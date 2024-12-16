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Банки резко сокращают лимиты по кредитным картам, пишет СМИ
Банки резко сокращают лимиты по кредитным картам, пишет СМИ - 16.12.2024, ПРАЙМ
Банки резко сокращают лимиты по кредитным картам, пишет СМИ
В России клиенты банков столкнулись с тем, что им резко сокращают лимиты по кредитным картам без предупреждений, пишут "Известия". | 16.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-16T06:29+0300
2024-12-16T06:29+0300
2024-12-16T06:29+0300
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МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. В России клиенты банков столкнулись с тем, что им резко сокращают лимиты по кредитным картам без предупреждений, пишут "Известия".Как отмечает издание со ссылкой на опубликованные жалобы заемщиков, лимиты могут быть уменьшены в несколько раз или даже обнулены.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПри этом клиенты с высокой долговой нагрузкой и просрочками по платежам сталкиваются с наибольшими ограничениями.Издание выяснило, что банки сокращают лимиты из-за ограничений ЦБ на долю заемщиков с высокой долговой нагрузкой. Финансовые организации не хотят держать кредитки с бесплатным периодом, когда действуют высокие ставки по потребительским займам.Клиентам также сокращают грейс-периоды и повышают комиссии за снятие наличных и переводы.Отмечается, что банки готовятся к повышению ключевой ставки 20 декабря до 23%, что увеличит долговую нагрузку на клиентов.Сами кредитки менее чувствительны к ключевой ставке, но ставки по ним могут расти. В настоящее время, как отмечается в публикацнн, банки повышают комиссии и ухудшают условия по кредитным картам, чтобы компенсировать стоимость фондирования.
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банки, банк россии
Экономика, Банки, Банк России
Банки резко сокращают лимиты по кредитным картам, пишет СМИ
"Известия": в России банки стали резко сокращать лимиты по кредитным картам
МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ.
В России клиенты банков столкнулись с тем, что им резко сокращают лимиты по кредитным картам без предупреждений, пишут "Известия"
.
Как отмечает издание со ссылкой на опубликованные жалобы заемщиков, лимиты могут быть уменьшены в несколько раз или даже обнулены.
При этом клиенты с высокой долговой нагрузкой и просрочками по платежам сталкиваются с наибольшими ограничениями.
Остатки сладки. Почему банки раздают кредитки всем подряд
Издание выяснило, что банки сокращают лимиты из-за ограничений ЦБ на долю заемщиков с высокой долговой нагрузкой. Финансовые организации не хотят держать кредитки с бесплатным периодом, когда действуют высокие ставки по потребительским займам.
Клиентам также сокращают грейс-периоды и повышают комиссии за снятие наличных и переводы.
Отмечается, что банки готовятся к повышению ключевой ставки 20 декабря до 23%, что увеличит долговую нагрузку на клиентов.
Сами кредитки менее чувствительны к ключевой ставке, но ставки по ним могут расти. В настоящее время, как отмечается в публикацнн, банки повышают комиссии и ухудшают условия по кредитным картам, чтобы компенсировать стоимость фондирования.