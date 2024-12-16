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Путин рассказал о серийном выпуске комплексов "Орешник"

Путин рассказал о серийном выпуске комплексов "Орешник" - 16.12.2024, ПРАЙМ

Путин рассказал о серийном выпуске комплексов "Орешник"

В ближайшее время будет налажен серийный выпуск новейших ракетных комплексов "Орешник", рассказал российский президент Владимир Путин. | 16.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-16T14:15+0300

2024-12-16T14:15+0300

2024-12-16T14:15+0300

спецоперация на украине

россия

украина

"орешник"

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МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. В ближайшее время будет налажен серийный выпуск новейших ракетных комплексов "Орешник", рассказал российский президент Владимир Путин. Как заявил российский лидер, российские власти уделяют серьезное внимание совершенствованию боевого состава вооруженных сил, наращиванию их возможностей"Нужно отладить все вопросы серийного производства и развертывания подобных ударных отечественных систем, в том числе и гиперзвуковых. Как известно, новейшим мощным оружием России стал комплекс средней дальности "Орешник", - сказал Путин в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны России.

https://1prime.ru/20241212/nato-853523609.html

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россия, украина, "орешник"