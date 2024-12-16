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"Камаз" начал продавать тягачи через Ozon

"Камаз" начал продавать тягачи через Ozon - 16.12.2024, ПРАЙМ

"Камаз" начал продавать тягачи через Ozon

Седельные тягачи "Камаза" появились на Ozon, обратил внимание корреспондент РИА Новости. Как пояснили агентству в компании, продажи на маркетплейсе запущены в... | 16.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-16T16:32+0300

2024-12-16T16:32+0300

2024-12-16T16:33+0300

экономика

камаз

продажи

ozon

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МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Седельные тягачи "Камаза" появились на Ozon, обратил внимание корреспондент РИА Новости. Как пояснили агентству в компании, продажи на маркетплейсе запущены в формате эксперимента для расширения онлайн-продаж. Согласно данным онлайн-витрины маркетплейса, "Камаз" добавил в каталог седельный тягач КАМАЗ 54902-764-49. Цена автомобиля на маркетплейсе составляет 8,35 миллиона рублей, что на 50 тысяч дороже, чем в собственном онлайн-магазине компании. "У нас есть свой онлайн-магазин. В качестве эксперимента решили попробовать продавать и через маркетплейс. Для расширения онлайн-продаж", - прокомментировали в "Камазе". Пользователям Ozon доступна доставка в определенные пункты выдачи заказов, причем стоимость доставки варьируется. Например, по данным карты маркетплейса, стоимость доставки по Москве и Подмосковью составляет около 90 тысяч рублей, в регионах дешевле - в Нижнем Новгороде доставка стоит около 50 тысяч рублей, в Казани - 80 тысяч рублей. РИА Новости направило запрос в Ozon. "Камаз" - крупнейший производитель грузовых автомобилей в России. Помимо грузовиков выпускает автобусы, электробусы и другие виды транспорта.

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камаз, продажи, ozon