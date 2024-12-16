Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Банки резко сокращают лимиты по кредитным картам, пишет СМИ - 16.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241216/karty-853598850.html
Банки резко сокращают лимиты по кредитным картам, пишет СМИ
Банки резко сокращают лимиты по кредитным картам, пишет СМИ - 16.12.2024, ПРАЙМ
Банки резко сокращают лимиты по кредитным картам, пишет СМИ
В России клиенты банков столкнулись с тем, что им резко сокращают лимиты по кредитным картам без предупреждений, пишут "Известия". | 16.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-16T06:29+0300
2024-12-16T06:29+0300
экономика
банки
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/img/83629/20/836292093_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_bc5bce68bc0129a1055b686363289536.jpg
МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. В России клиенты банков столкнулись с тем, что им резко сокращают лимиты по кредитным картам без предупреждений, пишут "Известия".Как отмечает издание со ссылкой на опубликованные жалобы заемщиков, лимиты могут быть уменьшены в несколько раз или даже обнулены.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПри этом клиенты с высокой долговой нагрузкой и просрочками по платежам сталкиваются с наибольшими ограничениями.Издание выяснило, что банки сокращают лимиты из-за ограничений ЦБ на долю заемщиков с высокой долговой нагрузкой. Финансовые организации не хотят держать кредитки с бесплатным периодом, когда действуют высокие ставки по потребительским займам.Клиентам также сокращают грейс-периоды и повышают комиссии за снятие наличных и переводы.Отмечается, что банки готовятся к повышению ключевой ставки 20 декабря до 23%, что увеличит долговую нагрузку на клиентов.Сами кредитки менее чувствительны к ключевой ставке, но ставки по ним могут расти. В настоящее время, как отмечается в публикацнн, банки повышают комиссии и ухудшают условия по кредитным картам, чтобы компенсировать стоимость фондирования.
https://1prime.ru/20240926/kreditki-851778943.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83629/20/836292093_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_49d45869c521f5496c75d721b443c25c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
банки, банк россии
Экономика, Банки, Банк России
06:29 16.12.2024
 
Банки резко сокращают лимиты по кредитным картам, пишет СМИ

"Известия": в России банки стали резко сокращать лимиты по кредитным картам

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкБанковские карты международных платежных систем Visa и Mastercard
Банковские карты международных платежных систем Visa и Mastercard - ПРАЙМ, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. В России клиенты банков столкнулись с тем, что им резко сокращают лимиты по кредитным картам без предупреждений, пишут "Известия".
Как отмечает издание со ссылкой на опубликованные жалобы заемщиков, лимиты могут быть уменьшены в несколько раз или даже обнулены.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
При этом клиенты с высокой долговой нагрузкой и просрочками по платежам сталкиваются с наибольшими ограничениями.
%Кредитные карты
Остатки сладки. Почему банки раздают кредитки всем подряд
26 сентября, 02:02
Издание выяснило, что банки сокращают лимиты из-за ограничений ЦБ на долю заемщиков с высокой долговой нагрузкой. Финансовые организации не хотят держать кредитки с бесплатным периодом, когда действуют высокие ставки по потребительским займам.
Клиентам также сокращают грейс-периоды и повышают комиссии за снятие наличных и переводы.
Отмечается, что банки готовятся к повышению ключевой ставки 20 декабря до 23%, что увеличит долговую нагрузку на клиентов.
Сами кредитки менее чувствительны к ключевой ставке, но ставки по ним могут расти. В настоящее время, как отмечается в публикацнн, банки повышают комиссии и ухудшают условия по кредитным картам, чтобы компенсировать стоимость фондирования.
 
ЭкономикаБанкиБанк России
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала