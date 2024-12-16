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В России более чем на треть снизился объем выдачи потребкредитов

В России более чем на треть снизился объем выдачи потребкредитов - 16.12.2024, ПРАЙМ

В России более чем на треть снизился объем выдачи потребкредитов

Объем выданных в России потребительских кредитов в ноябре сократился на 33,4% к октябрю - до 229,2 миллиарда рублей, количество - на 21%, до 1,7 миллиона... | 16.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-16T12:23+0300

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МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Объем выданных в России потребительских кредитов в ноябре сократился на 33,4% к октябрю - до 229,2 миллиарда рублей, количество - на 21%, до 1,7 миллиона единиц, сообщается в пресс-релизе Национального бюро кредитных историй (НБКИ). "По данным кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), количество выданных потребительских кредитов в ноябре 2024 года составило 1,7 миллиона единиц, сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 21% (в октябре 2024 года - 2,15 миллиона единиц)... Снизился в ноябре по сравнению с предыдущим месяцем и объем выданных потребкредитов - на 33,4% до 229,2 миллиарда рублей (в октябре 2024 года – 344,3 миллиарда рублей)", - сказано в релизе. При этом за три осенних месяца объем выданных потребкредитов сократился на 59,1%, а количество - на 49,3%. "В сентябре-ноябре мы наблюдаем падение выдачи потребительских кредитов... В последние месяцы стало очевидным, что жесткая денежно-кредитная политика регулятора привела к достаточно высоким темпам "охлаждения" рынка необеспеченного кредитования. В настоящее время банки предоставляют потребкредиты, прежде всего, тем заемщикам, персональный кредитный рейтинг (ПКР) и показатель долговой нагрузки (ПДН) которых соответствует приемлемым значениям", - прокомментировал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. В региональном разрезе наибольшее количество потребкредитов (среди 30 регионов-лидеров выдачи в данном сегменте розничного кредитования) в ноябре было выдано в Москве (101,1 тысячи), Московской области (81,5 тысячи), Краснодарском крае (66,4 тысячи), а также в Свердловской (56,1 тысячи) и Ростовской (54,4 тысячи) областях. Наиболее серьезная динамика сокращения выдачи потребкредитов в ноябре по сравнению с октябрем была зафиксирована в Саратовской (-22,9%) и Оренбургской (-22,6%) областях, Алтайском крае (-22,5%), а также в Московской (-22,0%) и Ростовской (-21,9%) областях.

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россия, нбки