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Промпроизводство в Китае за 11 месяцев выросло на 5,8%

Промпроизводство в Китае за 11 месяцев выросло на 5,8% - 16.12.2024, ПРАЙМ

Промпроизводство в Китае за 11 месяцев выросло на 5,8%

Объем производства крупных промышленных предприятий в Китае в январе-ноябре 2024 года вырос на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года,... | 16.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-16T06:14+0300

2024-12-16T06:14+0300

2024-12-16T06:14+0300

экономика

китай

промышленность

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ПЕКИН, 16 дек - ПРАЙМ. Объем производства крупных промышленных предприятий в Китае в январе-ноябре 2024 года вырос на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют обнародованные в понедельник данные государственного статистического бюро КНР. Объем производства в добывающей промышленности в ноябре вырос на 4,2%, в обрабатывающей - на 6%, производство и поставки электроэнергии, тепловой энергии, газа и воды выросли на 1,6%. Отдельно в ноябре рост показателя составил 5,4% в годовом выражении. Данные статбюро отражают объем производства крупных китайских промышленных предприятий.

https://1prime.ru/20241216/kitay-853597305.html

китай

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китай, промышленность