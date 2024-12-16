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Ищут новые рынки. Китайские продавцы хлынули на российские маркетплейсы - 16.12.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241216/kitay-853600645.html
Ищут новые рынки. Китайские продавцы хлынули на российские маркетплейсы
Ищут новые рынки. Китайские продавцы хлынули на российские маркетплейсы - 16.12.2024, ПРАЙМ
Ищут новые рынки. Китайские продавцы хлынули на российские маркетплейсы
Китайские компании активно продают свою продукцию на российских онлайн-площадках, пишет Financial Times. | 16.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-16T09:14+0300
2024-12-16T09:14+0300
экономика
россия
китай
онлайн-торговля
маркетплейс
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МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Китайские компании активно продают свою продукцию на российских онлайн-площадках, пишет Financial Times.Так, маркетплейс Ozon зарегистрировал более 100 тысяч китайских продавцов, что в десять раз больше, чем в 2022 году. Wildberries также официально вывел китайских продавцов на свою платформу.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКак отмечается, китайские продавцы ищут новые рынки и избегают западных пошлин. Западные рынки, включая ЕС и США, закрывают налоговые лазейки, что стимулирует китайскую электронную коммерцию. В то же время китайские поставщики стремятся заполнить пробел, образовавшийся после ухода международного бизнеса из России.Объем электронной торговли Китая вырос на 13% за первые шесть месяцев 2023 года. В 2023 году показатель вырос на 15,6%, составив 5,7% от общего объема торговли товарами Китая.Китайские продавцы сталкиваются с трудностями с получением платежей в юанях и запретами на продажу определенных товаров. Локально зарегистрированные магазины помогают избежать этих проблем. При этом спрос на регистрацию российского бизнеса резко возрос с началом конфликта на Украине.Китайские продавцы видят в России рынок с высоким спросом на повседневные товары, и компании из КНР продолжают инвестировать в российский рынок, несмотря на санкции, указывает издание.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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россия, китай, онлайн-торговля, маркетплейс
Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, онлайн-торговля, маркетплейс
09:14 16.12.2024
 
Ищут новые рынки. Китайские продавцы хлынули на российские маркетплейсы

FT: китайские компании активно продают товары на российских онлайн-площадках

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкOzon
Ozon - ПРАЙМ, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Китайские компании активно продают свою продукцию на российских онлайн-площадках, пишет Financial Times.
Так, маркетплейс Ozon зарегистрировал более 100 тысяч китайских продавцов, что в десять раз больше, чем в 2022 году. Wildberries также официально вывел китайских продавцов на свою платформу.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Как отмечается, китайские продавцы ищут новые рынки и избегают западных пошлин. Западные рынки, включая ЕС и США, закрывают налоговые лазейки, что стимулирует китайскую электронную коммерцию. В то же время китайские поставщики стремятся заполнить пробел, образовавшийся после ухода международного бизнеса из России.
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12 декабря, 11:46
Объем электронной торговли Китая вырос на 13% за первые шесть месяцев 2023 года. В 2023 году показатель вырос на 15,6%, составив 5,7% от общего объема торговли товарами Китая.
Китайские продавцы сталкиваются с трудностями с получением платежей в юанях и запретами на продажу определенных товаров. Локально зарегистрированные магазины помогают избежать этих проблем. При этом спрос на регистрацию российского бизнеса резко возрос с началом конфликта на Украине.
Китайские продавцы видят в России рынок с высоким спросом на повседневные товары, и компании из КНР продолжают инвестировать в российский рынок, несмотря на санкции, указывает издание.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
ЭкономикаРОССИЯКИТАЙонлайн-торговлямаркетплейс
 
 
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