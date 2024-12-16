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Первый рейс "Аэрофлота" по программе "мокрого лизинга" вылетел в Хабаровск - 16.12.2024, ПРАЙМ
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Первый рейс "Аэрофлота" по программе "мокрого лизинга" вылетел в Хабаровск
Первый рейс "Аэрофлота" по программе "мокрого лизинга" вылетел в Хабаровск - 16.12.2024, ПРАЙМ
Первый рейс "Аэрофлота" по программе "мокрого лизинга" вылетел в Хабаровск
Первый рейс "Аэрофлота" по программе "мокрого лизинга" с iFly вылетел из Москвы в Хабаровск, сообщила РИА Новости авиакомпания "Аэрофлот". | 16.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-16T01:46+0300
2024-12-16T01:46+0300
бизнес
россия
москва
хабаровск
хабаровск
аэрофлот
ifly
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МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Первый рейс "Аэрофлота" по программе "мокрого лизинга" с iFly вылетел из Москвы в Хабаровск, сообщила РИА Новости авиакомпания "Аэрофлот". Ранее в Telegram-канале "Аэрофлота" сообщалось, что авиакомпания заключила договор с IFly о запуске полетов по программе "мокрого лизинга". "Вылетел по расписанию… практически со 100% загрузкой", - рассказал "Аэрофлот" о первом полете по программе "мокрого лизинга". Время взлета самолета - 19.04 мск 15 декабря. Расчетное время прибытия в Хабаровск - 2.07 мск 16 декабря. Авиакомпания iFly передала в пользование "Аэрофлота" три широкофюзеляжных лайнера Airbus A330-300 вместе с лётными и кабинными экипажами. На первом этапе интеграции в расписание "Аэрофлот" задействует эти самолёты на рейсах из Москвы в пункты Дальнего Востока.
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бизнес, россия, москва, хабаровск, хабаровск, аэрофлот, ifly
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, ХАБАРОВСК, Хабаровск, Аэрофлот, iFly
01:46 16.12.2024
 
Первый рейс "Аэрофлота" по программе "мокрого лизинга" вылетел в Хабаровск

Первый рейс "Аэрофлота" по программе "мокрого лизинга" вылетел из Москвы в Хабаровск

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МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Первый рейс "Аэрофлота" по программе "мокрого лизинга" с iFly вылетел из Москвы в Хабаровск, сообщила РИА Новости авиакомпания "Аэрофлот".
Ранее в Telegram-канале "Аэрофлота" сообщалось, что авиакомпания заключила договор с IFly о запуске полетов по программе "мокрого лизинга".
"Вылетел по расписанию… практически со 100% загрузкой", - рассказал "Аэрофлот" о первом полете по программе "мокрого лизинга".
Время взлета самолета - 19.04 мск 15 декабря. Расчетное время прибытия в Хабаровск - 2.07 мск 16 декабря.
Авиакомпания iFly передала в пользование "Аэрофлота" три широкофюзеляжных лайнера Airbus A330-300 вместе с лётными и кабинными экипажами.
На первом этапе интеграции в расписание "Аэрофлот" задействует эти самолёты на рейсах из Москвы в пункты Дальнего Востока.
 
БизнесРОССИЯМОСКВАХАБАРОВСКХабаровскАэрофлотiFly
 
 
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