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Исследование показало, сколько россияне готовы потратить на новогодние туры
Исследование показало, сколько россияне готовы потратить на новогодние туры - 16.12.2024, ПРАЙМ
Исследование показало, сколько россияне готовы потратить на новогодние туры
Большинство жителей крупнейших российских городов, планирующих новогоднее путешествие на двоих, готовы потратить на эти цели от 100 тысяч до 300 тысяч рублей,... | 16.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-16T07:01+0300
2024-12-16T07:01+0300
2024-12-16T07:01+0300
бизнес
туризм
вьетнам
австралия
корея
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МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Большинство жителей крупнейших российских городов, планирующих новогоднее путешествие на двоих, готовы потратить на эти цели от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, говорится в исследовании сервиса по покупке авиа- и ж/д билетов "Купибилет", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Там уточнили, что в исследовании приняло участие 1,3 тысячи жителей городов-миллионников России. "Большинство россиян (64%) планируют потратить на новогодние путешествия от 100 до 300 тысяч рублей, 16% готовы расстаться с внушительной суммой в 300-500 тысяч, 9% могут себе позволить выделить от 50 до 100 тысяч рублей, 8% закладывают на эти цели от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. И всего 3% хотят уложиться в 30-50 тысяч рублей", - выяснили в сервисе, указав, что цены приводятся на двоих.
По словам директора по продукту "Купибилета" Андрея Маслака, полученные данные демонстрируют интересную тенденцию на туристическом рынке: несмотря на множество экономических факторов, спрос на дорогие новогодние поездки остается высоким.
"Это открывает новые возможности для развития эксклюзивных направлений, которые раньше пользовались не такой популярностью, например Вьетнам, Австралия, Корея, Япония и курорты Китая", - отметил он.
Также в ходе исследования выяснилось, что ключевым фактором при выборе направления для путешествия в праздники для 41% россиян является именно бюджет. При этом желанием провести новогодние каникулы в теплых краях руководствуется 21% путешественников. "Стремление к получению уникальных впечатлений в поездке критически важно для 14%. Транспортная доступность и комфорт дороги к точке назначения необходим 13%, а мечту о снежной зиме разделяют 11%", - заключили авторы исследования.
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бизнес, туризм, вьетнам, австралия, корея
Бизнес, Туризм, ВЬЕТНАМ, АВСТРАЛИЯ, КОРЕЯ
Исследование показало, сколько россияне готовы потратить на новогодние туры
"Купибилет": большинство россиян планируют новогодние путешествия на двоих
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Большинство жителей крупнейших российских городов, планирующих новогоднее путешествие на двоих, готовы потратить на эти цели от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, говорится в исследовании сервиса по покупке авиа- и ж/д билетов "Купибилет", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Там уточнили, что в исследовании приняло участие 1,3 тысячи жителей городов-миллионников России. "Большинство россиян (64%) планируют потратить на новогодние путешествия от 100 до 300 тысяч рублей, 16% готовы расстаться с внушительной суммой в 300-500 тысяч, 9% могут себе позволить выделить от 50 до 100 тысяч рублей, 8% закладывают на эти цели от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. И всего 3% хотят уложиться в 30-50 тысяч рублей", - выяснили в сервисе, указав, что цены приводятся на двоих.
По словам директора по продукту "Купибилета" Андрея Маслака, полученные данные демонстрируют интересную тенденцию на туристическом рынке: несмотря на множество экономических факторов, спрос на дорогие новогодние поездки остается высоким.
"Это открывает новые возможности для развития эксклюзивных направлений, которые раньше пользовались не такой популярностью, например Вьетнам, Австралия, Корея, Япония и курорты Китая", - отметил он.
Также в ходе исследования выяснилось, что ключевым фактором при выборе направления для путешествия в праздники для 41% россиян является именно бюджет. При этом желанием провести новогодние каникулы в теплых краях руководствуется 21% путешественников. "Стремление к получению уникальных впечатлений в поездке критически важно для 14%. Транспортная доступность и комфорт дороги к точке назначения необходим 13%, а мечту о снежной зиме разделяют 11%", - заключили авторы исследования.