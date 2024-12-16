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Мошенники похитили у пенсионерки в Москве более 146 миллионов рублей

Мошенники похитили у пенсионерки в Москве более 146 миллионов рублей - 16.12.2024, ПРАЙМ

Мошенники похитили у пенсионерки в Москве более 146 миллионов рублей

Пенсионерку в Москве убедили отдать более 146 миллионов рублей. Об этом агентству РИА Новости рассказали в правоохранительных органах. | 16.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-16T10:16+0300

2024-12-16T10:16+0300

2024-12-16T10:16+0300

мошенничество

россия

воровство

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МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Пенсионерку в Москве убедили отдать более 146 миллионов рублей. Об этом агентству РИА Новости рассказали в правоохранительных органах.Так, сообщается, что телефонные мошенники позвонили пенсионерке и убедили ее для сохранности денег обналичить и передать им 146 миллионов рублей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

https://1prime.ru/20241213/elka-853565100.html

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россия, воровство