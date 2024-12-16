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Израиль атаковал военные объекты в сирийских провинциях Латакия и Тартус
Израиль атаковал военные объекты в сирийских провинциях Латакия и Тартус - 16.12.2024, ПРАЙМ
Израиль атаковал военные объекты в сирийских провинциях Латакия и Тартус
Вовенно-воздушные силы Израиля в ночь на понедельник атаковали военные объекты в прибрежных сирийских провинциях Латакия и Тартус, сообщили РИА Новости местные... | 16.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-16T05:33+0300
2024-12-16T05:33+0300
2024-12-16T05:33+0300
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МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Вовенно-воздушные силы Израиля в ночь на понедельник атаковали военные объекты в прибрежных сирийских провинциях Латакия и Тартус, сообщили РИА Новости местные источники. "Израильская боевая авиация нанесла ракетные удары по военным объектам в провинциях Латакия и Тартус на побережье на западе Сирии", - сообщают источники."В провинциях Тартус и Латакия слышны мощные взрывы", - добавили они.Как отметили собеседники, израильские самолеты нанесли также удары по военным объектам в провинциях Хама и Хомс. Израильская авиация в прошлый понедельник провела масштабные бомбардировки баз ВВС, научно-исследовательских центров и объектов военной промышленности в различных сирийских провинциях. Согласно заявлению, ЦАХАЛ нанесла по меньшей мере 250 ударов по территории Сирии. Представитель ЦАХАЛ Авихай Адраи заявил РИА Новости в четверг, что Израиль решил уничтожить военный потенциал Сирии, чтобы не допустить попадания его в руки радикальным формированиям.
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сирия, израиль
Израиль атаковал военные объекты в сирийских провинциях Латакия и Тартус
ВВС Израиля атаковали военные объекты в сирийских провинциях Латакия и Тартус
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Вовенно-воздушные силы Израиля в ночь на понедельник атаковали военные объекты в прибрежных сирийских провинциях Латакия и Тартус, сообщили РИА Новости местные источники.
"Израильская боевая авиация нанесла ракетные удары по военным объектам в провинциях Латакия и Тартус на побережье на западе Сирии", - сообщают источники.
"В провинциях Тартус и Латакия слышны мощные взрывы", - добавили они.
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Как отметили собеседники, израильские самолеты нанесли также удары по военным объектам в провинциях Хама и Хомс.
Израильская авиация в прошлый понедельник провела масштабные бомбардировки баз ВВС, научно-исследовательских центров и объектов военной промышленности в различных сирийских провинциях. Согласно заявлению, ЦАХАЛ нанесла по меньшей мере 250 ударов по территории Сирии.
Представитель ЦАХАЛ Авихай Адраи заявил РИА Новости в четверг, что Израиль решил уничтожить военный потенциал Сирии, чтобы не допустить попадания его в руки радикальным формированиям.