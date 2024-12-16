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Кабмин направит дополнительные средства на оплату труда медработников

Кабмин направит дополнительные средства на оплату труда медработников - 16.12.2024, ПРАЙМ

Кабмин направит дополнительные средства на оплату труда медработников

Правительство РФ дополнительно направит почти 10 миллиардов рублей на оплату труда медицинских работников, сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на... | 16.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-16T12:10+0300

2024-12-16T12:10+0300

2024-12-16T12:10+0300

россия

медработники

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МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Правительство РФ дополнительно направит почти 10 миллиардов рублей на оплату труда медицинских работников, сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник, сообщает официальный Telegram-канал кабмина. В 2025 году планируется принять на работу в регионы порядка 26 тысяч квалифицированных медработников – более 11 тысяч врачей и свыше 15 тысяч среднего медперсонала. Правительство направит регионам почти 10 миллиардов рублей, чтобы в полной мере обеспечить положенные выплаты. "Рассчитываем, что эти ресурсы будут доведены до них как можно скорее и помогут успешно решать вопросы с трудоустройством сотрудников, улучшая тем самым и качество медицинской помощи по всей стране", – сказал Мишустин. Выделенные средства будут распределены между бюджетами территориальных фондов обязательного медицинского страхования.

https://1prime.ru/20241212/krym-853532447.html

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россия, медработники