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В Германии предупредили о приближении к точке невозврата в экономике

В Германии предупредили о приближении к точке невозврата в экономике - 16.12.2024, ПРАЙМ

В Германии предупредили о приближении к точке невозврата в экономике

Германия приближается к точке невозврата в развитии негативных тенденций в экономике, пишет Bloomberg. | 16.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-16T08:03+0300

2024-12-16T08:03+0300

2024-12-16T08:03+0300

экономика

германия

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МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Германия приближается к точке невозврата в развитии негативных тенденций в экономике, пишет Bloomberg.Как отмечается, крупнейшая экономика Европы встала на путь упадка, который грозит стать необратимым.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramСогласно оценкам, после пяти лет стагнации экономика Германии сейчас на 5% меньше, чем она могла бы быть, если бы сохранилась тенденция роста, существовавшая до пандемии.Как пишет агентство, экономике будет трудно восстановиться из-за структурных ударов, таких как потеря дешевой российской энергии и проблем автопроизводителей Volkswagen AG и Mercedes-Benz Group AG, которые изо всех сил пытаются угнаться за китайскими конкурентами.Снижение национальной конкурентоспособности означает, что каждое домохозяйство теряет примерно 2500 евро в год."Германия не рухнет в одночасье", — отмечает Эми Уэбб, основатель и генеральный директор Future Today Institute, консультирующего немецкие компании по вопросам стратегии.По мнению эксперта, это будет "очень медленный, очень затяжной спад — не компании, не города, а всей страны", причем это тянет за собой и Европу.

https://1prime.ru/20241213/germaniya-853550737.html

германия

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германия