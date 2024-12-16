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Названы самые востребованные профессии в ресторанной сфере
Названы самые востребованные профессии в ресторанной сфере - 16.12.2024, ПРАЙМ
Названы самые востребованные профессии в ресторанной сфере
Спрос на работников ресторанной сферы за январь-ноябрь текущего года увеличился на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, подсчитали для РИА... | 16.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-16T03:25+0300
2024-12-16T03:25+0300
2024-12-16T03:25+0300
бизнес
экономика
москва
авито работа
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МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Спрос на работников ресторанной сферы за январь-ноябрь текущего года увеличился на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, подсчитали для РИА Новости специалисты "Авито Работы".
"Эксперты "Авито Работы" проанализировали спрос на сотрудников ресторанной сферы по итогам неполного 2024 года и выявили профессии с наибольшим приростом вакансий. В период с января по ноябрь текущего года востребованность специалистов кухни и зала выросла на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В частности, вакансий для работников кухни за год стало больше на 52%, а для персонала зала - на 26%", - говорится в исследовании.
Кроме этого, сообщается, что средние зарплатные предложения для сотрудников кухни составили практически 68 тысяч рублей, а для работников зала - 50 тысяч рублей за полный рабочий день.
Среди работников кухни лидером по спросу и зарплатным предложениям стала профессия повара-мясника. Так, количество объявлений увеличилось почти в два раза по сравнению с прошлым годом, а зарплатные предложения в среднем достигали 96,5 тысячи рублей. Также, увеличился спрос на специалистов приготовления блюд на открытом огне. Количество предложений увеличилось на 63%, а предлагаемая зарплата составила 78 тысяч рублей.
Замыкают тройку лидеров работников кухни помощники поваров, число вакансий для которых увеличилось на 55%. Они могут рассчитывать на ежемесячный доход около 52 тысяч рублей. Также в число востребованных профессий вошли кондитеры, пекари, пиццамейкеры и повара.
Среди работников зала буфетчик занял первое место - вакансий стало больше на 76%, а зарплатные предложения в среднем достигли около 48,5 тысяч рублей. Следующим в списке идет бариста, спрос на них вырос на 45%, а предлагаемая средняя заработная плата составила около 42 тысяч рублей. На барменов и официантов также увеличился спрос и составил 22% и 20% соответственно. Однако, средняя ожидаемая зарплата у барменов достигала 46,6 тысяч рублей, а у официантов - почти 55 тысяч рублей.
Отмечается, что работники зала значительную часть дохода получают за счет чаевых, сумма которых может быть разной ввиду множества факторов.
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бизнес, москва, авито работа
Бизнес, Экономика, МОСКВА, Авито Работа
Названы самые востребованные профессии в ресторанной сфере
"Авито Работы": спрос на работников ресторанной сферы за год вырос на 45%
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Спрос на работников ресторанной сферы за январь-ноябрь текущего года увеличился на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, подсчитали для РИА Новости специалисты "Авито Работы".
"Эксперты "Авито Работы" проанализировали спрос на сотрудников ресторанной сферы по итогам неполного 2024 года и выявили профессии с наибольшим приростом вакансий. В период с января по ноябрь текущего года востребованность специалистов кухни и зала выросла на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В частности, вакансий для работников кухни за год стало больше на 52%, а для персонала зала - на 26%", - говорится в исследовании.
Кроме этого, сообщается, что средние зарплатные предложения для сотрудников кухни составили практически 68 тысяч рублей, а для работников зала - 50 тысяч рублей за полный рабочий день.
Среди работников кухни лидером по спросу и зарплатным предложениям стала профессия повара-мясника. Так, количество объявлений увеличилось почти в два раза по сравнению с прошлым годом, а зарплатные предложения в среднем достигали 96,5 тысячи рублей. Также, увеличился спрос на специалистов приготовления блюд на открытом огне. Количество предложений увеличилось на 63%, а предлагаемая зарплата составила 78 тысяч рублей.
Замыкают тройку лидеров работников кухни помощники поваров, число вакансий для которых увеличилось на 55%. Они могут рассчитывать на ежемесячный доход около 52 тысяч рублей. Также в число востребованных профессий вошли кондитеры, пекари, пиццамейкеры и повара.
Среди работников зала буфетчик занял первое место - вакансий стало больше на 76%, а зарплатные предложения в среднем достигли около 48,5 тысяч рублей. Следующим в списке идет бариста, спрос на них вырос на 45%, а предлагаемая средняя заработная плата составила около 42 тысяч рублей. На барменов и официантов также увеличился спрос и составил 22% и 20% соответственно. Однако, средняя ожидаемая зарплата у барменов достигала 46,6 тысяч рублей, а у официантов - почти 55 тысяч рублей.
Отмечается, что работники зала значительную часть дохода получают за счет чаевых, сумма которых может быть разной ввиду множества факторов.