https://1prime.ru/20241216/ipoteka-853610528.html

Сбербанк возобновил сделки по семейной ипотеке

Сбербанк возобновил сделки по семейной ипотеке - 16.12.2024, ПРАЙМ

Сбербанк возобновил сделки по семейной ипотеке

Сбербанк возобновил проведение сделок по семейной ипотеке, ожидает, что с новым механизмом распределения лимитов приостановок больше не будет, сообщили в... | 16.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-16T16:01+0300

2024-12-16T16:01+0300

2024-12-16T16:02+0300

экономика

сбербанк

семейная ипотека

https://cdnn.1prime.ru/img/83572/18/835721849_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_21227fd4dffc592085c68b84283a43c7.jpg

МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Сбербанк возобновил проведение сделок по семейной ипотеке, ожидает, что с новым механизмом распределения лимитов приостановок больше не будет, сообщили в пресс-службе кредитной организации. "Шестнадцатого декабря Сбербанк возобновляет проведение сделок по льготной программе "Семейная ипотека" на Домклик", - заявил директор дивизиона "Домклик" Сбербанка Алексей Лейпи, слова которого приводятся в сообщении. "Новый механизм выделения лимитных средств для субсидирования льготных программ, который был запущен Дом.РФ и Минфином, позволит избежать приостановки выдач в будущем и сделает процесс получения льготной ипотеки более предсказуемым для клиентов", - указывается в сообщении. Также отмечается, что минимальный размер первоначального взноса по программе составляет от 20,1% по объектам застройщиков, которые находятся на проектном финансировании и подключены к опции "Комплексное предложение". В сообщении уточняется, что сохранить минимальный размер первоначального взноса на уровне от 20,1% можно также с помощью оплаты комиссии застройщиком. В других случаях его размер составит от 50,1%. На прошлой неделе Минфин РФ сообщил, что обновил механизм субсидий банкам по "Семейной ипотеке", чтобы лимиты не тормозили выдачу кредитов: общий лимит выдачи вырос до 8,65 триллиона рублей, а его распределение между банками стало более гибким, предполагает использование кредиторами общей суммы лимита, что позволит избежать ситуации, когда заканчиваются лимиты у отдельных кредиторов, которые активно выдают ипотеку.

https://1prime.ru/20241214/ipoteka-853570077.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сбербанк, семейная ипотека