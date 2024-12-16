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Промпроизводство в Китае за 11 месяцев выросло на 5,8% - 16.12.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241216/kitay-853598657.html
Промпроизводство в Китае за 11 месяцев выросло на 5,8%
Промпроизводство в Китае за 11 месяцев выросло на 5,8% - 16.12.2024, ПРАЙМ
Промпроизводство в Китае за 11 месяцев выросло на 5,8%
Объем производства крупных промышленных предприятий в Китае в январе-ноябре 2024 года вырос на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года,... | 16.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-16T06:14+0300
2024-12-16T06:14+0300
экономика
китай
промышленность
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ПЕКИН, 16 дек - ПРАЙМ. Объем производства крупных промышленных предприятий в Китае в январе-ноябре 2024 года вырос на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют обнародованные в понедельник данные государственного статистического бюро КНР. Объем производства в добывающей промышленности в ноябре вырос на 4,2%, в обрабатывающей - на 6%, производство и поставки электроэнергии, тепловой энергии, газа и воды выросли на 1,6%. Отдельно в ноябре рост показателя составил 5,4% в годовом выражении. Данные статбюро отражают объем производства крупных китайских промышленных предприятий.
https://1prime.ru/20241216/kitay-853597305.html
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китай, промышленность
Экономика, КИТАЙ, Промышленность
06:14 16.12.2024
 
Промпроизводство в Китае за 11 месяцев выросло на 5,8%

Промышленное производство в Китае в январе-ноябре 2024 года выросло на 5,8%

© Фото : 华能石岛湾核电Демонстрационный проект атомной электростанции с высокотемпературным газоохлаждаемым реактором Шидаован
Демонстрационный проект атомной электростанции с высокотемпературным газоохлаждаемым реактором Шидаован - ПРАЙМ, 1920, 16.12.2024
© Фото : 华能石岛湾核电
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ПЕКИН, 16 дек - ПРАЙМ. Объем производства крупных промышленных предприятий в Китае в январе-ноябре 2024 года вырос на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют обнародованные в понедельник данные государственного статистического бюро КНР.
Объем производства в добывающей промышленности в ноябре вырос на 4,2%, в обрабатывающей - на 6%, производство и поставки электроэнергии, тепловой энергии, газа и воды выросли на 1,6%.
Отдельно в ноябре рост показателя составил 5,4% в годовом выражении.
Данные статбюро отражают объем производства крупных китайских промышленных предприятий.
Пекин, Китай - ПРАЙМ, 1920, 16.12.2024
Китай опубликовал статистику по добыче нефти и газа
05:35
 
ЭкономикаКИТАЙПромышленность
 
 
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