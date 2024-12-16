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В Турции сообщили о ситуации с санкциями против Газпромбанка
В Турции сообщили о ситуации с санкциями против Газпромбанка - 16.12.2024, ПРАЙМ
В Турции сообщили о ситуации с санкциями против Газпромбанка
Сложившаяся в Турции ситуация с Газпромбанком на фоне заявки Анкары Соединенным Штатам для выхода из санкций по российской финансовой организации пока не... | 16.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-16T10:31+0300
2024-12-16T10:31+0300
2024-12-16T10:31+0300
энергетика
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АНКАРА, 16 дек - ПРАЙМ. Сложившаяся в Турции ситуация с Газпромбанком на фоне заявки Анкары Соединенным Штатам для выхода из санкций по российской финансовой организации пока не изменилась, сообщил РИА Новости турецкий осведомлённый источник на финрынке. Ранее Турция подала заявки Вашингтону о выходе из санкционного списка по "Газпромбанку", американские власти их изучает, сообщила проправительственное издание Hürriyet со ссылкой на источники. "Пока никаких изменений нет. Речь идёт о данном моменте. В случае каких-либо решений, это станет известно", - сказал собеседник. Турции нужно получить от Вашингтона согласие сделать исключение для осуществления сделок по закупке газа через "Газпромбанк", в противном случае санкции в отношении него негативно скажутся на энергетической безопасности республики, заявил ранее министр энергетики и природных ресурсов Альпарслан Байрактар. Соединенные Штаты 21 ноября ввели санкции против "Газпромбанка" и шести его иностранных дочерних структур. По указу президента России через "Газпромбанк" должна проводиться оплата в рублях поставок газа РФ в страны Европейского союза и другие страны, которые ввели ограничительные меры против Москвы. Как сообщил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, варианты оплаты за газ после санкций против "Газпромбанка" в любом случае будут найдены, пусть для этого и может потребоваться время. Турция изучает ситуацию вокруг американских санкций по "Газпромбанку", анализирует их влияние на энергорынок, заявил РИА Новости источник на финансовом рынке республики. Европа в настоящее время сталкивается с новым энергокризисом на фоне истощающихся запасов газа, холода и возможного ограничения поставок после санкций США против "Газпромбанка", писало 23 ноября агентство Bloomberg. Как отмечалось, в текущем году цены на газ поднялись на 45%, а запасы газа в Европы быстро уменьшаются, поскольку спрос увеличился из-за низких температур.
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газпромбанк, турция, газ, россия, санкции против рф, сша
Энергетика, Газпромбанк, ТУРЦИЯ, Газ, РОССИЯ, санкции против РФ, США
В Турции сообщили о ситуации с санкциями против Газпромбанка
Источник РИА : ситуация с Газпромбанком в Турции пока не изменилась
АНКАРА, 16 дек - ПРАЙМ. Сложившаяся в Турции ситуация с Газпромбанком на фоне заявки Анкары Соединенным Штатам для выхода из санкций по российской финансовой организации пока не изменилась, сообщил РИА Новости турецкий осведомлённый источник на финрынке.
Ранее Турция подала заявки Вашингтону о выходе из санкционного списка по "Газпромбанку", американские власти их изучает, сообщила проправительственное издание Hürriyet со ссылкой на источники.
"Пока никаких изменений нет. Речь идёт о данном моменте. В случае каких-либо решений, это станет известно", - сказал собеседник.
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Турции нужно получить от Вашингтона согласие сделать исключение для осуществления сделок по закупке газа через "Газпромбанк", в противном случае санкции в отношении него негативно скажутся на энергетической безопасности республики, заявил ранее министр энергетики и природных ресурсов Альпарслан Байрактар. Соединенные Штаты 21 ноября ввели санкции против "Газпромбанка" и шести его иностранных дочерних структур. По указу президента России через "Газпромбанк" должна проводиться оплата в рублях поставок газа РФ в страны Европейского союза и другие страны, которые ввели ограничительные меры против Москвы.
Как сообщил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, варианты оплаты за газ после санкций против "Газпромбанка" в любом случае будут найдены, пусть для этого и может потребоваться время. Турция изучает ситуацию вокруг американских санкций по "Газпромбанку", анализирует их влияние на энергорынок, заявил РИА Новости источник на финансовом рынке республики.
Европа в настоящее время сталкивается с новым энергокризисом на фоне истощающихся запасов газа, холода и возможного ограничения поставок после санкций США против "Газпромбанка", писало 23 ноября агентство Bloomberg. Как отмечалось, в текущем году цены на газ поднялись на 45%, а запасы газа в Европы быстро уменьшаются, поскольку спрос увеличился из-за низких температур.