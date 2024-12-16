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В Госдуме поддержали введение маркировки спортивного питания

В Госдуме поддержали введение маркировки спортивного питания - 16.12.2024, ПРАЙМ

В Госдуме поддержали введение маркировки спортивного питания

Введение обязательной маркировки спортивного питания представляется необходимой и своевременной мерой, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по спорту... | 16.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-16T16:51+0300

2024-12-16T16:51+0300

2024-12-16T16:51+0300

россия

госдума

спорт

спортивное питание

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МОСКВА, 16 дек – ПРАЙМ. Введение обязательной маркировки спортивного питания представляется необходимой и своевременной мерой, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов. Ранее замминистра промышленности и торговли РФ Екатерина Приезжева во время выступления на международном форуме "Антиконтрафакт" заявила, что власти обсуждают введение обязательной маркировки спортивного питания в России. "Целиком и полностью поддерживаю данную инициативу. Маркировка того или иного товара позволяет производителям дополнительно защитить свой товар от подделок, а потребителю – быть уверенным, что он не приобретает контрафактную продукцию. А доля поддельных товаров на рынке спортивного питания, по некоторым данным, на сегодняшний день составляет едва ли не половину всего их объема. Поэтому введение маркировки представляется необходимой и своевременной мерой", - сообщил он. Хамитов отметил, что эта проблема особенно важна, потому что речь идет не просто о качественных и некачественных товарах, и даже не только об убытках российской экономики, но и о здоровье миллионов людей, которые являются потребителями спортивного питания. "Ведь за состав поддельных продуктов не может поручиться никто. А значит, нелегальное спортивное питание является безвыигрышной лотереей: в лучшем случае не будет положительного эффекта, в худшем – человек получит проблемы со здоровьем. А обязательная маркировка поможет потребителям избежать подобных ситуаций", - добавил парламентарий.

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россия, госдума, спорт, спортивное питание