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Банки резко сокращают лимиты по кредитным картам, пишет СМИ

Банки резко сокращают лимиты по кредитным картам, пишет СМИ - 16.12.2024, ПРАЙМ

Банки резко сокращают лимиты по кредитным картам, пишет СМИ

В России клиенты банков столкнулись с тем, что им резко сокращают лимиты по кредитным картам без предупреждений, пишут "Известия". | 16.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-16T06:29+0300

2024-12-16T06:29+0300

2024-12-16T06:29+0300

экономика

банки

банк россии

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МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. В России клиенты банков столкнулись с тем, что им резко сокращают лимиты по кредитным картам без предупреждений, пишут "Известия".Как отмечает издание со ссылкой на опубликованные жалобы заемщиков, лимиты могут быть уменьшены в несколько раз или даже обнулены.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПри этом клиенты с высокой долговой нагрузкой и просрочками по платежам сталкиваются с наибольшими ограничениями.Издание выяснило, что банки сокращают лимиты из-за ограничений ЦБ на долю заемщиков с высокой долговой нагрузкой. Финансовые организации не хотят держать кредитки с бесплатным периодом, когда действуют высокие ставки по потребительским займам.Клиентам также сокращают грейс-периоды и повышают комиссии за снятие наличных и переводы.Отмечается, что банки готовятся к повышению ключевой ставки 20 декабря до 23%, что увеличит долговую нагрузку на клиентов.Сами кредитки менее чувствительны к ключевой ставке, но ставки по ним могут расти. В настоящее время, как отмечается в публикацнн, банки повышают комиссии и ухудшают условия по кредитным картам, чтобы компенсировать стоимость фондирования.

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