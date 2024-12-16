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В ПИК рассказали о влиянии санкций на работу компании - 16.12.2024, ПРАЙМ
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В ПИК рассказали о влиянии санкций на работу компании
В ПИК рассказали о влиянии санкций на работу компании - 16.12.2024, ПРАЙМ
В ПИК рассказали о влиянии санкций на работу компании
Включение девелоперской компании ПИК в санкционные списки ЕС не повлияет на ее деятельность. Об этом РИА Недвижимость рассказали в пресс-службе компании. | 16.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-16T17:01+0300
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россия
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МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Включение девелоперской компании ПИК в санкционные списки ЕС не повлияет на ее деятельность. Об этом РИА Недвижимость рассказали в пресс-службе компании. "Новые санкции не окажут никакого воздействия на работу компании, так же как и санкции США, введенные год назад. ПИК, будучи системообразующим предприятием, уже давно сосредоточил весь свой бизнес, включая производственные мощности, в России. Проекты будут продолжать строиться, а квартиры передаваться покупателям в соответствии с планом и в срок", - отметил представитель компании. Он добавил, что технологические платформы и решения, используемые ПИК, являются собственными разработками, что позволяет компании оставаться устойчивой к внешним воздействиям. ПИК – один из крупнейших российских девелоперов жилья, работающий с 1994 года. Основной акционер компании – Сергей Гордеев, владеющий 32,5% акций застройщика.
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россия, санкции против рф, пик
РОССИЯ, санкции против РФ, ПИК
17:01 16.12.2024
 
В ПИК рассказали о влиянии санкций на работу компании

ПИК: санкции ЕС не окажут влияния на работу компании

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтенд группы компаний ПИК на Московском урбанистическом форуме
Стенд группы компаний ПИК на Московском урбанистическом форуме - ПРАЙМ, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Включение девелоперской компании ПИК в санкционные списки ЕС не повлияет на ее деятельность. Об этом РИА Недвижимость рассказали в пресс-службе компании.
"Новые санкции не окажут никакого воздействия на работу компании, так же как и санкции США, введенные год назад. ПИК, будучи системообразующим предприятием, уже давно сосредоточил весь свой бизнес, включая производственные мощности, в России. Проекты будут продолжать строиться, а квартиры передаваться покупателям в соответствии с планом и в срок", - отметил представитель компании.
Он добавил, что технологические платформы и решения, используемые ПИК, являются собственными разработками, что позволяет компании оставаться устойчивой к внешним воздействиям.
ПИК – один из крупнейших российских девелоперов жилья, работающий с 1994 года. Основной акционер компании – Сергей Гордеев, владеющий 32,5% акций застройщика.
Челябинский электрометаллургический комбинат - ПРАЙМ, 1920, 16.12.2024
Названы предприятия, попавшие под санкции Евросоюза
16:19
 
РОССИЯсанкции против РФПИК
 
 
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