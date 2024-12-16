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На что только не идут. Магазины воскресили старый способ обмана покупателей

На что только не идут. Магазины воскресили старый способ обмана покупателей - 16.12.2024, ПРАЙМ

На что только не идут. Магазины воскресили старый способ обмана покупателей

Магазины часто прибегают к различным хитроумным методам, которые могут ввести покупателя в заблуждения и ненужные траты. Как не попасться на уловки продавца,... | 16.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-16T02:02+0300

2024-12-16T02:02+0300

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бизнес

"яковлев и партнеры"

обман

магазины

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МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Магазины часто прибегают к различным хитроумным методам, которые могут ввести покупателя в заблуждения и ненужные траты. Как не попасться на уловки продавца, рассказала агентству "Прайм" Мария Яковлева, директор юридической группы "Яковлев и Партнеры".Перед оплатой товара надо убедиться, что цена на ценнике соответствует цене, указанной на кассе. Согласно статье 10 Закона "О защите прав потребителей", информация о товаре должна быть достоверной и своевременной. Если цена на кассе выше, требуйте продать товар по цене, указанной на ценнике.Перед покупкой осмотрите товар на наличие дефектов, повреждений или иных недостатков. "Покупая электронику или бытовую технику, попросите продавца проверить работоспособность устройства. Это поможет избежать проблем с возвратом в будущем", - предупреждает юрист.Некоторые магазины включают вес упаковки в общую стоимость товара. Как подчеркивает эксперт, это нарушение правил торговли, которые предписывают удаление лишнего материала перед взвешиванием. Если вы заметили подобное, требуйте пересчета.Часто встречается и уловка с переклеиванием этикеток с истекшими сроками годности. При обнаружении нескольких этикеток на одном товаре лучше отказаться от покупки. Если просроченный товар уже приобретен, вы вправе вернуть его в магазин.Иногда один товар может быть пробит несколько раз. По словам юриста, это человеческий фактор, но он может привести к лишним затратам. Внимательно проверяйте чек перед выходом из магазина.Продавцы порой предлагают платные гарантии или услуги, которые уже включены в стоимость товара. Согласно статье 16 Закона "О защите прав потребителей", подобные действия ущемляют права покупателя. Вы можете отказаться от этих услуг и потребовать возврата денег.

https://1prime.ru/20241127/obman-853103986.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, "яковлев и партнеры", обман, магазины