https://1prime.ru/20241216/novyy-god-853601381.html

Котяков отверг идею о сокращении рабочего дня 28 декабря

Котяков отверг идею о сокращении рабочего дня 28 декабря - 16.12.2024, ПРАЙМ

Котяков отверг идею о сокращении рабочего дня 28 декабря

У россиян перед новогодними праздниками будет три выходных, напомнил глава российского Минтруда Антон Котяков, отвечая на вопрос о сокращенном рабочем дне 28... | 16.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-16T09:53+0300

2024-12-16T09:53+0300

2024-12-16T10:29+0300

россия

новый год

праздники

https://cdnn.1prime.ru/img/84267/52/842675240_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_c44ad9175ed23095fa72b10fac0bfdc7.jpg

МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. У россиян перед новогодними праздниками будет три выходных, напомнил глава российского Минтруда Антон Котяков, отвечая на вопрос о сокращенном рабочем дне 28 декабря."У нас 29, 30, 31 — три дня выходных. <…> Работать-то все-таки надо", — сказал он в беседе с агентством РИА Новости.Согласно утвержденному правительством графику новогодних и рождественских праздников, понедельник, 30 декабря, будет выходным, так как рабочий день перенесен на субботу, 28 декабря. Это позволит сделать каникулы непрерывными, а последняя рабочая неделя года составит шесть дней. Выходной на 31 декабря этого года был перенесен с 7 января.Всего россияне будут отдыхать 11 дней подряд.

https://1prime.ru/20241215/vklady-853590357.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, новый год, праздники