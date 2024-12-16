https://1prime.ru/20241216/nato-853616620.html

"Выйдем из НАТО!" На Западе оценили призыв генсека альянса в отношении РФ

"Выйдем из НАТО!" На Западе оценили призыв генсека альянса в отношении РФ - 16.12.2024, ПРАЙМ

"Выйдем из НАТО!" На Западе оценили призыв генсека альянса в отношении РФ

Западные политики подвергли жесткой критике призыв генерального секретаря НАТО Марка Рютте увеличить расходы на оборону за счет сокращения социальных программ,... | 16.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-16T20:29+0300

2024-12-16T20:29+0300

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МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Западные политики подвергли жесткой критике призыв генерального секретаря НАТО Марка Рютте увеличить расходы на оборону за счет сокращения социальных программ, чтобы противостоять "российской угрозе". Об этом рассказывается в публикации издания Newsweek.В частности, в статье приводится высказывание лидера французской партии "Патриоты" Флориана Филиппо, отстаивающего право Франции самостоятельно определять свои приоритеты и дипломатию."Франция должна инвестировать в свою армию, но свободно, <…> без принуждения участвовать в конфликтах, которые к нам не имеют отношения, - отметил Филиппо, после чего призвал: - Давайте выйдем из НАТО!"Также упоминается бывший представитель Республиканской партии США и директор Управления по управлению и бюджету при Рональде Рейгане Дэвид Стокман, который сравнил ВВП и оборонные бюджеты государств-участниц НАТО и Российской Федерации.По его данным, совокупный ВВП государств-членов альянса достигает $50 трлн, а ежегодные суммарные отчисления на оборону — $1,5 трлн, тогда как ВВП РФ составляет $2 трлн, а "обычный оборонный бюджет" России - $50 млрд. "Так что же вы курите?" — возмутился Стокман.При этом он выразил полную уверенность, что никто не собирается нападать на государства Евросоюза, "по уши погрязшие в долгах, бюрократии и безумии зеленой энергетики".

https://1prime.ru/20241204/nato-853321551.html

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нато, отношения, россия