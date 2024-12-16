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В Китае розничные продажи потребительских товаров выросли на 3,5%

В Китае розничные продажи потребительских товаров выросли на 3,5% - 16.12.2024, ПРАЙМ

В Китае розничные продажи потребительских товаров выросли на 3,5%

Объем розничных продаж потребительских товаров в Китае за январь-ноябрь 2024 года вырос на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив... | 16.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-16T06:01+0300

2024-12-16T06:01+0300

2024-12-16T06:01+0300

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ПЕКИН, 16 дек - ПРАЙМ. Объем розничных продаж потребительских товаров в Китае за январь-ноябрь 2024 года вырос на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 44,272 триллиона юаней (6,08 триллиона долларов), свидетельствуют обнародованные в понедельник данные государственного статистического бюро КНР. Розничные продажи в городах Китая в январе-ноябре в годовом выражении выросли на 3,3%, составив 38,272 триллиона юаней (5,25 триллиона долларов). Продажи в сельской местности составили 6 триллионов юаней (824,3 миллиарда долларов), увеличившись на 4,3%. Отдельно в ноябре объем розничных продаж потребительских товаров в Китае вырос на 3% год к году, составив 4,37 триллиона юаней (около 601,23 миллиарда долларов). Розничные онлайн-продажи в Китае за первые 11 месяцев 2024 года выросли на 7,4% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, составив 14,030 триллиона юаней (около 1,9 триллиона долларов). Объем розничных продаж потребительских товаров в Китае по итогам 2023 года вырос на 7,2%, составив 47,149 триллиона юаней (6,615 триллиона долларов), розничные онлайн-продажи увеличились на 11%, достигнув 15,426 триллиона юаней (2,16 триллиона долларов).

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мировая экономика, китай, кнр