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Кабмин направит дополнительные средства на оплату труда медработников - 16.12.2024, ПРАЙМ
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Кабмин направит дополнительные средства на оплату труда медработников
Кабмин направит дополнительные средства на оплату труда медработников - 16.12.2024, ПРАЙМ
Кабмин направит дополнительные средства на оплату труда медработников
Правительство РФ дополнительно направит почти 10 миллиардов рублей на оплату труда медицинских работников, сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на... | 16.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-16T12:10+0300
2024-12-16T12:10+0300
россия
медработники
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МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Правительство РФ дополнительно направит почти 10 миллиардов рублей на оплату труда медицинских работников, сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник, сообщает официальный Telegram-канал кабмина. В 2025 году планируется принять на работу в регионы порядка 26 тысяч квалифицированных медработников – более 11 тысяч врачей и свыше 15 тысяч среднего медперсонала. Правительство направит регионам почти 10 миллиардов рублей, чтобы в полной мере обеспечить положенные выплаты. "Рассчитываем, что эти ресурсы будут доведены до них как можно скорее и помогут успешно решать вопросы с трудоустройством сотрудников, улучшая тем самым и качество медицинской помощи по всей стране", – сказал Мишустин. Выделенные средства будут распределены между бюджетами территориальных фондов обязательного медицинского страхования.
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россия, медработники
РОССИЯ, медработники
12:10 16.12.2024
 
Кабмин направит дополнительные средства на оплату труда медработников

Кабмин дополнительно направит почти 10 млрд рублей на оплату труда медработников

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ.
Дом правительства РФ. - ПРАЙМ, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Правительство РФ дополнительно направит почти 10 миллиардов рублей на оплату труда медицинских работников, сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник, сообщает официальный Telegram-канал кабмина.
В 2025 году планируется принять на работу в регионы порядка 26 тысяч квалифицированных медработников – более 11 тысяч врачей и свыше 15 тысяч среднего медперсонала. Правительство направит регионам почти 10 миллиардов рублей, чтобы в полной мере обеспечить положенные выплаты.
"Рассчитываем, что эти ресурсы будут доведены до них как можно скорее и помогут успешно решать вопросы с трудоустройством сотрудников, улучшая тем самым и качество медицинской помощи по всей стране", – сказал Мишустин.
Выделенные средства будут распределены между бюджетами территориальных фондов обязательного медицинского страхования.
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