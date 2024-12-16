https://1prime.ru/20241216/gazprom-853612776.html
ЕС ввел санкции против глав "Газпром СПГ технологий" и "Газпром флота"
ЕС ввел санкции против глав "Газпром СПГ технологий" и "Газпром флота" - 16.12.2024, ПРАЙМ
ЕС ввел санкции против глав "Газпром СПГ технологий" и "Газпром флота"
Генеральный директор специализированной компании в составе группы "Газпром" ООО "Газпром СПГ технологии" Иван Кожевников, генеральный директор ООО "Газпром... | 16.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-16T17:24+0300
2024-12-16T17:24+0300
2024-12-16T17:24+0300
россия
ес
санкции против рф
газпром
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/81/842948140_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_fdd08de544cfb5ccbb7dfc373ad41f40.jpg
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Генеральный директор специализированной компании в составе группы "Газпром" ООО "Газпром СПГ технологии" Иван Кожевников, генеральный директор ООО "Газпром флот" Юрий Шамалов и генеральный директор АО "Газстройпром" были включены в 15-й пакет санкций ЕС против России, согласно документу, опубликованному в официальном журнале ЕС.В Брюсселе утверждают, что эти лица "обеспечивают значительные доходы правительству РФ" и связаны с компаниями, которые участвуют в экономическом секторе, являющемся важным источником дохода для российского правительства, ответственным за "дестабилизацию Украины".В рамках нового 15-го пакета антироссийских санкций ограничения введены против 54 физических лиц и 30 организаций. Санкции включают замораживание активов в ЕС и запрет на въезд на территорию Евросоюза. Европейцам запрещается передавать какие-либо активы лицам, попавшим в санкционный список.В России неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве подчеркивали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В западных странах также звучали мнения о неэффективности антироссийских санкций.Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России является долгосрочной стратегией Запада, а санкции нанесли серьезный удар по мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В западных странах также высказывались мнения о неэффективности санкций.
https://1prime.ru/20241216/sanktsii-853609473.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/81/842948140_246:0:2977:2048_1920x0_80_0_0_c9b07ce1858a0e2192ada12397439506.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ес, санкции против рф, газпром
РОССИЯ, ЕС, санкции против РФ, Газпром
ЕС ввел санкции против глав "Газпром СПГ технологий" и "Газпром флота"
Главы "Газпром СПГ технологии", "Газпром флот" и "Газстройпром" попали под санкции
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Генеральный директор специализированной компании в составе группы "Газпром" ООО "Газпром СПГ технологии" Иван Кожевников, генеральный директор ООО "Газпром флот" Юрий Шамалов и генеральный директор АО "Газстройпром" были включены в 15-й пакет санкций ЕС против России, согласно документу, опубликованному в официальном журнале ЕС.
В Брюсселе утверждают, что эти лица "обеспечивают значительные доходы правительству РФ" и связаны с компаниями, которые участвуют в экономическом секторе, являющемся важным источником дохода для российского правительства, ответственным за "дестабилизацию Украины".
В рамках нового 15-го пакета антироссийских санкций ограничения введены против 54 физических лиц и 30 организаций. Санкции включают замораживание активов в ЕС и запрет на въезд на территорию Евросоюза. Европейцам запрещается передавать какие-либо активы лицам, попавшим в санкционный список.
Евросоюз утвердил новые экономические и персональные санкции против России
В России неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве подчеркивали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В западных странах также звучали мнения о неэффективности антироссийских санкций.
Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России является долгосрочной стратегией Запада, а санкции нанесли серьезный удар по мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В западных странах также высказывались мнения о неэффективности санкций.