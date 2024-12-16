Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Названа одна из самых популярных тем для вопросов к прямой линии Путина - 16.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241216/produkty-853601506.html
Названа одна из самых популярных тем для вопросов к прямой линии Путина
Названа одна из самых популярных тем для вопросов к прямой линии Путина - 16.12.2024, ПРАЙМ
Названа одна из самых популярных тем для вопросов к прямой линии Путина
Вопросы о ценах на продукты стали одной из самых актуальных тем, по которым жители России обращаются на прямую линию российского президента Владимира Путина,... | 16.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-16T09:57+0300
2024-12-16T09:57+0300
россия
владимир путин
прямая линия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/0e/853577545_0:88:3007:1779_1920x0_80_0_0_bc108a2360dd3a294a5e4c6030287e86.jpg
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Вопросы о ценах на продукты стали одной из самых актуальных тем, по которым жители России обращаются на прямую линию российского президента Владимира Путина, как сообщает телеканал "Россия 1". Среди других популярных тем обращений выделяются социальная защита, выплаты, жилье, здравоохранение, образование и доступность лекарств. В частности, активисты Народного фронта взяли под контроль проблему нехватки физраствора в аптеках.Прямая линия будет проходить в формате пресс-конференции, на которой вопросы также зададут журналисты. Ожидается, что на мероприятии будет много представителей СМИ из регионов, а также зарубежные журналисты.Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, состоится 19 декабря. Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в полдень по московскому времени. Для сбора обращений от граждан был организован колл-центр, который начал свою работу в ночь на 8 декабря. Количество обращений граждан РФ на прямую линию уже превысило один миллион.
https://1prime.ru/20241215/obrascheniya-853595140.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/0e/853577545_258:0:2749:1868_1920x0_80_0_0_8e0cd873a05d6b4c83c02112dd24a8fe.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, владимир путин, прямая линия
РОССИЯ, Владимир Путин, прямая линия
09:57 16.12.2024
 
Названа одна из самых популярных тем для вопросов к прямой линии Путина

"Россия 1": вопросы про цены стали одними из самых популярных к прямой линии

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкСъезд партии "Единая Россия"
Съезд партии Единая Россия - ПРАЙМ, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Вопросы о ценах на продукты стали одной из самых актуальных тем, по которым жители России обращаются на прямую линию российского президента Владимира Путина, как сообщает телеканал "Россия 1".
Среди других популярных тем обращений выделяются социальная защита, выплаты, жилье, здравоохранение, образование и доступность лекарств. В частности, активисты Народного фронта взяли под контроль проблему нехватки физраствора в аптеках.
Прямая линия будет проходить в формате пресс-конференции, на которой вопросы также зададут журналисты. Ожидается, что на мероприятии будет много представителей СМИ из регионов, а также зарубежные журналисты.
Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, состоится 19 декабря. Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в полдень по московскому времени. Для сбора обращений от граждан был организован колл-центр, который начал свою работу в ночь на 8 декабря. Количество обращений граждан РФ на прямую линию уже превысило один миллион.
Съезд партии Единая Россия - ПРАЙМ, 1920, 15.12.2024
Количество обращений на прямую линию с Путиным превысило миллион
Вчера, 22:46
 
РОССИЯВладимир Путинпрямая линия
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала