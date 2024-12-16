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Глава евродипломатии пригрозила российским базам в Сирии - 16.12.2024, ПРАЙМ
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Глава евродипломатии пригрозила российским базам в Сирии
Глава евродипломатии пригрозила российским базам в Сирии - 16.12.2024, ПРАЙМ
Глава евродипломатии пригрозила российским базам в Сирии
Европейский союз в переговорах с новым сирийским руководством будет поднимать вопросы об упразднении баз и влияния Российской Федерации. Такое заявление по... | 16.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-16T21:21+0300
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МОСКВА, 16 дек – ПРАЙМ. Европейский союз в переговорах с новым сирийским руководством будет поднимать вопросы об упразднении баз и влияния Российской Федерации. Такое заявление по итогам заседания глав МИД государств ЕС сделала глава евродипломатии Кая Каллас. В частности, он заявила: "Мы будем поднимать этот вопрос на встречах с руководством на разных уровнях".Российские базы в Сирии и влияние России на эту страну, как отметила Каллас, был предметом обсуждения на заседаниях, и несколько глав МИД ЕС заявили, что отказ от "российского влияния" должен стать условием для диалога с новыми сирийскими властями.
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ес, россия
Политика, ЕС, РОССИЯ
21:21 16.12.2024 (обновлено: 21:22 16.12.2024)
 
Глава евродипломатии пригрозила российским базам в Сирии

Каллас: ЕС поднимет вопрос о российских базах в Сирии с новыми лидерами страны

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПремьер-министр Эстонии Кая Каллас
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 16 дек – ПРАЙМ. Европейский союз в переговорах с новым сирийским руководством будет поднимать вопросы об упразднении баз и влияния Российской Федерации. Такое заявление по итогам заседания глав МИД государств ЕС сделала глава евродипломатии Кая Каллас.
В частности, он заявила: "Мы будем поднимать этот вопрос на встречах с руководством на разных уровнях".
Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 11.12.2024
В Европе высмеяли нелепый русофобский призыв главы евродипломатии Каллас
11 декабря, 20:05
Российские базы в Сирии и влияние России на эту страну, как отметила Каллас, был предметом обсуждения на заседаниях, и несколько глав МИД ЕС заявили, что отказ от "российского влияния" должен стать условием для диалога с новыми сирийскими властями.
 
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