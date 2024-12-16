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ЕС ввел санкции против глав "Газпром СПГ технологий" и "Газпром флота"

ЕС ввел санкции против глав "Газпром СПГ технологий" и "Газпром флота" - 16.12.2024, ПРАЙМ

ЕС ввел санкции против глав "Газпром СПГ технологий" и "Газпром флота"

Генеральный директор специализированной компании в составе группы "Газпром" ООО "Газпром СПГ технологии" Иван Кожевников, генеральный директор ООО "Газпром... | 16.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-16T17:24+0300

2024-12-16T17:24+0300

2024-12-16T17:24+0300

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МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Генеральный директор специализированной компании в составе группы "Газпром" ООО "Газпром СПГ технологии" Иван Кожевников, генеральный директор ООО "Газпром флот" Юрий Шамалов и генеральный директор АО "Газстройпром" были включены в 15-й пакет санкций ЕС против России, согласно документу, опубликованному в официальном журнале ЕС.В Брюсселе утверждают, что эти лица "обеспечивают значительные доходы правительству РФ" и связаны с компаниями, которые участвуют в экономическом секторе, являющемся важным источником дохода для российского правительства, ответственным за "дестабилизацию Украины".В рамках нового 15-го пакета антироссийских санкций ограничения введены против 54 физических лиц и 30 организаций. Санкции включают замораживание активов в ЕС и запрет на въезд на территорию Евросоюза. Европейцам запрещается передавать какие-либо активы лицам, попавшим в санкционный список.В России неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве подчеркивали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В западных странах также звучали мнения о неэффективности антироссийских санкций.Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России является долгосрочной стратегией Запада, а санкции нанесли серьезный удар по мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В западных странах также высказывались мнения о неэффективности санкций.

https://1prime.ru/20241216/sanktsii-853609473.html

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россия, ес, санкции против рф, газпром