024-12-16T23:34+0300

2024-12-16T23:36+0300

экономика

транзит газа через украину

заявление

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МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Премьер Украины Денис Шмыгаль во время телефонного разговора со словацким коллегой Робертом Фицо об энергетической безопасности заявил, что украинская сторона готова рассматривать транзит любого газа, кроме российского, после прекращения 31 декабря текущего контракта с "Газпромом". Заключенный в 2019 году пятилетний договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года. Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует. Украинский министр энергетики Герман Галущенко 12 декабря во время немецко-украинского бизнес-форума в Берлине заявил, что Украина готовится к прекращению транзита газа из России в Европу с 1 января 2025 года, Шмыгаль сообщил, что во время телефонного разговора с премьер-министром Словакии Робертом Фицо обсудили вопросы энергетической безопасности, в частности бесперебойное обеспечение природным газом в зимний период. Во время беседы Шмыгаль подчеркнул, что соглашение Украины с Россией о транзите газа, истекающее 31 декабря 2024 года, "не будет продлено". "Украина готова выполнять обязательства, которые мы взяли в рамках соглашения об ассоциации с ЕС. Поэтому если Еврокомиссия официально обратится к Украине относительно транзита любого газа, кроме российского, мы конечно будем это обсуждать и готовы реализовать соответствующие договоренности", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале. Кроме того, стороны обсудили расширение сотрудничества в сфере электроэнергетики. По словам Шмыгаля, за прошедшую неделю 30% импорта электроэнергии происходило именно из Словакии. Маршрут поставок через газоизмерительную станцию "Суджа" в Курской области сейчас единственный для транзита газа из России через Украину в Европу. "Газпром" в прошлом году поставил по нему около 15 миллиардов кубометров, что составило 4,5% от общего потребления в ЕС. В конце октября Фицо заявлял, что существует модель, которая позволит продолжить отправку газа и нефти через Украину в Западную Европу. Он также выражал сожаление, что объемы скорее всего уже не будут такими, как раньше. Действующий договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года. Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует.

https://1prime.ru/20241213/slovakiya-853563787.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

транзит газа через украину, заявление