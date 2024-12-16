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"Выйдем из НАТО!" На Западе оценили призыв генсека альянса в отношении РФ - 16.12.2024, ПРАЙМ
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"Выйдем из НАТО!" На Западе оценили призыв генсека альянса в отношении РФ
"Выйдем из НАТО!" На Западе оценили призыв генсека альянса в отношении РФ - 16.12.2024, ПРАЙМ
"Выйдем из НАТО!" На Западе оценили призыв генсека альянса в отношении РФ
Западные политики подвергли жесткой критике призыв генерального секретаря НАТО Марка Рютте увеличить расходы на оборону за счет сокращения социальных программ,... | 16.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-16T20:29+0300
2024-12-16T20:30+0300
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отношения
россия
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МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Западные политики подвергли жесткой критике призыв генерального секретаря НАТО Марка Рютте увеличить расходы на оборону за счет сокращения социальных программ, чтобы противостоять "российской угрозе". Об этом рассказывается в публикации издания Newsweek.В частности, в статье приводится высказывание лидера французской партии "Патриоты" Флориана Филиппо, отстаивающего право Франции самостоятельно определять свои приоритеты и дипломатию."Франция должна инвестировать в свою армию, но свободно, &lt;…&gt; без принуждения участвовать в конфликтах, которые к нам не имеют отношения, - отметил Филиппо, после чего призвал: - Давайте выйдем из НАТО!"Также упоминается бывший представитель Республиканской партии США и директор Управления по управлению и бюджету при Рональде Рейгане Дэвид Стокман, который сравнил ВВП и оборонные бюджеты государств-участниц НАТО и Российской Федерации.По его данным, совокупный ВВП государств-членов альянса достигает $50 трлн, а ежегодные суммарные отчисления на оборону — $1,5 трлн, тогда как ВВП РФ составляет $2 трлн, а "обычный оборонный бюджет" России - $50 млрд. "Так что же вы курите?" — возмутился Стокман.При этом он выразил полную уверенность, что никто не собирается нападать на государства Евросоюза, "по уши погрязшие в долгах, бюрократии и безумии зеленой энергетики".
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нато, отношения, россия
Политика, НАТО, отношения, РОССИЯ
20:29 16.12.2024 (обновлено: 20:30 16.12.2024)
 
"Выйдем из НАТО!" На Западе оценили призыв генсека альянса в отношении РФ

Newsweek: страны-члены НАТО раскритиковали позицию альянса в отношении России

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкМарк Рютте
Марк Рютте - ПРАЙМ, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Западные политики подвергли жесткой критике призыв генерального секретаря НАТО Марка Рютте увеличить расходы на оборону за счет сокращения социальных программ, чтобы противостоять "российской угрозе". Об этом рассказывается в публикации издания Newsweek.
В частности, в статье приводится высказывание лидера французской партии "Патриоты" Флориана Филиппо, отстаивающего право Франции самостоятельно определять свои приоритеты и дипломатию.
"Франция должна инвестировать в свою армию, но свободно, <…> без принуждения участвовать в конфликтах, которые к нам не имеют отношения, - отметил Филиппо, после чего призвал: - Давайте выйдем из НАТО!"
Также упоминается бывший представитель Республиканской партии США и директор Управления по управлению и бюджету при Рональде Рейгане Дэвид Стокман, который сравнил ВВП и оборонные бюджеты государств-участниц НАТО и Российской Федерации.
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По его данным, совокупный ВВП государств-членов альянса достигает $50 трлн, а ежегодные суммарные отчисления на оборону — $1,5 трлн, тогда как ВВП РФ составляет $2 трлн, а "обычный оборонный бюджет" России - $50 млрд.
"Так что же вы курите?" — возмутился Стокман.
При этом он выразил полную уверенность, что никто не собирается нападать на государства Евросоюза, "по уши погрязшие в долгах, бюрократии и безумии зеленой энергетики".
 
ПолитикаНАТОотношенияРОССИЯ
 
 
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