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МФК "Займер" опасается снижения доступности легального микрокредитования

МФК "Займер" опасается снижения доступности легального микрокредитования - 16.12.2024, ПРАЙМ

МФК "Займер" опасается снижения доступности легального микрокредитования

МФК "Займер" опасается, что доступность легального микрокредитования в России может снизиться в случае реализации ЦБ регуляторных инициатив, и россияне станут... | 16.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-16T05:25+0300

2024-12-16T05:25+0300

2024-12-16T05:25+0300

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МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. МФК "Займер" опасается, что доступность легального микрокредитования в России может снизиться в случае реализации ЦБ регуляторных инициатив, и россияне станут активнее обращаться к "серым" кредиторам, заявили РИА Новости в пресс-службе этой микрофинансовой компании, которая входит в пятерку крупнейших МФО в России. В октябре Банк России сообщил, что планирует ввести норму "один заем в руки до погашения" и установить период охлаждения до трех дней, то есть новый заем клиент может получить не раньше, чем через три дня после того, как он вернул МФО предыдущий долг. Также регулятор заявил о намерении снизить размер предельной переплаты по потребительским микрозаймам с 130 до 100% от суммы долга. "Заявленные осенью значительные реформы микрофинансового сектора приведут к тому, что доступность займов для клиентов снизится, а спрос со стороны 9 миллионов россиян, пользующихся сегодня услугами МФО, сохранится. В результате клиенты будут вынуждены обращаться к "серым" кредиторам", - считает гендиректор "Займера" Роман Макаров, слова которого приводятся в сообщении. Он добавил, что нелегальные кредиторы стремятся получить максимальную прибыль как можно быстрее и не пренебрегают не только финансовыми махинациями, но и жесткими, незаконными методами воздействия на должников. "Находясь вне правового поля, такие организации игнорируют нормы и законы, в том числе, в отношении начисления процентов по займам и работы с просроченной задолженностью. Таким образом, применяя в отношении работающих по закону МФО столь суровые меры регулирования, Банк России невольно подвергает их действующих клиентов опасности столкновения с "серыми" кредиторами и "черными" коллекторами, а также всеми жесткими методами, которые они используют в своей работе", - заключил Макаров.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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