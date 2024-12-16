https://1prime.ru/20241216/germaniya-853599787.html
В Германии предупредили о приближении к точке невозврата в экономике
В Германии предупредили о приближении к точке невозврата в экономике - 16.12.2024, ПРАЙМ
В Германии предупредили о приближении к точке невозврата в экономике
Германия приближается к точке невозврата в развитии негативных тенденций в экономике, пишет Bloomberg. | 16.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-16T08:03+0300
2024-12-16T08:03+0300
2024-12-16T08:03+0300
экономика
германия
https://cdnn.1prime.ru/img/84202/51/842025116_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_1b593b891d7b7e7b4158046878469519.jpg
МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Германия приближается к точке невозврата в развитии негативных тенденций в экономике, пишет Bloomberg.Как отмечается, крупнейшая экономика Европы встала на путь упадка, который грозит стать необратимым.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramСогласно оценкам, после пяти лет стагнации экономика Германии сейчас на 5% меньше, чем она могла бы быть, если бы сохранилась тенденция роста, существовавшая до пандемии.Как пишет агентство, экономике будет трудно восстановиться из-за структурных ударов, таких как потеря дешевой российской энергии и проблем автопроизводителей Volkswagen AG и Mercedes-Benz Group AG, которые изо всех сил пытаются угнаться за китайскими конкурентами.Снижение национальной конкурентоспособности означает, что каждое домохозяйство теряет примерно 2500 евро в год."Германия не рухнет в одночасье", — отмечает Эми Уэбб, основатель и генеральный директор Future Today Institute, консультирующего немецкие компании по вопросам стратегии.По мнению эксперта, это будет "очень медленный, очень затяжной спад — не компании, не города, а всей страны", причем это тянет за собой и Европу.
https://1prime.ru/20241213/germaniya-853550737.html
германия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84202/51/842025116_272:0:3003:2048_1920x0_80_0_0_3d7322d3d2976d3dba8294456db479cc.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия
В Германии предупредили о приближении к точке невозврата в экономике
Bloomberg: Германия приближается к точке невозврата на пути упадка экономики
МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ.
Германия приближается к точке невозврата в развитии негативных тенденций в экономике, пишет Bloomberg
.
Как отмечается, крупнейшая экономика Европы встала на путь упадка, который грозит стать необратимым.
Согласно оценкам, после пяти лет стагнации экономика Германии сейчас на 5% меньше, чем она могла бы быть, если бы сохранилась тенденция роста, существовавшая до пандемии.
Центробанк Германии ожидает спад экономики страны второй год подряд
Как пишет агентство, экономике будет трудно восстановиться из-за структурных ударов, таких как потеря дешевой российской энергии и проблем автопроизводителей Volkswagen AG и Mercedes-Benz Group AG, которые изо всех сил пытаются угнаться за китайскими конкурентами.
Снижение национальной конкурентоспособности означает, что каждое домохозяйство теряет примерно 2500 евро в год.
"Германия не рухнет в одночасье", — отмечает Эми Уэбб, основатель и генеральный директор Future Today Institute, консультирующего немецкие компании по вопросам стратегии.
По мнению эксперта, это будет "очень медленный, очень затяжной спад — не компании, не города, а всей страны", причем это тянет за собой и Европу.