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Банк России намерен ограничить рост ежемесячного платежа по ипотеке

Банк России намерен ограничить рост ежемесячного платежа по ипотеке - 16.12.2024, ПРАЙМ

Банк России намерен ограничить рост ежемесячного платежа по ипотеке

Банк России планирует ограничить рост ежемесячного платежа по ипотеке и намерен повысить резервы для банков, выдающих ипотеку, предусматривающую рост... | 16.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-16T16:13+0300

2024-12-16T16:13+0300

2024-12-16T16:14+0300

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банк россии

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платежи

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МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Банк России планирует ограничить рост ежемесячного платежа по ипотеке и намерен повысить резервы для банков, выдающих ипотеку, предусматривающую рост ежемесячного платежа более чем на 20% в год, говорится в пояснительной записке регулятора к проекту указания, который опубликован на сайте ЦБ. "Новые схемы в ипотеке предполагают небольшие размеры платежей первые год - пять лет кредита (льготный период) с более чем двукратным ростом в дальнейшем. При этом также завышается цена квартиры. Резкий рост месячного платежа в будущем повышает риски дефолта заемщиков после окончания льготного периода (step-up риск). Рефинансирование для них может быть недоступно или ограничено, так как долг за квартиру может превышать ее рыночную стоимость", - говорится в записке. А существующая норма 590-П "О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности", ограничивающая выдачу кредитов по заведомо нерыночным ставкам, где есть завышение цены квартиры, не описывает подобную ситуацию, потому что из-за повышенной ставки после льготного периода полная стоимость кредита (ПСК) фиксируется в договоре на рыночном уровне, указывает ЦБ. "Решение: повышаются резервы для банков, выдающих ипотеку, предусматривающую рост ежемесячного платежа более чем на 20% в год. Общий срок льготного периода ограничивается тремя годами. Если в течение первых трех лет с момента выдачи ссуды хотя бы один платеж по графику превышает средний платеж за предыдущие 12 месяцев на 20%, резерв увеличивается на 50 п.п. Последующие (после трёх лет с момента выдачи) увеличения платежей также наказываются резервом до +50 п.п.", - говорится там же. Влияния на резервы и достаточность капитала не будет, так как норма будет применяться только к новым кредитам, а с учетом размера надбавок к резервам она, по сути, носит запретительный характер, поясняет ЦБ. Норма вступит в силу по истечении 30 дней после официального опубликования указания и будет применяться только к новым ссудам, добавляется там же.

https://1prime.ru/20241210/aktivnost-853477672.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банк россии, ипотека, платежи