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Названа одна из самых популярных тем для вопросов к прямой линии Путина

Названа одна из самых популярных тем для вопросов к прямой линии Путина - 16.12.2024, ПРАЙМ

Названа одна из самых популярных тем для вопросов к прямой линии Путина

Вопросы о ценах на продукты стали одной из самых актуальных тем, по которым жители России обращаются на прямую линию российского президента Владимира Путина,... | 16.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-16T09:57+0300

2024-12-16T09:57+0300

2024-12-16T09:57+0300

россия

владимир путин

прямая линия

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МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Вопросы о ценах на продукты стали одной из самых актуальных тем, по которым жители России обращаются на прямую линию российского президента Владимира Путина, как сообщает телеканал "Россия 1". Среди других популярных тем обращений выделяются социальная защита, выплаты, жилье, здравоохранение, образование и доступность лекарств. В частности, активисты Народного фронта взяли под контроль проблему нехватки физраствора в аптеках.Прямая линия будет проходить в формате пресс-конференции, на которой вопросы также зададут журналисты. Ожидается, что на мероприятии будет много представителей СМИ из регионов, а также зарубежные журналисты.Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, состоится 19 декабря. Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в полдень по московскому времени. Для сбора обращений от граждан был организован колл-центр, который начал свою работу в ночь на 8 декабря. Количество обращений граждан РФ на прямую линию уже превысило один миллион.

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россия, владимир путин, прямая линия