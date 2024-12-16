https://1prime.ru/20241216/habarovsk-853596199.html
Первый рейс "Аэрофлота" по программе "мокрого лизинга" вылетел в Хабаровск
Первый рейс "Аэрофлота" по программе "мокрого лизинга" вылетел в Хабаровск - 16.12.2024, ПРАЙМ
Первый рейс "Аэрофлота" по программе "мокрого лизинга" вылетел в Хабаровск
Первый рейс "Аэрофлота" по программе "мокрого лизинга" с iFly вылетел из Москвы в Хабаровск, сообщила РИА Новости авиакомпания "Аэрофлот". | 16.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-16T01:46+0300
2024-12-16T01:46+0300
2024-12-16T01:46+0300
бизнес
россия
москва
хабаровск
хабаровск
аэрофлот
ifly
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853596199.jpg?1734302780
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Первый рейс "Аэрофлота" по программе "мокрого лизинга" с iFly вылетел из Москвы в Хабаровск, сообщила РИА Новости авиакомпания "Аэрофлот".
Ранее в Telegram-канале "Аэрофлота" сообщалось, что авиакомпания заключила договор с IFly о запуске полетов по программе "мокрого лизинга".
"Вылетел по расписанию… практически со 100% загрузкой", - рассказал "Аэрофлот" о первом полете по программе "мокрого лизинга".
Время взлета самолета - 19.04 мск 15 декабря. Расчетное время прибытия в Хабаровск - 2.07 мск 16 декабря.
Авиакомпания iFly передала в пользование "Аэрофлота" три широкофюзеляжных лайнера Airbus A330-300 вместе с лётными и кабинными экипажами.
На первом этапе интеграции в расписание "Аэрофлот" задействует эти самолёты на рейсах из Москвы в пункты Дальнего Востока.
москва
хабаровск
хабаровск
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, москва, хабаровск, хабаровск, аэрофлот, ifly
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, ХАБАРОВСК, Хабаровск, Аэрофлот, iFly
Первый рейс "Аэрофлота" по программе "мокрого лизинга" вылетел в Хабаровск
Первый рейс "Аэрофлота" по программе "мокрого лизинга" вылетел из Москвы в Хабаровск
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Первый рейс "Аэрофлота" по программе "мокрого лизинга" с iFly вылетел из Москвы в Хабаровск, сообщила РИА Новости авиакомпания "Аэрофлот".
Ранее в Telegram-канале "Аэрофлота" сообщалось, что авиакомпания заключила договор с IFly о запуске полетов по программе "мокрого лизинга".
"Вылетел по расписанию… практически со 100% загрузкой", - рассказал "Аэрофлот" о первом полете по программе "мокрого лизинга".
Время взлета самолета - 19.04 мск 15 декабря. Расчетное время прибытия в Хабаровск - 2.07 мск 16 декабря.
Авиакомпания iFly передала в пользование "Аэрофлота" три широкофюзеляжных лайнера Airbus A330-300 вместе с лётными и кабинными экипажами.
На первом этапе интеграции в расписание "Аэрофлот" задействует эти самолёты на рейсах из Москвы в пункты Дальнего Востока.