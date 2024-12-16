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Глава евродипломатии пригрозила российским базам в Сирии

Глава евродипломатии пригрозила российским базам в Сирии - 16.12.2024, ПРАЙМ

Глава евродипломатии пригрозила российским базам в Сирии

Европейский союз в переговорах с новым сирийским руководством будет поднимать вопросы об упразднении баз и влияния Российской Федерации. Такое заявление по... | 16.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-16T21:21+0300

2024-12-16T21:21+0300

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МОСКВА, 16 дек – ПРАЙМ. Европейский союз в переговорах с новым сирийским руководством будет поднимать вопросы об упразднении баз и влияния Российской Федерации. Такое заявление по итогам заседания глав МИД государств ЕС сделала глава евродипломатии Кая Каллас. В частности, он заявила: "Мы будем поднимать этот вопрос на встречах с руководством на разных уровнях".Российские базы в Сирии и влияние России на эту страну, как отметила Каллас, был предметом обсуждения на заседаниях, и несколько глав МИД ЕС заявили, что отказ от "российского влияния" должен стать условием для диалога с новыми сирийскими властями.

https://1prime.ru/20241211/kallas-853503506.html

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