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В Абхазии приняли в первом чтении законопроект о запрете майнинга

В Абхазии приняли в первом чтении законопроект о запрете майнинга - 16.12.2024, ПРАЙМ

В Абхазии приняли в первом чтении законопроект о запрете майнинга

Парламент Абхазии на внеочередной сессии в понедельник принял в первом чтении законопроект о запрете на осуществление майнинга и ужесточил наказание за ввоз... | 16.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-16T21:48+0300

2024-12-16T21:48+0300

2024-12-16T21:49+0300

экономика

абхазия

майнинг

запрет

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МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Парламент Абхазии на внеочередной сессии в понедельник принял в первом чтении законопроект о запрете на осуществление майнинга и ужесточил наказание за ввоз оборудования для добычи криптовалюты, передает корреспондент РИА Новости. Власти Абхазии связывают дефицит электроэнергии с незаконным майнингом. По словам спикера парламента Лаши Ашуба, депутаты уже принимали нормы, ужесточающие ответственность за майнинг, но эффекта не увидели. "Мы до этого принимали нормы, ужесточающие ответственность за добычу криптовалюты, но к сожалению, эти нормы не сработали. Сегодня депутаты совместно с соответствующими службами разработали нормы, еще более ужесточающие ответственность, связанную с добычей криптовалюты, а также нормы, связанных с запретом майнинга криптовалюты на территории Абхазии", - сказал Ашуба в ходе внеочередной сессии. Ежегодно с ноября по апрель в Абхазии наблюдается дефицит электроэнергии из-за ее высокого потребления. Приток на ИнгурГЭС, питающей Абхазию электричеством, сокращается, и уровень водохранилища падает. Чтобы покрыть дефицит энергии, Абхазия вынуждена импортировать ее из РФ. Ежедневно переток электричества обходится республике в 15 миллионов рублей. Эти деньги не были заложены в бюджет 2024 года, поэтому правительство прибегает к чрезвычайным мерам для изыскания средств оплаты. Также для экономии электричества введен режим веерных отключений.

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абхазия, майнинг, запрет