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На что только не идут. Магазины воскресили старый способ обмана покупателей - 16.12.2024, ПРАЙМ
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На что только не идут. Магазины воскресили старый способ обмана покупателей
На что только не идут. Магазины воскресили старый способ обмана покупателей - 16.12.2024, ПРАЙМ
На что только не идут. Магазины воскресили старый способ обмана покупателей
Магазины часто прибегают к различным хитроумным методам, которые могут ввести покупателя в заблуждения и ненужные траты. Как не попасться на уловки продавца,... | 16.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-16T02:02+0300
2024-12-16T02:02+0300
бизнес
"яковлев и партнеры"
обман
магазины
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МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Магазины часто прибегают к различным хитроумным методам, которые могут ввести покупателя в заблуждения и ненужные траты. Как не попасться на уловки продавца, рассказала агентству "Прайм" Мария Яковлева, директор юридической группы "Яковлев и Партнеры".Перед оплатой товара надо убедиться, что цена на ценнике соответствует цене, указанной на кассе. Согласно статье 10 Закона "О защите прав потребителей", информация о товаре должна быть достоверной и своевременной. Если цена на кассе выше, требуйте продать товар по цене, указанной на ценнике.Перед покупкой осмотрите товар на наличие дефектов, повреждений или иных недостатков. "Покупая электронику или бытовую технику, попросите продавца проверить работоспособность устройства. Это поможет избежать проблем с возвратом в будущем", - предупреждает юрист.Некоторые магазины включают вес упаковки в общую стоимость товара. Как подчеркивает эксперт, это нарушение правил торговли, которые предписывают удаление лишнего материала перед взвешиванием. Если вы заметили подобное, требуйте пересчета.Часто встречается и уловка с переклеиванием этикеток с истекшими сроками годности. При обнаружении нескольких этикеток на одном товаре лучше отказаться от покупки. Если просроченный товар уже приобретен, вы вправе вернуть его в магазин.Иногда один товар может быть пробит несколько раз. По словам юриста, это человеческий фактор, но он может привести к лишним затратам. Внимательно проверяйте чек перед выходом из магазина.Продавцы порой предлагают платные гарантии или услуги, которые уже включены в стоимость товара. Согласно статье 16 Закона "О защите прав потребителей", подобные действия ущемляют права покупателя. Вы можете отказаться от этих услуг и потребовать возврата денег.
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бизнес, "яковлев и партнеры", обман, магазины
Бизнес, "Яковлев и партнеры", обман, магазины
02:02 16.12.2024
 
На что только не идут. Магазины воскресили старый способ обмана покупателей

Юрист Яковлева: магазины не должны включать упаковку в стоимость товара

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПродукция на полках киоска "Магнит"
Продукция на полках киоска Магнит - ПРАЙМ, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Магазины часто прибегают к различным хитроумным методам, которые могут ввести покупателя в заблуждения и ненужные траты. Как не попасться на уловки продавца, рассказала агентству "Прайм" Мария Яковлева, директор юридической группы "Яковлев и Партнеры".
Перед оплатой товара надо убедиться, что цена на ценнике соответствует цене, указанной на кассе. Согласно статье 10 Закона "О защите прав потребителей", информация о товаре должна быть достоверной и своевременной. Если цена на кассе выше, требуйте продать товар по цене, указанной на ценнике.
Перед покупкой осмотрите товар на наличие дефектов, повреждений или иных недостатков. "Покупая электронику или бытовую технику, попросите продавца проверить работоспособность устройства. Это поможет избежать проблем с возвратом в будущем", - предупреждает юрист.
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27 ноября, 02:02
Некоторые магазины включают вес упаковки в общую стоимость товара. Как подчеркивает эксперт, это нарушение правил торговли, которые предписывают удаление лишнего материала перед взвешиванием. Если вы заметили подобное, требуйте пересчета.
Часто встречается и уловка с переклеиванием этикеток с истекшими сроками годности. При обнаружении нескольких этикеток на одном товаре лучше отказаться от покупки. Если просроченный товар уже приобретен, вы вправе вернуть его в магазин.
Иногда один товар может быть пробит несколько раз. По словам юриста, это человеческий фактор, но он может привести к лишним затратам. Внимательно проверяйте чек перед выходом из магазина.
Продавцы порой предлагают платные гарантии или услуги, которые уже включены в стоимость товара. Согласно статье 16 Закона "О защите прав потребителей", подобные действия ущемляют права покупателя. Вы можете отказаться от этих услуг и потребовать возврата денег.
 
Бизнес"Яковлев и партнеры"обманмагазины
 
 
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