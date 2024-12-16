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Путин рассказал о серийном выпуске комплексов "Орешник" - 16.12.2024, ПРАЙМ
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Путин рассказал о серийном выпуске комплексов "Орешник"
Путин рассказал о серийном выпуске комплексов "Орешник" - 16.12.2024, ПРАЙМ
Путин рассказал о серийном выпуске комплексов "Орешник"
В ближайшее время будет налажен серийный выпуск новейших ракетных комплексов "Орешник", рассказал российский президент Владимир Путин. | 16.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-16T14:15+0300
2024-12-16T14:15+0300
спецоперация на украине
россия
украина
"орешник"
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МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. В ближайшее время будет налажен серийный выпуск новейших ракетных комплексов "Орешник", рассказал российский президент Владимир Путин. Как заявил российский лидер, российские власти уделяют серьезное внимание совершенствованию боевого состава вооруженных сил, наращиванию их возможностей"Нужно отладить все вопросы серийного производства и развертывания подобных ударных отечественных систем, в том числе и гиперзвуковых. Как известно, новейшим мощным оружием России стал комплекс средней дальности "Орешник", - сказал Путин в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны России.
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россия, украина, "орешник"
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, "Орешник"
14:15 16.12.2024
 
Путин рассказал о серийном выпуске комплексов "Орешник"

Путин: серийный выпуск комплексов "Орешник" будет обеспечен в ближайшее время

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека
Президент Владимир Путин провел заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека
© POOL
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МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. В ближайшее время будет налажен серийный выпуск новейших ракетных комплексов "Орешник", рассказал российский президент Владимир Путин.
Как заявил российский лидер, российские власти уделяют серьезное внимание совершенствованию боевого состава вооруженных сил, наращиванию их возможностей
"Нужно отладить все вопросы серийного производства и развертывания подобных ударных отечественных систем, в том числе и гиперзвуковых. Как известно, новейшим мощным оружием России стал комплекс средней дальности "Орешник", - сказал Путин в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны России.
Логотип НАТО перед штаб-квартирой Организации - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2024
Обеспокоенность НАТО возросла после запуска "Орешника", заявили в СВР
12 декабря, 14:47
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНА"Орешник"
 
 
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