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В Госдуме поддержали введение маркировки спортивного питания - 16.12.2024, ПРАЙМ
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В Госдуме поддержали введение маркировки спортивного питания
В Госдуме поддержали введение маркировки спортивного питания - 16.12.2024, ПРАЙМ
В Госдуме поддержали введение маркировки спортивного питания
Введение обязательной маркировки спортивного питания представляется необходимой и своевременной мерой, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по спорту... | 16.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-16T16:51+0300
2024-12-16T16:51+0300
россия
госдума
спорт
спортивное питание
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МОСКВА, 16 дек – ПРАЙМ. Введение обязательной маркировки спортивного питания представляется необходимой и своевременной мерой, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов. Ранее замминистра промышленности и торговли РФ Екатерина Приезжева во время выступления на международном форуме "Антиконтрафакт" заявила, что власти обсуждают введение обязательной маркировки спортивного питания в России. "Целиком и полностью поддерживаю данную инициативу. Маркировка того или иного товара позволяет производителям дополнительно защитить свой товар от подделок, а потребителю – быть уверенным, что он не приобретает контрафактную продукцию. А доля поддельных товаров на рынке спортивного питания, по некоторым данным, на сегодняшний день составляет едва ли не половину всего их объема. Поэтому введение маркировки представляется необходимой и своевременной мерой", - сообщил он. Хамитов отметил, что эта проблема особенно важна, потому что речь идет не просто о качественных и некачественных товарах, и даже не только об убытках российской экономики, но и о здоровье миллионов людей, которые являются потребителями спортивного питания. "Ведь за состав поддельных продуктов не может поручиться никто. А значит, нелегальное спортивное питание является безвыигрышной лотереей: в лучшем случае не будет положительного эффекта, в худшем – человек получит проблемы со здоровьем. А обязательная маркировка поможет потребителям избежать подобных ситуаций", - добавил парламентарий.
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россия, госдума, спорт, спортивное питание
РОССИЯ, Госдума, спорт, спортивное питание
16:51 16.12.2024
 
В Госдуме поддержали введение маркировки спортивного питания

В Госдуме поддержали введение обязательной маркировки спортивного питания

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкГосдума
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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МОСКВА, 16 дек – ПРАЙМ. Введение обязательной маркировки спортивного питания представляется необходимой и своевременной мерой, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов.
Ранее замминистра промышленности и торговли РФ Екатерина Приезжева во время выступления на международном форуме "Антиконтрафакт" заявила, что власти обсуждают введение обязательной маркировки спортивного питания в России.
"Целиком и полностью поддерживаю данную инициативу. Маркировка того или иного товара позволяет производителям дополнительно защитить свой товар от подделок, а потребителю – быть уверенным, что он не приобретает контрафактную продукцию. А доля поддельных товаров на рынке спортивного питания, по некоторым данным, на сегодняшний день составляет едва ли не половину всего их объема. Поэтому введение маркировки представляется необходимой и своевременной мерой", - сообщил он.
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Хамитов отметил, что эта проблема особенно важна, потому что речь идет не просто о качественных и некачественных товарах, и даже не только об убытках российской экономики, но и о здоровье миллионов людей, которые являются потребителями спортивного питания.
"Ведь за состав поддельных продуктов не может поручиться никто. А значит, нелегальное спортивное питание является безвыигрышной лотереей: в лучшем случае не будет положительного эффекта, в худшем – человек получит проблемы со здоровьем. А обязательная маркировка поможет потребителям избежать подобных ситуаций", - добавил парламентарий.
 
РОССИЯГосдумаспортспортивное питание
 
 
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