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Ищут новые рынки. Китайские продавцы хлынули на российские маркетплейсы

Ищут новые рынки. Китайские продавцы хлынули на российские маркетплейсы - 16.12.2024, ПРАЙМ

Ищут новые рынки. Китайские продавцы хлынули на российские маркетплейсы

Китайские компании активно продают свою продукцию на российских онлайн-площадках, пишет Financial Times. | 16.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-16T09:14+0300

2024-12-16T09:14+0300

2024-12-16T09:14+0300

экономика

россия

китай

онлайн-торговля

маркетплейс

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МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Китайские компании активно продают свою продукцию на российских онлайн-площадках, пишет Financial Times.Так, маркетплейс Ozon зарегистрировал более 100 тысяч китайских продавцов, что в десять раз больше, чем в 2022 году. Wildberries также официально вывел китайских продавцов на свою платформу.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКак отмечается, китайские продавцы ищут новые рынки и избегают западных пошлин. Западные рынки, включая ЕС и США, закрывают налоговые лазейки, что стимулирует китайскую электронную коммерцию. В то же время китайские поставщики стремятся заполнить пробел, образовавшийся после ухода международного бизнеса из России.Объем электронной торговли Китая вырос на 13% за первые шесть месяцев 2023 года. В 2023 году показатель вырос на 15,6%, составив 5,7% от общего объема торговли товарами Китая.Китайские продавцы сталкиваются с трудностями с получением платежей в юанях и запретами на продажу определенных товаров. Локально зарегистрированные магазины помогают избежать этих проблем. При этом спрос на регистрацию российского бизнеса резко возрос с началом конфликта на Украине.Китайские продавцы видят в России рынок с высоким спросом на повседневные товары, и компании из КНР продолжают инвестировать в российский рынок, несмотря на санкции, указывает издание.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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россия, китай, онлайн-торговля, маркетплейс