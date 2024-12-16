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Китай ожидает успешного достижения основных целей развития

Китай ожидает успешного достижения основных целей развития - 16.12.2024, ПРАЙМ

Китай ожидает успешного достижения основных целей развития

Китай по итогам 2024 года может ожидать успешного достижения основных целей социально-экономического развития, заявил на пресс-конференции в понедельник... | 16.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-16T07:16+0300

2024-12-16T07:16+0300

2024-12-16T07:16+0300

экономика

китай

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ПЕКИН, 16 дек - ПРАЙМ. Китай по итогам 2024 года может ожидать успешного достижения основных целей социально-экономического развития, заявил на пресс-конференции в понедельник официальный представитель государственного статистического бюро КНР Фу Линхуэй. "С начала этого года международная обстановка оставалась сложной и напряженной, глобальное восстановление экономики замедлилось, а внутренние трудности, связанные с регулированием экономики и экономической трансформацией, увеличились. Экономическое развитие демонстрировало хороший старт в первом квартале, но давление усилилось во втором и третьем кварталах", - сказал Фу Линхуэй. При этом он напомнил, что в сентябре власти Китая ускорили запуск комплекса дополнительных стимулирующих мер, благодаря чему с четвертого квартала основные экономические показатели начали заметно улучшаться. "В целом, по итогам года можно ожидать успешного достижения основных целей социально-экономического развития", - сказал Фу Линхуэй. Власти Китая ожидают, что темпы роста ВВП страны в 2024 году составят около 5%. В докладе правительства, обнародованном 5 марта на открытии ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), указано, что такой целевой показатель обусловлен "необходимостью стимулирования занятости, увеличения доходов населения, предотвращения и устранения рисков, необходимостью соответствия этого показателя целям, намеченным в 14-й пятилетней программе, и задачам по осуществлению модернизации в целом, а также наличием потенциала экономического роста и соответствующих условий поддержки".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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