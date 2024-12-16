https://1prime.ru/20241216/kakao-boby-853613640.html

Стоимость какао-бобов в мире достигла нового максимума

Стоимость какао-бобов в мире достигла нового максимума - 16.12.2024, ПРАЙМ

Стоимость какао-бобов в мире достигла нового максимума

Биржевые цены на какао-бобы в понедельник достигли нового исторического максимума, следует из данных ICE Futures. | 16.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-16T17:39+0300

2024-12-16T17:39+0300

2024-12-16T17:39+0300

мир

какао-бобы

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МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Биржевые цены на какао-бобы в понедельник достигли нового исторического максимума, следует из данных ICE Futures. По состоянию на 16.59 мск стоимость мартовского фьючерса на какао-бобы росла на 3,36%, до 11 680 долларов за тонну. Ранее в понедельник показатель поднимался до 11 822 долларов за тонну, что стало новым историческим максимумом. Какао-бобы продолжают дорожать, за прошлую неделю их цена подскочила на 14,7%, что стало седьмой неделей подряд в плюсе. В предыдущем месяце котировки также заметно поднялись: в ноябре рост составил почти 30%. Согласно отчету Международной организации по какао, цены на какао-бобы в мире в ноябре выросли из-за опасений дефицита, несмотря на увеличение поставок этого сырья на рынки: фермеры еще не закрыли долги по прошлогодним контрактам, а новый урожай под угрозой из-за плохой погоды и болезни деревьев. Среди других факторов, усугубляющих ситуацию с ценами на какао-бобы, эксперты назвали уровень запасов на биржах. Так, на Лондонской бирже запасы в ноябре снизились на 20%, а в США биржевые запасы за тот же период сократились на 11%. Это наглядно показывает, что запасы не пополняются, несмотря на увеличение поставок на рынки.

https://1prime.ru/20241213/kakao-853554208.html

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мир, какао-бобы