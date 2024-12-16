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В Германии предупредили о приближении к точке невозврата в экономике - 16.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241216/germaniya-853599787.html
В Германии предупредили о приближении к точке невозврата в экономике
В Германии предупредили о приближении к точке невозврата в экономике - 16.12.2024, ПРАЙМ
В Германии предупредили о приближении к точке невозврата в экономике
Германия приближается к точке невозврата в развитии негативных тенденций в экономике, пишет Bloomberg. | 16.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-16T08:03+0300
2024-12-16T08:03+0300
экономика
германия
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МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Германия приближается к точке невозврата в развитии негативных тенденций в экономике, пишет Bloomberg.Как отмечается, крупнейшая экономика Европы встала на путь упадка, который грозит стать необратимым.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramСогласно оценкам, после пяти лет стагнации экономика Германии сейчас на 5% меньше, чем она могла бы быть, если бы сохранилась тенденция роста, существовавшая до пандемии.Как пишет агентство, экономике будет трудно восстановиться из-за структурных ударов, таких как потеря дешевой российской энергии и проблем автопроизводителей Volkswagen AG и Mercedes-Benz Group AG, которые изо всех сил пытаются угнаться за китайскими конкурентами.Снижение национальной конкурентоспособности означает, что каждое домохозяйство теряет примерно 2500 евро в год."Германия не рухнет в одночасье", — отмечает Эми Уэбб, основатель и генеральный директор Future Today Institute, консультирующего немецкие компании по вопросам стратегии.По мнению эксперта, это будет "очень медленный, очень затяжной спад — не компании, не города, а всей страны", причем это тянет за собой и Европу.
https://1prime.ru/20241213/germaniya-853550737.html
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германия
Экономика, ГЕРМАНИЯ
08:03 16.12.2024
 
В Германии предупредили о приближении к точке невозврата в экономике

Bloomberg: Германия приближается к точке невозврата на пути упадка экономики

© РИА Новости . Николай Филяков | Перейти в медиабанкБерлин, Германия
Берлин, Германия - ПРАЙМ, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости . Николай Филяков
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МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Германия приближается к точке невозврата в развитии негативных тенденций в экономике, пишет Bloomberg.
Как отмечается, крупнейшая экономика Европы встала на путь упадка, который грозит стать необратимым.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Согласно оценкам, после пяти лет стагнации экономика Германии сейчас на 5% меньше, чем она могла бы быть, если бы сохранилась тенденция роста, существовавшая до пандемии.
%Флаг Германии - ПРАЙМ, 1920, 13.12.2024
Центробанк Германии ожидает спад экономики страны второй год подряд
13 декабря, 14:21
Как пишет агентство, экономике будет трудно восстановиться из-за структурных ударов, таких как потеря дешевой российской энергии и проблем автопроизводителей Volkswagen AG и Mercedes-Benz Group AG, которые изо всех сил пытаются угнаться за китайскими конкурентами.
Снижение национальной конкурентоспособности означает, что каждое домохозяйство теряет примерно 2500 евро в год.
"Германия не рухнет в одночасье", — отмечает Эми Уэбб, основатель и генеральный директор Future Today Institute, консультирующего немецкие компании по вопросам стратегии.
По мнению эксперта, это будет "очень медленный, очень затяжной спад — не компании, не города, а всей страны", причем это тянет за собой и Европу.
 
ЭкономикаГЕРМАНИЯ
 
 
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