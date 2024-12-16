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Мошенники похитили у пенсионерки в Москве более 146 миллионов рублей
Мошенники похитили у пенсионерки в Москве более 146 миллионов рублей - 16.12.2024, ПРАЙМ
Мошенники похитили у пенсионерки в Москве более 146 миллионов рублей
Пенсионерку в Москве убедили отдать более 146 миллионов рублей. Об этом агентству РИА Новости рассказали в правоохранительных органах. | 16.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-16T10:16+0300
2024-12-16T10:16+0300
2024-12-16T10:16+0300
мошенничество
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МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Пенсионерку в Москве убедили отдать более 146 миллионов рублей. Об этом агентству РИА Новости рассказали в правоохранительных органах.Так, сообщается, что телефонные мошенники позвонили пенсионерке и убедили ее для сохранности денег обналичить и передать им 146 миллионов рублей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.
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россия, воровство
Мошенничество, РОССИЯ, воровство
Мошенники похитили у пенсионерки в Москве более 146 миллионов рублей
Телефонные мошенники похитили у пенсионерки в Москве более 146 миллионов рублей
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Пенсионерку в Москве убедили отдать более 146 миллионов рублей. Об этом агентству РИА Новости рассказали в правоохранительных органах.
Так, сообщается, что телефонные мошенники позвонили пенсионерке и убедили ее для сохранности денег обналичить и передать им 146 миллионов рублей.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.
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