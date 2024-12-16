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В Китае уровень безработицы в январе-ноябре снизился до 5,1%

В Китае уровень безработицы в январе-ноябре снизился до 5,1% - 16.12.2024, ПРАЙМ

В Китае уровень безработицы в январе-ноябре снизился до 5,1%

Уровень зарегистрированной городской безработицы в Китае в январе-ноябре 2024 года составил 5,1%, что на 0,1 процентного пункта ниже, чем за аналогичный период... | 16.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-16T06:10+0300

2024-12-16T06:10+0300

2024-12-16T06:10+0300

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ПЕКИН, 16 дек - ПРАЙМ. Уровень зарегистрированной городской безработицы в Китае в январе-ноябре 2024 года составил 5,1%, что на 0,1 процентного пункта ниже, чем за аналогичный период прошлого года, свидетельствуют опубликованные в понедельник данные государственного статистического бюро КНР. "За январь-ноябрь уровень зарегистрированной безработицы в городах и поселках городского типа составил 5,1%, что на 0,1 процентного пункта ниже, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в докладе ведомства. Отдельно в ноябре уровень зарегистрированной безработицы в городах и поселках городского типа составил 5%. В статбюро отметили, что в среднем рабочее время сотрудников предприятий по всей стране в сентябре составило 48,9 часа в неделю. Власти Китая ожидают, что уровень безработицы к концу 2024 года в стране составит около 5,5%, при этом будут созданы около 12 миллионов новых рабочих мест.

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мировая экономика, китай, кнр