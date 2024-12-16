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Рейс Москва - Анадырь из-за ветра ушел на Камчатку
Рейс Москва - Анадырь из-за ветра ушел на Камчатку - 16.12.2024, ПРАЙМ
Рейс Москва - Анадырь из-за ветра ушел на Камчатку
Авиарейс Москва – Анадырь из-за сильного бокового ветра на Чукотке ушел на Камчатку, сообщает департамент промышленной политики Чукотского АО. | 16.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-16T06:25+0300
2024-12-16T06:25+0300
2024-12-16T06:25+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 16 дек – ПРАЙМ. Авиарейс Москва – Анадырь из-за сильного бокового ветра на Чукотке ушел на Камчатку, сообщает департамент промышленной политики Чукотского АО.
"Информируем вас, что московский рейс ушел на Камчатку из-за бокового ветра. В настоящее время ожидаем хабаровский рейс", - говорится в сообщении.
Согласно информации на сайте аэропорта Анадыря, прибытие рейса из "Шереметьево" теперь ожидается в 9.00 (0.00 мск) 17 декабря.
По данным онлайн-табло аэропорта, рейс из Хабаровска вылетел в Анадырь, должен прибыть в 15.50 (6.50 мск) понедельника. Задержаны до утра вторника вылет и прибытие местных рейсов в Залив Креста и Мыс Шмидта.
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Бизнес, Туризм, РОССИЯ, Анадырь, КАМЧАТКА, Владивосток, аэропорт Шереметьево
Рейс Москва - Анадырь из-за ветра ушел на Камчатку
Авиарейс Москва - Анадырь из-за сильного бокового ветра ушел на Камчатку
ВЛАДИВОСТОК, 16 дек – ПРАЙМ. Авиарейс Москва – Анадырь из-за сильного бокового ветра на Чукотке ушел на Камчатку, сообщает департамент промышленной политики Чукотского АО.
"Информируем вас, что московский рейс ушел на Камчатку из-за бокового ветра. В настоящее время ожидаем хабаровский рейс", - говорится в сообщении.
Согласно информации на сайте аэропорта Анадыря, прибытие рейса из "Шереметьево" теперь ожидается в 9.00 (0.00 мск) 17 декабря.
По данным онлайн-табло аэропорта, рейс из Хабаровска вылетел в Анадырь, должен прибыть в 15.50 (6.50 мск) понедельника. Задержаны до утра вторника вылет и прибытие местных рейсов в Залив Креста и Мыс Шмидта.