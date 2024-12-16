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Сбербанк возобновил сделки по семейной ипотеке
Сбербанк возобновил сделки по семейной ипотеке - 16.12.2024, ПРАЙМ
Сбербанк возобновил сделки по семейной ипотеке
Сбербанк возобновил проведение сделок по семейной ипотеке, ожидает, что с новым механизмом распределения лимитов приостановок больше не будет, сообщили в... | 16.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-16T16:01+0300
2024-12-16T16:01+0300
2024-12-16T16:02+0300
экономика
сбербанк
семейная ипотека
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МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Сбербанк возобновил проведение сделок по семейной ипотеке, ожидает, что с новым механизмом распределения лимитов приостановок больше не будет, сообщили в пресс-службе кредитной организации. "Шестнадцатого декабря Сбербанк возобновляет проведение сделок по льготной программе "Семейная ипотека" на Домклик", - заявил директор дивизиона "Домклик" Сбербанка Алексей Лейпи, слова которого приводятся в сообщении. "Новый механизм выделения лимитных средств для субсидирования льготных программ, который был запущен Дом.РФ и Минфином, позволит избежать приостановки выдач в будущем и сделает процесс получения льготной ипотеки более предсказуемым для клиентов", - указывается в сообщении. Также отмечается, что минимальный размер первоначального взноса по программе составляет от 20,1% по объектам застройщиков, которые находятся на проектном финансировании и подключены к опции "Комплексное предложение". В сообщении уточняется, что сохранить минимальный размер первоначального взноса на уровне от 20,1% можно также с помощью оплаты комиссии застройщиком. В других случаях его размер составит от 50,1%. На прошлой неделе Минфин РФ сообщил, что обновил механизм субсидий банкам по "Семейной ипотеке", чтобы лимиты не тормозили выдачу кредитов: общий лимит выдачи вырос до 8,65 триллиона рублей, а его распределение между банками стало более гибким, предполагает использование кредиторами общей суммы лимита, что позволит избежать ситуации, когда заканчиваются лимиты у отдельных кредиторов, которые активно выдают ипотеку.
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сбербанк, семейная ипотека
Экономика, Сбербанк, семейная ипотека
Сбербанк возобновил сделки по семейной ипотеке
Сбербанк возобновил проведение сделок по семейной ипотеке
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Сбербанк возобновил проведение сделок по семейной ипотеке, ожидает, что с новым механизмом распределения лимитов приостановок больше не будет, сообщили в пресс-службе кредитной организации.
"Шестнадцатого декабря Сбербанк возобновляет проведение сделок по льготной программе "Семейная ипотека" на Домклик", - заявил директор дивизиона "Домклик" Сбербанка Алексей Лейпи, слова которого приводятся в сообщении.
"Новый механизм выделения лимитных средств для субсидирования льготных программ, который был запущен Дом.РФ и Минфином, позволит избежать приостановки выдач в будущем и сделает процесс получения льготной ипотеки более предсказуемым для клиентов", - указывается в сообщении.
Также отмечается, что минимальный размер первоначального взноса по программе составляет от 20,1% по объектам застройщиков, которые находятся на проектном финансировании и подключены к опции "Комплексное предложение".
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В сообщении уточняется, что сохранить минимальный размер первоначального взноса на уровне от 20,1% можно также с помощью оплаты комиссии застройщиком. В других случаях его размер составит от 50,1%.
На прошлой неделе Минфин РФ сообщил, что обновил механизм субсидий банкам по "Семейной ипотеке", чтобы лимиты не тормозили выдачу кредитов: общий лимит выдачи вырос до 8,65 триллиона рублей, а его распределение между банками стало более гибким, предполагает использование кредиторами общей суммы лимита, что позволит избежать ситуации, когда заканчиваются лимиты у отдельных кредиторов, которые активно выдают ипотеку.