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Котяков отверг идею о сокращении рабочего дня 28 декабря - 16.12.2024, ПРАЙМ
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Котяков отверг идею о сокращении рабочего дня 28 декабря
Котяков отверг идею о сокращении рабочего дня 28 декабря - 16.12.2024, ПРАЙМ
Котяков отверг идею о сокращении рабочего дня 28 декабря
У россиян перед новогодними праздниками будет три выходных, напомнил глава российского Минтруда Антон Котяков, отвечая на вопрос о сокращенном рабочем дне 28... | 16.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-16T09:53+0300
2024-12-16T10:29+0300
россия
новый год
праздники
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МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. У россиян перед новогодними праздниками будет три выходных, напомнил глава российского Минтруда Антон Котяков, отвечая на вопрос о сокращенном рабочем дне 28 декабря."У нас 29, 30, 31 — три дня выходных. &lt;…&gt; Работать-то все-таки надо", — сказал он в беседе с агентством РИА Новости.Согласно утвержденному правительством графику новогодних и рождественских праздников, понедельник, 30 декабря, будет выходным, так как рабочий день перенесен на субботу, 28 декабря. Это позволит сделать каникулы непрерывными, а последняя рабочая неделя года составит шесть дней. Выходной на 31 декабря этого года был перенесен с 7 января.Всего россияне будут отдыхать 11 дней подряд.
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россия, новый год, праздники
РОССИЯ, Новый год, праздники
09:53 16.12.2024 (обновлено: 10:29 16.12.2024)
 
Котяков отверг идею о сокращении рабочего дня 28 декабря

Котяков: у россиян есть три выходных перед новогодними праздниками

© РИА Новости . Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкЕлка
Елка - ПРАЙМ, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. У россиян перед новогодними праздниками будет три выходных, напомнил глава российского Минтруда Антон Котяков, отвечая на вопрос о сокращенном рабочем дне 28 декабря.
"У нас 29, 30, 31 — три дня выходных. <…> Работать-то все-таки надо", — сказал он в беседе с агентством РИА Новости.
Согласно утвержденному правительством графику новогодних и рождественских праздников, понедельник, 30 декабря, будет выходным, так как рабочий день перенесен на субботу, 28 декабря. Это позволит сделать каникулы непрерывными, а последняя рабочая неделя года составит шесть дней. Выходной на 31 декабря этого года был перенесен с 7 января.
Всего россияне будут отдыхать 11 дней подряд.
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